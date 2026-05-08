【トリビュー】プレ花嫁が選ぶ「結婚式・前撮り向け美容医療」トレンド調査を発表

株式会社トリビュー

国内最大級の美容医療口コミ・予約アプリ『トリビュー』を開発・運営する、株式会社トリビュー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：毛迪、以下 当社）は、アプリ内の口コミ投稿データを基に、挙式や前撮りを控えたユーザーの美容医療選択に関する調査結果を公開いたしました。

【サマリ】

-［注目施術］「結婚」関連の口コミに多く紐づけられている施術として、肩のラインを整える「肩ボツリヌストキシン注入（通称：肩ボトックス）」が1位にランクイン。

-［トレンド］ 日頃のダイエットに加えて部分痩せを狙う二の腕や顔の脂肪吸引が上位にランクイン。

-［準備期間］ 脂肪吸引等の外科施術は「半年前」、ボツリヌストキシン注入等の注入施術は「3ヶ月前」を目安に計画する傾向。

【プレ花嫁・プレ花婿が選んだ施術ランキング TOP5】

当社の調査において、結婚式や前撮りを目的としたユーザーに選ばれている上位5施術は以下の通りとなりました。

【トレンド分析：ありたい自分で当日を迎えるためのスケジュール管理】

今回の調査（2023年4月～2026年4月）では、ユーザーが非常に計画的に美容医療を取り入れている実態が浮き彫りとなりました。

二の腕や顔の脂肪吸引といった外科的アプローチは、挙式の半年前までに済ませて完成を待ち、挙式が近づくにつれてボツリヌストキシン注入やエレクトロポレーションといった、ダウンタイムの短いメンテナンスへと移行する「逆算型のスケジュール」が傾向として見られます。

※美容医療の効果の現れ方や持続期間、ダウンタイムには個人差があります。本調査で示された「挙式半年前」「3ヶ月前」といった期間は、あくまで実際のユーザーの口コミから傾向をまとめた指標であり、すべての方に同様の効果を保証するものではありません。

当社は、こうした誠実な情報提供を通じて、ミッションである「ありたい自分でいられる世界」の実現を推進してまいります。

【調査概要】

本調査は、情報の透明性と客観性を担保するため、以下の基準で実施いたしました。

調査主体： 株式会社トリビュー

口コミ集計期間： 2023年4月1日～2026年4月1日

調査対象：トリビューに投稿された本文中に『結婚』『挙式』『前撮り』『ウェディング』『ブライダル』のいずれかのキーワードを含む、施術が紐づけられた公開済みの口コミ投稿を抽出。

有効回答数（サンプル数）：71件

■ トリビューについて

累計200万ダウンロードを超える、国内最大級の美容医療の口コミ・予約アプリです。美容外科・美容⽪膚科・審美⻭科・婦人科の分野から「口コミ検索」「施術検索」「クリニック検索」「オンライン相談・予約」をアプリ1つで完結することができます。

・トリビュー（Web）： https://tribeau.jp

■ 株式会社トリビュー

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-23 東邦ビル 3階

代表者：代表取締役 ⽑ 迪（モウ デイ）

設立日： 2017年7月26日

事業内容：美容医療の口コミ・予約アプリ『トリビュー』の開発・運営

コーポレートサイト： http://corp.tribeau.jp/