東京発・最高峰焼肉「USHIGORO S.」海外初出店、台北・大直に誕生

株式会社 サング

2026年5月9日（土）、8年連続ミシュランガイドの一つ星を獲得している株式会社サング（https://sangue.co.jp/(https://sangue.co.jp/)）は、海外初出店となる「USHIGORO S. TAIWAN」をパートナー企業「富錦樹グループ（https://www.fujintreeshop.com/(https://www.fujintreeshop.com/)）」と台北・大直にグランドオープンいたします。

東京で確立されたハイエンドなブランドポジションを継承し、全席完全個室、専属焼き師によるフルアテンドによる厳選コースを通じて、これまでの焼肉の概念を覆す、新たなダイニング体験を台北にもたらします。

〈コンセプト〉

様々なシーンでご利用いただける完全個室。各部屋専属の熟練した焼き師が、日本から空輸される澤井牧場（滋賀）から仕入れた非常に希少な近江牛の極上希少部位を匠の技で焼き上げ、提供いたします。

世界最高峰の黒毛和牛を存分にご堪能いただける、牧場・血統にまでこだわり抜いた「USHIGORO S.」の極上焼肉コースを、世界の銘酒とあわせてお召し上がりいただけます。

■澤井牧場［滋賀］

1975年創業、滋賀県竜王町にて高品質な近江牛を育て続ける牧場。

優れた血統の仔牛を厳選し、清らかな地下水と独自配合飼料で丁寧に肥育することで、近江牛ならではの繊細な甘みと上質な旨みを引き出しています。

〈 USHIGORO S. 〉

- Select ・ Special ・ Stylish ・ Smart ・ Spirit -

厳選した特別な食材 ・ 洗練された空間 ・ スマートなサービス ・ 情熱

私たちの想いを『S』の一文字に込め、名付けました

〈デザインコンセプト〉

日本の予約困難店を数多く手掛けるデザイナーとUSHIGOROのインハウスクリエイティブディレクションチームが主導し、日本のトップレストランを支えるプロフェッショナルの知見を随所に取り入れ、台湾のローカルパートナーと連携しながら、空間の完成度を細部まで徹底的に追求しています。

素材設計に板井工務店（https://www.itai.co.jp/）板井氏、照明計画にはAPOLLO（https://apollo-aa.jp/）黒崎敏氏が参画。素材の質感と光と影の繊細なバランスを緻密に設計することで、空間全体の完成度を一段引き上げています。

「USHIGORO S.」の象徴ともいえる、ラグジュアリーの前提基準「全席完全個室」。

すべてのゲストが視線や音の干渉を排除した、独立した空間で食事を楽しむことができます。

商談や会食、プライベートな時間など、あらゆるシーンにおいて、揺るぎない上質な時間を提供いたします。

台湾店でも日本と同様に、各部屋専属の焼き師が、部位ごとの脂質から繊維構造までを見極めた最適な火入れとカット、提供する温度やタイミングまで設計し、最も美味しい瞬間にお届けいたします。

ゲストは調理に関わることなく、味覚と体験に集中することができます。

料理・サービス・空間

そのすべてにこだわり、至極の食体験に昇華させる「USHIGORO S.」

東京で培われた哲学をそのまま台北へ

〈店舗情報〉

店舗名：USHIGORO S. TAIWAN（うしごろエス 台湾）

所在地：104-053 台灣台北市中山區樂群三路299號2樓

電話番号：+886-(0)2-8502-3929

営業時間：

月～金：17:00～23:00（最終入席 20:30）

土日祝：12:00～15:00（最終入席 13:30）／17:00～23:00（最終入席 20:30）

WEB予約［2026年5月9日（土）00:00 受付開始予定］：https://reurl.cc/Q2Nxvo

Fujin Tree（富錦樹）のプロフィール：

富錦樹グループは10年以上にわたり、ファッションと食の分野で国際的に事業を展開しています。「世界を台湾へ、台湾を世界へ」を理念に、世界各地の洗練された美意識と豊かな暮らし方を台湾に根付かせるとともに、台湾ならではの文化と魅力を世界へ発信し続けています。

同グループが手がける「富錦樹台菜香檳」は、2021年から2025年まで5年連続でミシュランガイド一つ星を獲得。伝統的な台湾料理に新たな解釈と品格を吹き込み、その価値を国際的に証明し続けています。

公式サイト：https://www.fujintreeshop.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/fujintree_official/

WEB予約：https://reurl.cc/Q2Nxvo

※予約は2026年5月9日（土）00:00より受付開始予定です。

※予約システム「inline」は、台湾最大の飲食予約・管理プラットフォームです。

※表示価格はすべて税込です。

※プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

株式会社サング

2011年4月「焼肉うしごろ 西麻布本店」オープン以来、A5ランクの黒毛和牛を中心にセレクトした最高級のお肉とこだわりの逸品を通じて、お客様に驚きと感動を提供しています。配信日現在、多様化するお客様のニーズやライフスタイルに合わせて7ブランド計19店舗（東京都：17店舗・横浜市：1店舗・大阪市：1店舗）を展開し、「肉割烹 上」は8年連続ミシュランガイドの一つ星を獲得しています。



※株式会社 サング（https://www.sangue.co.jp/）

●公式 Instagram（https://www.instagram.com/ushigoro_yakiniku）

●公式 YouTube（https://www.youtube.com/@sangue2011）

●公式 TikTok（https://www.tiktok.com/@ushigorogroup）

●公式 Xアカウント（https://x.com/ushigoro_group）