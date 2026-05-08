イタリア発の飲料ブランド「サンペレグリノ」新フレーバー「チェリー＆レモン」新発売！スーパーマーケット三徳にて5月2日より先行販売開始

日仏貿易株式会社

世界中の美食家に愛されているイタリア生まれのファインダイニングウォーターブランド「Sanpellegrino（サンペレグリノ）」は、果汁入り微炭酸ドリンク 「サンペレグリノ イタリアンスパークリングドリンク」シリーズより新フレーバー「チリエージャリモーネ（チェリー＆レモン）」を発売いたします。

サンペレグリノは日仏貿易株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：ギヨーム・カルー）が取り扱うイタリア発の飲料ブランドです。

6月中旬の全国販売に先立ち、東京都23区を中心に33店舗を展開するスーパーマーケット三徳にて5月2日より先行販売を開始しています。

※一部取り扱いのない店舗がございます。

いち早く新しい味わいをお楽しみいただける機会として、ぜひ店頭へ足をお運びください！

チリエージャリモーネ（チェリー＆レモン）330ml

地中海の太陽の恵みをぎゅっと閉じ込めたサンペレグリノのチリエージャリモーネは、甘くジューシーなチェリーと、爽やかなイタリア産レモンがおりなす贅沢なスパークリングドリンクです。地中海フルーツから生まれ、繊細な泡立ちと絶妙な甘酸っぱいバランスで、ひと口ごとに本場イタリアの味わいを楽しめます。

全国でのお取り扱いは、6月15日より開始いたします。

本格的なイタリアンスパークリングドリンク！

1932年の発売以来、イタリアのクラフツマンシップと創造性を体現し、“アランチャータ（オレンジ）”“リモナータ（レモン）”といった時代を超えて愛されるクラシックなフレーバーから、“メログラーノ＆アランチャ（ざくろ＆オレンジ）”のような個性豊かなフレーバーまで、幅広い味わいを展開してきました。

信頼のおける契約農家の果実のみを厳選し、丁寧に手摘みで収穫。その自然の恵みを一滴一滴に閉じ込めています。

サンペレグリノ イタリアンスパークリングドリンク ラインナップ

アランチャータ

(オレンジ)

リモナータ

(レモン)

キノット

(イタリア柑橘系フルーツ)

アランチャータ・ロッサ

(ブラッドオレンジ)

ポンぺルモ

(グレープフルーツ)

メログラーノアランチャ

(ザクロ＆オレンジ)

チリエージャリモーネ

(チェリー＆レモン)

株式会社三徳

東京都23区を中心に33店舗を展開するスーパーマーケットです。「よりよいものをより安くご提供すること」「お客様との対話を大切にすること」を大切にし、これまでも、現在も、そしてこれからも、お客様にとって便利で、快適に時間をすごせるスーパーマーケットでありつづけます。

所在地：〒169-0072東京都新宿区大久保2-1-1

代表者：代表取締役社長 常木 貴良

設 立：1949年4月

H P：https://santoku.co.jp/

【会社概要】

社名：日仏貿易株式会社

本社：東京都千代田区霞が関3-6-7 霞が関プレイス TEL.03-5510-2662

代表：代表取締役 ギヨーム・カルー

設立：1954年5月31日

資本金：1億円

従業員数：75名

事業内容：食品、食品原料、飲料等の輸入販売

当社は、フランスのデニスグループの100％出資により日本法人として1954年に設立された総合商社です。高品質かつ斬新な食材および飲料ブランドを各メーカーと連携し、日本市場において拡大することを目指し、単にお客様へ商品を送り届けるだけではなく商品の持っている文化と伝統をも伝え続けていきたいと願っています。