居酒屋に響く”さらりんちょ いっちょ！″　新商品「伯方の塩 さらりんちょ」TVCM　5月9日(土)から全国放送開始

伯方塩業株式会社

伯方塩業株式会社（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：石丸一三）は、市販用新商品「伯方の塩 さらりんちょ」のTVCMを、2026年5月9日(土)から順次、全国でスポット放送いたします。

「伯方の塩 さらりんちょ」は、ハンディボトルタイプの塩です。片手で開閉できる2way仕様のキャップを採用しており、調理中も便利に使用できるのが特徴です。サラサラとした質感でまんべんなく振りかけられるので、炒め物・グリル料理などにおすすめです。

TVCMは居酒屋を舞台に、枝豆を注文した客の「塩ください！」のセリフからスタート。店員の威勢よい「さらりんちょ いっちょ！」を合図に、キャッチーな音楽とユニークな振付で、商品の魅力をお届けします。「“さらりんちょ”ってなんだろう…？」と困惑する客との対比にもご注目ください！

「伯方の塩 さらりんちょ」居酒屋篇（15秒）

https://youtu.be/Hf1eZ5Sc1-Q

■みんなで踊ろう！さらりんちょ応援隊を大募集！

TVCM放送開始に合わせて、公式YouTubeチャンネルにてダンス動画を公開いたします。ぜひCMの振付を真似して踊っていただけると嬉しいです。ハッシュタグ「#さらりんちょ応援隊」をつけてSNSに投稿いただくと、公式アカウントが反応させていただく場合がございます。ご参加をお待ちしております！

●動画はこちら

https://youtube.com/shorts/g9oj6U1MvTs

●伯方塩業公式SNSはこちら

〔X〕https://x.com/hakataengyo

〔Instagram〕https://www.instagram.com/hakatanoshio_official/

■商品情報

商品名は、“サラサラとした質感”と、“いつでも、どこでも、だれでも、どんな料理でもさらりと使える”、「伯方の塩」の新しい価値を提供したいというメッセージを込めています。50年以上愛され続けてきた「伯方の塩」だからこそ、変わらない品質と味への信頼はそのままに、新しいシーンでの楽しみ方をご提案できる塩となっています。

商品名 ：伯方の塩 さらりんちょ

容量 ：100g

希望小売価格 ：オープン価格

発売日 ：2026年２月27日(金)

《特設サイト》

https://www.hakatanoshio.co.jp/lp/sararincho/

■TVCM概要（スポット放送）

タイトル ：「伯方の塩 さらりんちょ」居酒屋篇（15秒）

放送日 ：2026年5月9日(土)から順次

放送エリア：全国（一部エリアは、放送スケジュールが異なります。）

【CMに関するお問い合わせ】

伯方塩業株式会社 プロモーション部

TEL：089-943-9672（平日 9:00～17:00）

【商品に関するお問い合わせ】

伯方塩業株式会社 営業部

TEL：089-943-9670（平日 9:00～17:00）

【会社概要】

社名 ： 伯方塩業株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 石丸 一三

所在地 ： 〒790-0067 愛媛県松山市大手町2丁目3-4

設立 ： 1973年8月

事業内容 ： 塩の製造及び販売

コーポレートサイト：https://www.hakatanoshio.co.jp/

※伯方の塩は、輸入天日塩田塩と日本の海水が原料です。