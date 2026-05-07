VTuber事務所「ハコネクト」を運営する株式会社アナログ、秋葉原に高精度3Dモーションキャプチャスタジオを新設！　所属VTuberの3Dお披露目が続々、ライブ・コンテンツ制作を加速！

株式会社アナログ

株式会社アナログ（本社：東京都千代田区）は、高精度3Dモーションキャプチャスタジオを秋葉原に新設したことをお知らせいたします。

本スタジオは、秋葉原というアクセス性に優れた立地に加え、個人クリエイターや中小規模のVTuber事務所でも利用しやすい価格帯を実現しており、幅広いユーザーに高品質な3D制作環境を提供いたします。

現在はオープン記念価格としまして、さらにご利用しやすい価格帯での提供となっておりますので、ぜひこの機会に一度ご利用をご検討ください。

また、本スタジオ設立にあわせて、業務委託可能なエンジニアの方を募集しております。

OptiTrackを使用したmotiveやUnityが扱える方でご興味ございましたら、ぜひ下記公式サイトのお問い合わせからご連絡ください。

当社が運営するVTuber事務所「ハコネクト」では、所属VTuberによる3Dお披露目配信を順次実施しており、本スタジオを活用したライブ配信や音楽コンテンツなど、3Dを活用した取り組みを積極的に展開しております。

今後も本スタジオを基盤として、VTuberの表現の幅を広げるとともに、3Dコンテンツ制作のさらなる発展に貢献してまいります。

■ハコモーションスタジオ公式サイト

https://analoginc.jp/hacomotion/

■配信実績

・ハコネクト公式ユニット「code:wltora」3D ONLINE LIVE

ライブダイジェスト：https://youtu.be/5z46JnpwF3c

・「明堂しろね」３Dお披露目配信

https://www.youtube.com/live/qvP8sGFMc3I

・「天海くりね」３Dお披露目配信

https://www.youtube.com/live/jiZ-sjh4m0s

【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】

VTuber 事務所「ハコネクト」は2021 年 6 月より活動を開始したVTuber 事務所です。

所属 VTuber の目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、

応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。

・公式サイト：https://haconect.com/

・公式Twitter：https://x.com/haconect

・公式YouTubeチャンネル：youtube.com/@haconect/(https://www.youtube.com/@haconect)

ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。

自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。

▼企業情報

社名: 株式会社アナログ / analog inc.

本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内

設立日: 2021年4月1日

資本金: 900万円

▼本プレスリリースのお問合せ先はこちら

ハコネクト総合お問い合わせフォーム

https://haconect.com/contact/