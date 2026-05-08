「人と組織を育てるマネジメント術」と題して、社会医療法人美杉会グループ 顧問 兼 看護部教育部長 高須 久美子氏によるセミナーを2026年6月9日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

看護管理の達人に学ぶ

人と組織を育てるマネジメント術

～そのとき、何を考えどう動くか～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26314

[講 師]

社会医療法人美杉会グループ

顧問 兼 看護部教育部長 高須 久美子 氏

[日 時]

２０２６年６月９日（火） 午後２時～４時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

看護管理者が、考え、意思決定し、行動を起こす際に基盤となるのが理論や参考書などになるのではないでしょうか。しかし、いくら書物から知識を学んだとしても実践に活かせるとは限りません。

時には「これでよいのだろうか」と悩み、立ち止まり、自問自答しながら何とか乗り切っている方もおられるかもしれません。

そこで、今回は人と組織をどうやってマネジメントしていけばよいのかを１冊の本から紐解いてお伝えしたいと思います。先人たちの知識や知恵、経験がみなさまのいきいきとした組織つくりの一助になれば幸いです。



１．はじめに ～看護の本質を見失わない管理者に～

（１）どんな組織をつくるのか

・看護マネジメントの考え方

・やる気にさせる組織とは

・目標管理の形骸化を防ぐ

（２）先を見据えた人材確保

・何のために仕事をするのか

・採用面接の進め方と採用基準

（３）意欲を引き出し環境を整え、人を育てる

・プリセプターシップを機能させるには

・育ちにくい看護職への対応



２．結語 ～これからの看護管理者として～



３．質疑応答／名刺交換



※受講者全員に著書

『看護管理の達人に学ぶ「人と組織を育てるマネジメント術」』

（メディカ出版・２０２５年発刊）を進呈

・ライブ／アーカイブ配信をご受講の方には、お申込時のご登録住所に書籍を送付致します。

・直前にライブ配信をお申込の場合、開催日までにお手元に届かない可能性がございますことを、

予めご了承ください。

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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