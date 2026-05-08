居酒屋に響く”さらりんちょ いっちょ！″　新商品「伯方の塩 さらりんちょ」TVCM　5月9日(土)から全国放送開始

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伯方塩業株式会社

伯方塩業株式会社（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：石丸一三）は、市販用新商品「伯方の塩 さらりんちょ」のTVCMを、2026年5月9日(土)から順次、全国でスポット放送いたします。





「伯方の塩 さらりんちょ」は、ハンディボトルタイプの塩です。片手で開閉できる2way仕様のキャップを採用しており、調理中も便利に使用できるのが特徴です。サラサラとした質感でまんべんなく振りかけられるので、炒め物・グリル料理などにおすすめです。



TVCMは居酒屋を舞台に、枝豆を注文した客の「塩ください！」のセリフからスタート。店員の威勢よい「さらりんちょ いっちょ！」を合図に、キャッチーな音楽とユニークな振付で、商品の魅力をお届けします。「“さらりんちょ”ってなんだろう…？」と困惑する客との対比にもご注目ください！






「伯方の塩 さらりんちょ」居酒屋篇（15秒）


https://youtu.be/Hf1eZ5Sc1-Q


■みんなで踊ろう！さらりんちょ応援隊を大募集！



TVCM放送開始に合わせて、公式YouTubeチャンネルにてダンス動画を公開いたします。ぜひCMの振付を真似して踊っていただけると嬉しいです。ハッシュタグ「#さらりんちょ応援隊」をつけてSNSに投稿いただくと、公式アカウントが反応させていただく場合がございます。ご参加をお待ちしております！



●動画はこちら


https://youtube.com/shorts/g9oj6U1MvTs



●伯方塩業公式SNSはこちら


〔X〕https://x.com/hakataengyo


〔Instagram〕https://www.instagram.com/hakatanoshio_official/


■商品情報

商品名は、“サラサラとした質感”と、“いつでも、どこでも、だれでも、どんな料理でもさらりと使える”、「伯方の塩」の新しい価値を提供したいというメッセージを込めています。50年以上愛され続けてきた「伯方の塩」だからこそ、変わらない品質と味への信頼はそのままに、新しいシーンでの楽しみ方をご提案できる塩となっています。






商品名　　　　：伯方の塩 さらりんちょ


容量　　　　　：100g


希望小売価格　：オープン価格


発売日　　　　：2026年２月27日(金)





《特設サイト》


https://www.hakatanoshio.co.jp/lp/sararincho/




■TVCM概要（スポット放送）


タイトル　：「伯方の塩 さらりんちょ」居酒屋篇（15秒）


放送日　　：2026年5月9日(土)から順次


放送エリア：全国（一部エリアは、放送スケジュールが異なります。）




【CMに関するお問い合わせ】


伯方塩業株式会社　プロモーション部


TEL：089-943-9672（平日 9:00～17:00）



【商品に関するお問い合わせ】


伯方塩業株式会社　営業部


TEL：089-943-9670（平日 9:00～17:00）




【会社概要】


社名　　　　　　　： 伯方塩業株式会社


代表者　　　　　　： 代表取締役社長　石丸 一三


所在地　　　　　　： 〒790-0067　愛媛県松山市大手町2丁目3-4


設立　　　　　　　： 1973年8月


事業内容　　　　　： 塩の製造及び販売


コーポレートサイト：https://www.hakatanoshio.co.jp/



※伯方の塩は、輸入天日塩田塩と日本の海水が原料です。