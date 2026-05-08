看板スイーツ「フレンチビスキュイ」がエコバッグ付き・コラボ限定デザイン缶で登場！ビスキュイモチーフの雑貨アイテム3種もラインナップ

株式会社ファミリア

詳細URL：https://familiar.co.jp/blogs/item/mamanetfille2026

株式会社ファミリア（所在地：神戸市中央区、代表取締役社長 岡崎忠彦）は、神戸御影に本店を構える焼き菓子店「Maman et Fille（マモン・エ・フィーユ）」を運営する株式会社クローシュデボワ（所在地：神戸市東灘区、代表取締役 松下奈保）とのコラボレーションアイテムを2026年5月15日（金）からファミリアオンラインショップにて順次販売いたします。

本コラボレーションは、兵庫県神戸市を拠点とする2社が、世代を超えて大切に受け継いできたものづくりへの想いが重なり、2023年に初めて実現しました。1枚1枚を手作業で丁寧に焼き上げ、開店前から行列ができるほどの人気を誇るマモン・エ・フィーユの看板スイーツ「フレンチビスキュイ」のファミリアオリジナルデザイン缶にコラボレーションならではのオリジナルアイテムを組み合わせた特別なセットなどを展開し、毎企画好評を博しています。

第4弾となる今回は、「フレンチビスキュイ」のファミリアオリジナルデザイン缶とエコバッグのセットが登場します。エコバッグは、缶に描かれているクマちゃんとプードル、ビスキュイをモチーフに取り入れた愛らしいデザインです。さらに、エコバッグとリンクしたデザインのポーチやチャームなどの雑貨アイテム3種も新たにラインナップいたします。

この機会にぜひ、両社のこだわりと遊び心が詰まった、ここでしか出会えないコラボレーションアイテムをお楽しみください。

- ビスキュイ エコバッグ付き

マモン・エ・フィーユの看板スイーツ「フレンチビスキュイ」のコラボ限定デザイン。ビスキュイ缶は、「世界を旅する」をテーマに、マモン・エ・フィーユのアイコンでもあるフランスのモンサンミッシェルへクマちゃんが旅をするアートになっています。

■価格：5,830円（税込）

フレンチビスキュイについて

缶にぎっしりと詰まったビスキュイは、全て手作業で丁寧に焼き上げられています。フランスの昔ながらのレシピに基づいて作られる本格ビスキュイ。材料は上質な発酵バターと上質な小麦粉、卵、砂糖のみと至ってシンプル。それゆえに、素材ひとつひとつのおいしさと丁寧な製法が際立ちます。発酵バターの芳醇な香りと新鮮な卵、小麦粉の豊かな風味をじっくりとお楽しみください。

賞味期限：製造日より30日間

特定原材料：小麦、卵、乳

※本製品の製造施設では、くるみ・アーモンド・オレンジ・ごま・大豆・バナナ・マカダミアナッツ・りんご・ゼラチン・ピスタチオを含む製品を製造しています。

エコバッグについて

「フレンチ」と「シトロン」2種類のビスキュイをモチーフにしたミニエコバッグ。中央にはビスキュイ缶とリンクしたクマちゃんとプードルがデザインされています。広めのマチが付いているので、ビスキュイ缶はもちろん、お弁当などの持ち運びにも便利です。

【購入方法】

ファミリアオンラインショップ

ビスキュイは全て手作業で1枚1枚丁寧に焼き上げているため、生産数に限りがございます。

■販売日時：

2026年

5月15日（金）・22日（金）・29日（金）10：00～

6月5日（金）・12日（金）・19日（金）・26日（金）10：00～

7月3日（金）・10日（金）・17日（金）10：00～

8月7日（金）10：00～

9月4日（金）・11日（金）・18日（金）・26日（土）10：00～

※各販売日、初日のみ1注文あたり1点までに購入個数を制限させていただきます。

※2026年秋ごろに、マモン・エ・フィーユ公式オンラインショップにてビスキュイ エコバッグ付きの販売を予定しています。販売方法の詳細については、後日ファミリア公式ホームページにてご案内いたします。

雑貨アイテム

マモン・エ・フィーユの看板スイーツ「フレンチビスキュイ」をモチーフにしたアイテムが登場。ビスキュイ缶と同じ大きさのポーチには、実物大の「フレンチビスキュイ」チャームをプラスしたコラボレーションならではのデザインです。チャームとハンカチには「フレンチビスキュイ」を食べるクマちゃんとプードルの愛らしいアートが表現されています。

■ポーチ 13,200円（税込）

■チャーム 5,500円（税込）

■タオルハンカチ 2,750円（税込）

【購入方法】

ファミリアオンラインショップ

■販売開始日：2026年5月15日（金）10：00～

※5月15日（金）は、購入個数を1注文あたり各商品1点までに制限させていただきます。在庫がある場合、翌日5月16日（土）10:00～は制限を解除いたします。

※在庫がある場合、5月19日（火）10：00よりオムニサービス（店舗受け取り）を開始いたします。

- Maman et Fille（マモン・エ・フィーユ）について

手作りのお菓子を娘にあたえた母

そのお菓子を食べて成長し、洋菓子の本場・パリで製菓を学んだ娘

お菓子作りのスピリットは母から学び、技術はパリで培った

それが、マモン・エ・フィーユ（母と娘）のお菓子たちです

公式ホームページ：https://me-f.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/mamanetfille0712/

- 株式会社ファミリア 【子どもの可能性をクリエイトする】

わたしたちは、すべての子どもたちがもっている可能性という未来を、一緒にクリエイトしていきます。うまれて最初に触れる「もの」「こと」、最初に目にするもの、身に付けるもの。そのすべてに、本物とやさしさを。ファミリアは、世界で最も愛されるベビー・子ども関連企業になるために、子どもたちの可能性に触れる「本物」を発信していきます。

URL : https://familiar.co.jp/

■会社概要

会 社 名： 株式会社ファミリア

代 表 者： 代表取締役社長 岡崎忠彦

所 在 地： 兵庫県神戸市中央区磯上通4-3-10

URL ： https://familiar.co.jp/

■公式SNSアカウント

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