ロックアーティスト白井貴子氏と「じぶん発電所」を届ける防災ソーラープロジェクトを始動！

特定非営利活動法人エコロジーオンライン

NPO法人エコロジーオンライン

里山エネルギー株式会社

NPO法人エコロジーオンライン（理事長：上岡裕、以下EOL）と里山エネルギー株式会社（代表取締役：篁直樹）は、デビュー45周年を迎える歌手の白井貴子氏とともに、災害時でも太陽の力で電気を生み出せる「じぶん発電所」を作成して、被災地支援や防災・環境教育のため、地域、自治体、施設など、必要な場に届けるクラウドファンディングプロジェクトを2026年5月９日より開始いたします 。

https://camp-fire.jp/projects/943349/view



■ プロジェクトの背景と目的

近年、激甚化する気候危機に対し、従来の「復旧」中心の防災から、地球環境を護る活動そのものを防災とする「未来共存型防災」への転換が求められています 。災害時に電力が止まると、情報を集める手段だけでなく、心を癒す音楽を聴く余裕さえ失われます。本プロジェクトでは、太陽光で小さなエネルギーをつくる「じぶん発電所」を普及させることで、災害時でも音楽や情報が途絶えない「心のインフラ」を守る地域社会を目指します 。



■ 「じぶん発電所」とは

「じぶん発電所」は、DIY感覚で組み立てられる個人・施設用の小型太陽光発電システムです。

特徴: 一般的な資材（パネル、バッテリー、コントローラー等）で構成され、低コストかつ安価に構築することができます。

役割: 停電時のスマホ充電やLEDライトの電源確保だけでなく、子どもたちが自ら電気を作る体験を通じた環境教育（SDGs教育）の教材としても活用されます 。



■ クラウドファンディング概要

本プロジェクトは、白井貴子氏のデビュー45周年にちなみ、目標金額45万円を設定して実施いたします。

プロジェクト名: 「白井貴子発電所」をみんなに届けたい！ 白井貴子×防災ソーラープロジェクト

実施期間: 2026年5月9日（こくフェスにてキックオフ）～2026年6月30日まで

形式: All-In方式（目標金額の達成に関わらずプロジェクトを実施）

プラットフォーム: CAMPFIRE

■ 支援のリターン

支援者の方々には、白井貴子氏のメッセージ動画やSDGsトークビデオのほか、独自の「グリーン電力証書」などをご用意しています。

（一部抜粋）

5,000円～100,000円: お礼のメール、EOLメールニュース配信

30,000円: 45周年記念オリジナルグリーン電力証書（デジタル）、お名前掲載

50,000円: 白井貴子さんと生物多様性植樹への参加権（限定10名）



■ 白井貴子氏からのメッセージ

太陽ソーラーでいただいた電気を利用してグルーガンで海のゴミや貝殻を使ってビーチコーミング作品を作った時、やっと「理想とする自分のライフスタイルのスタート地点」に立てたように思えて、ニッコリしたことを思い出します。

でもその後が大変！（笑）当時のソーラーの大きさは縦横高さ60センチくらいでしたが、重さが60キロくらいあったんじゃないかな～（笑）とにかくめちゃくちゃ重くて、当時買ったばかりのトレーラーハウスにしまうのに相棒のギタリストのホンチに手伝ってもらい「セーノッ！」って必死で運びこみ、同時に「この重さは私には無理！」（笑）ってあっさりあきらめたのも懐かしい思い出です。

上岡さんと再会してからも、早４年ほど経過しましたが、何か、形にするよりも現実の試練は早く、厳しく、信じがたい戦争や能登の震災も起きてしまい、最近では戦争による石油の争奪戦で電気代も物価も上がったり、私達の生活にも目に見えてダイレクトに影響が出始めています。

日本に電気が最初に灯ったのは1887年の鹿鳴館と言われていますが、それからたった150年ほどの間でいかに私達の生活がいかに「ズップリ石油依存」の毎日になってしまっていたかがクッキリとわかり至極痛感です。

でも、だからと言って即、いきなり山に篭り「今日から電気はもう使いませ～ん！」

な～んて本当は言いたいけど、それは現実的にとても無理なので、少しでも電気を節約して、スーパーではフードロスも減るようにと真っ先にセールのワゴンを覗き込み、水を浄化するにも大量の石油が必要なので、お米を洗った時の水も植木にあげたりと、日々「ささやかな抵抗」をするしかないのですが、そんな心境の中、今回の「じぶん発電所」の取り組みは「新しい石油依存の生活を少しでも軽減するため」とても素敵な動きだと思います！とにかく私はソーラーが軽くなっただけでもめちゃくちゃうれしいです！

是非、皆さんも「ピンチをチャンスに！」じゃないですが、こんな時代を迎えていることを再確認するためにも「自分発電所」の動きにご賛同をお願いします！

私も長年「エネルギー自己完結」できる生活を夢見てきました。

何度もあきらめては立ち上がる日々ですが、みんなが一緒にやってくれたら、もしかしたらその夢は本当に現実になるかもしれません！

一人一人の「じぶん発電所」再びのスタート！自然の恵に感謝してみんなで新しいライフスタイルを創ってゆけますように！

2026年 吉日 シンガーソングライター

白井貴子

＜白井貴子さんプロフィール＞

1981年 CBSソニーからデビュー。「ロックの女王」と呼ばれ、日本武道館、西武球場などの大型コンサートを成功させ、女性ロックシンガーの先駆け的な存在となる。80年代終わりに2年間のロンドン生活を経て、以来、湘南をベースに南伊豆にも「マーガレットグラウンド」と名付けた海沿いの森をアトリエに ESD 世界会議の歌や全国植樹祭の歌を制作。今年デビュー45周年を迎え、音楽活動を続ける中、環境保全活動にも積極的に取り組む。神奈川県環境大使、GREEN×EXPO2027 応援団長。2026年4月フェリス女学院大学客員教授就任。





■ 団体概要

NPO法人エコロジーオンライン: 2000年設立。「環境」と「エネルギー」の知見を活かし、国内外で再生可能エネルギーによる自立支援や防災ネットワーク運営を行う 。

里山エネルギー株式会社: 自然と共生する小さなエネルギー開発を手掛け、里山再生などSDGsやESDの価値観を普及させる支援事業を展開している 。



【本件に関するお問い合わせ先】

NPO法人エコロジーオンライン

〒327-0832 栃木県佐野市植上町1331-6

Tel:0283-23-9758

（担当：上岡）

URL: https://www.eco-online.org/