居酒屋に響く”さらりんちょ いっちょ！″ 新商品「伯方の塩 さらりんちょ」TVCM 5月9日(土)から全国放送開始
伯方塩業株式会社（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：石丸一三）は、市販用新商品「伯方の塩 さらりんちょ」のTVCMを、2026年5月9日(土)から順次、全国でスポット放送いたします。
「伯方の塩 さらりんちょ」は、ハンディボトルタイプの塩です。片手で開閉できる2way仕様のキャップを採用しており、調理中も便利に使用できるのが特徴です。サラサラとした質感でまんべんなく振りかけられるので、炒め物・グリル料理などにおすすめです。
TVCMは居酒屋を舞台に、枝豆を注文した客の「塩ください！」のセリフからスタート。店員の威勢よい「さらりんちょ いっちょ！」を合図に、キャッチーな音楽とユニークな振付で、商品の魅力をお届けします。「“さらりんちょ”ってなんだろう…？」と困惑する客との対比にもご注目ください！
「伯方の塩 さらりんちょ」居酒屋篇（15秒）
https://youtu.be/Hf1eZ5Sc1-Q
■みんなで踊ろう！さらりんちょ応援隊を大募集！
TVCM放送開始に合わせて、公式YouTubeチャンネルにてダンス動画を公開いたします。ぜひCMの振付を真似して踊っていただけると嬉しいです。ハッシュタグ「#さらりんちょ応援隊」をつけてSNSに投稿いただくと、公式アカウントが反応させていただく場合がございます。ご参加をお待ちしております！
●動画はこちら
https://youtube.com/shorts/g9oj6U1MvTs
●伯方塩業公式SNSはこちら
〔X〕https://x.com/hakataengyo
〔Instagram〕https://www.instagram.com/hakatanoshio_official/
■商品情報
商品名は、“サラサラとした質感”と、“いつでも、どこでも、だれでも、どんな料理でもさらりと使える”、「伯方の塩」の新しい価値を提供したいというメッセージを込めています。50年以上愛され続けてきた「伯方の塩」だからこそ、変わらない品質と味への信頼はそのままに、新しいシーンでの楽しみ方をご提案できる塩となっています。
商品名 ：伯方の塩 さらりんちょ
容量 ：100g
希望小売価格 ：オープン価格
発売日 ：2026年２月27日(金)
《特設サイト》
https://www.hakatanoshio.co.jp/lp/sararincho/
■TVCM概要（スポット放送）
タイトル ：「伯方の塩 さらりんちょ」居酒屋篇（15秒）
放送日 ：2026年5月9日(土)から順次
放送エリア：全国（一部エリアは、放送スケジュールが異なります。）
【CMに関するお問い合わせ】
伯方塩業株式会社 プロモーション部
TEL：089-943-9672（平日 9:00～17:00）
【商品に関するお問い合わせ】
伯方塩業株式会社 営業部
TEL：089-943-9670（平日 9:00～17:00）
【会社概要】
社名 ： 伯方塩業株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 石丸 一三
所在地 ： 〒790-0067 愛媛県松山市大手町2丁目3-4
設立 ： 1973年8月
事業内容 ： 塩の製造及び販売
コーポレートサイト：https://www.hakatanoshio.co.jp/
※伯方の塩は、輸入天日塩田塩と日本の海水が原料です。