電子部品をネット通販で買う人が求める機能1位は「豊富な商品情報」。約4割が″欲しい部品が見つからない″経験も

株式会社NEXER

■修理・自作・趣味、それぞれの目的で求められる「部品」

家電が壊れたとき、自分で直してみようと思ったことはありませんか。

最近では、ネット通販で気軽に電子部品が手に入るようになり、修理や趣味の工作を自分の手で楽しむ人も増えてきました。

とはいえ、いざ部品を探そうとすると「型番が合わない」「在庫が見つからない」など、思わぬハードルにぶつかることもあります。

ということで今回は電気・電子部品・工具・はんだ関連製品の卸・通販の『BuhinDana』と共同で、事前調査で「これまでに電子工作・DIY・趣味の修理などで電子部品を購入したことがある」と回答した全国の男女75名を対象に、「電子工作・DIY電子部品の購入実態」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと電気・電子部品・工具・はんだ関連製品の卸・通販の『BuhinDana』による調査」である旨の記載

・電気・電子部品・工具・はんだ関連製品の卸・通販の『BuhinDana』（https://www.buhindana.co.jp/）へのリンク設置

「電子工作・DIY電子部品の購入実態に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月15日 ～ 4月24日

調査対象者：事前調査で「これまでに電子工作・DIY・趣味の修理などで電子部品を購入したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：75サンプル

質問内容：

質問1：電子部品を購入するきっかけになったのは何ですか？

質問2：電子部品は主にどこで購入していますか？

質問3：ネット通販で電子部品を購入する際、最も重視するポイントは何ですか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：欲しい電子部品が見つからず、困ったことはありますか？

質問6：どう困りましたか？

質問7：電子部品の通販サイトに「あれば便利」と思う機能・サービスを選んでください。（複数回答可）

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■38.7％が、電子部品購入のきっかけは「家電や機器の修理」と回答

まず、電子部品を購入したきっかけになったのは何かを聞いてみました。

その結果、最も多かったのは「家電や機器の修理」で38.7％でした。

次いで「趣味の電子工作」が25.3％、「自作PC・ガジェット制作」が17.3％と続き、上位3つを合わせると全体の8割を超える結果となりました。

「学校の課題・研究」（6.7％）や「仕事・業務用」（4.0％）、「学習・教育目的」（4.0％）といった目的の人も一定数おり、電子部品は幅広い用途で必要とされていることがうかがえます。

■42.7％が、電子部品の購入は「ネット通販」と回答

続いて、電子部品を主にどこで購入しているか聞いてみました。

最も多かった回答は「ネット通販」で42.7％でした。

次いで「実店舗」が37.3％、「ネット通販と実店舗の両方」が17.3％、「知人・業者経由」は2.7％という結果になりました。

ネット通販と「両方利用」を合わせると、ネットを購入経路のひとつとして使っている人は約6割にのぼります。実店舗で実物を確かめてから購入したい人もいれば、欲しい部品をピンポイントで探せるネットの利便性を選ぶ人もいるようです。

■40.6％が、ネット通販で重視するのは「品揃えの豊富さ」と回答

続いて、電子部品をネット通販で購入する方に、ネット通販で電子部品を購入する際、最も重視するポイントは何かを聞いてみました。

最も多かった回答は「品揃えの豊富さ」で40.6％でした。

次いで「価格」が34.4％、「信頼性・品質保証」が21.9％、「納期」が3.1％となりました。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「品揃えの豊富さ」と回答した方

・修理に使う部品で、適合するものがないと困ります。（40代・男性）

・古いものだともう廃番になっている可能性があるが、ネットで検索すると、在庫が豊富に揃っているところがあるから。（40代・女性）

・必要なものがなければ専門店まで行かなければならず、大変だから。（50代・男性）

「価格」と回答した方

・安くしたい。（40代・男性）

・製品は自分で調べられるので、あとは最も安いものを探すだけになっています。（50代・男性）

・価格が高いと、修理する意味がない。（60代・男性）

「信頼性・品質保証」と回答した方

・高品質かどうか知りたいから。（20代・女性）

・模造品を避けるためです。（50代・男性）

・信頼できるメーカー品でないと、お金と時間と手間が無駄になるので。（60代・男性）

「品揃え」を選んだ方からは、近所の店では揃わない部品や、廃盤になった旧型の部品を探す手段としてネット通販が役立っているという声が多く寄せられました。「価格」を重視する方は、修理コストを抑えたいという現実的な理由を挙げる傾向にあります。

