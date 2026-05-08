海の神秘を香りへ。フレグランスブランド「FATHOM」2026年5月4日(月) より始動

株式会社ALVAN

フレグランス領域で幅広く事業を展開する株式会社ALVANは、新ブランド「FATHOM（ファゾム）」を2026年5月4日(月) にローンチいたしました。

FATHOMは、その身に幾多の神秘を潜め、数々の冒険を生み出してきた母なる「海」をテーマにしたフレグランスブランド。国内外の様々な原料から複雑に組み上げられた香りは、単なる空間の心地よさを演出するものでなく、人々の内に潜む好奇心や冒険心を刺激するように多面的な感性に働きかけます。

日常のなかに「ロマン」を。FATHOMは感性の深層へと導く新たな体験を提供します。

【 Product 】

FATHOM最初のプロダクトは「地球最後のフロンティア」と呼ばれる深海をテーマにした３作のルームスプレー。深海大国と称される日本から、未知の領域に漂うロマンを解き放ちます。

Deep Sea Collection

「生命誕生の鼓動」FUMUS MARIS フムスマリス

深海に噴き上がる漆黒の煙“ブラックスモーカー”。冷徹なまでの静寂と原始的なエネルギーが共鳴した煙は、生命のはじまりを祝福するよう。

Type: Smoke / Woody / Dark Marine

Note: Ginger, Saffron, Juniper Berry,

Peppermint, Blue Chamomile, Blue Cypress, Lavender, Marine, Patchouli, Vetiver, Cade,

Amber, Labdanum, Myrrh, Buddha Wood

「深海に降り注ぐ、神聖な光の粒子」UMIYUKI ウミユキ

海に降る雪は、消えた命の微かな光の記憶を纏い、夜の海を漂いながらゆっくりと沈みゆく。音も、時も、凍るように静かな空間で、マリンスノーだけが暗闇を星座のように流れる。

Type: Citrus / Iris / Sacred Sea

Note: Lemon, Kabosu, Eucalyptus,

Juniper Berry, Iris, Olibanum, Marine,

Angelica root, Sandalwood, Musk

「幽玄世界の未知なる生物の楽園」PARADEISOS パラディソス

海の深淵に広がる未知なる生物たちのパラダイス。地球最後のフロンティアは、冒険の気配に満ちている。

Type: Exotic Floral / Abyssal Musk

Note: Geranium, Violet Leaf, Peppermint,

Marine, Rose Damask, Magnolia,

Ylang Ylang, Clary Sage, Chamomile Roman, Apricot, Musk, Amber, Carrot Seed, Vetiver

容量：100mL / 金額：8,800円 (税込) / 種類：3種

購入先：ブランド公式サイト

https://fathom-fragrance.com/

Driven by the romance of the sea - a testament to our pursuit of the abyss.

それは、ロマンに駆られ、深淵を追い求める探究心の証。

【 Mind 】

私たちが目指すのは、単なる生活空間の心地よさではありません。ひと吹きするその一瞬から、日常の中に鮮やかな「ロマン」を立ち上げること。見慣れた景色を塗り替え、目に見えない豊かさを空間に描き出すことを望んでいます。

【 Scent 】

空間の快適性と香りの個性を高い次元で介在させた、クリエイティブな処方設計。ただ香るだけでなく、その場所の空気感そのものをデザインし、感性を刺激する調香を追求しています。

【 Experience 】

基材には純度の高い植物性アルコールをメインに使用。鮮明な香りを優れた拡散性で映し出すことで、瞬時に空間を物語で満たします。また、処方の一部に水深約1,000mから汲み上げられた海洋深層水をブレンド。深海の記憶を秘めたその水は香りと共に物語を刻みます。

【 Usage & Quality 】

Room Mist / 居住空間に。空間にロマンを漂わせる。

Fabric Mist / 衣服やハンカチへ。目に見えない装いを纏う。

Pillow Mist / 寝室へ。深い安らぎと共に、夢の探索路へ。

問い合わせ先

株式会社ALVAN

メールアドレス：info@alvan.jp

営業時間：平日10時～17時

Website：https://fathom-fragrance.com/

Instagram：https://www.instagram.com/fathom.fragrance

X：https://x.com/fathomfragrance