「信頼性・品質保証」を重視する層は、品質や製造元に対する慎重な姿勢が目立ち、購入の優先順位は人によって大きく異なることがわかります。

■37.5％が、欲しい電子部品が「見つからず困ったことがある」と回答

続いて、電子部品をネット通販で購入する方に、欲しい電子部品が見つからず困った経験があるかを聞いてみました。

その結果「ある」と答えた人は37.5％、「ない」は62.5％でした。

約4割の人が、ネット通販でも欲しい部品にたどり着けず、困った経験を持っていることがわかります。

「ある」と回答した方に、どう困ったかを聞いてみたので、一部を紹介します。

どう困りましたか？

・部品がなくて、進まなかった。（20代・女性）

・規格が合わない。（40代・男性）

・ラジオのアンテナの、適合するものがなかったので、修理をあきらめました。（40代・男性）

・純正部品がなく、代替品もないため修理が困難だった。（50代・男性）

・合う部品がなく代用品もなく困った。（50代・男性）

・ネットで売ってない場合が多々あるので、新品を買うか、出るまで待つしかありませんが、時間がかかるのが欠点です。（60代・男性）

・古い型の部品でもう生産されていなかった。（60代・男性）

困りごととして特に多く挙がったのは、生産終了品や古い型の部品が手に入らないというケースでした。修理を目的とする人の多くは「ぴったり合う部品」を必要としているため、わずかに規格が異なるだけでも作業が止まってしまうようです。

代替品の情報がなく、結果的に修理を諦めざるを得なかったという声まであり、こと電子部品に関しては「目当てのものに出会えない」という壁が依然として存在していることがうかがえます。

■59.4％が、通販サイトに「あれば便利」な機能は「豊富な商品情報」と回答

最後に、電子部品をネット通販で購入する方に、電子部品の通販サイトに「あれば便利」と思う機能・サービスについて聞いてみました。

最も多かった回答は「豊富な商品情報」で59.4％でした。

次いで「規格別の絞り込み」が56.3％、「類似品・代替品の提案」が53.1％、「メーカー別の絞り込み」が46.9％と続き、これら4項目はいずれも半数前後の支持を集める結果となりました。

「商品情報の充実」と「絞り込み機能」が上位に並ぶことから、ユーザーは膨大な部品の中から必要な一点に素早くたどり着くための仕組みを求めていることがわかります。

■まとめ

今回の調査では、電子部品の購入は「家電修理」が最大のきっかけとなっており、ネット通販の利用者は4割以上にのぼることがわかりました。

ネット通販を選ぶ理由として最も重視されているのは「品揃えの豊富さ」で、約4割の人が「欲しい部品が見つからず困った」経験を持っています。さらに、通販サイトに求められる機能の上位には「豊富な商品情報」や「規格別の絞り込み」、「類似品・代替品の提案」が並びました。

電子部品の通販サイトを選ぶ際は、商品情報の充実度や絞り込み機能、代替品提案などの使い勝手にも注目してみると、より満足のいく買い物につながるかもしれません。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと電気・電子部品・工具・はんだ関連製品の卸・通販の『BuhinDana』による調査」である旨の記載

・電気・電子部品・工具・はんだ関連製品の卸・通販の『BuhinDana』（https://www.buhindana.co.jp/）へのリンク設置

【BuhinDanaについて】

社名：株式会社BuhinDana

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目14番10号

代表取締役：長澤 雅裕

Tel：03-6853-7771

URL：https://www.buhindana.co.jp/

事業内容：「日本のモノづくりをもっと元気に！！」を理念として2018年に設立された、電子・電気関連部品や各種工具の卸・通信販売を手掛ける企業。電源、ノイズフィルタ、スイッチ、コネクタ、ケース、計測機器、ハンダ関連機器など15万点以上の電子部品を取り扱っています。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作