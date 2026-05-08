新時代のポイ活ACPOマーケットが本日『APOCAリンク』としてリニューアル！！今なら無料登録で1,000円分のポイントをプレゼント

株式会社クラウドナイン

株式会社クラウドナイン（本社：北海道札幌市、代表取締役：國松 幸雄）は、運営するクーポンポイントサービス「ACPOマーケット」を全面刷新し、2025年5月8日より『APOCA（アポカ）リンク』としてリニューアルオープンいたしました。

私たちの生活に欠かせないものとなった「ポイント」。

しかし、「いつの間にか期限が切れていた」「少額すぎて貯まる実感が持てない」といった悩みも少なくありません。

新しくなった『APOCAリンク』は、そんなポイ活の常識を覆し、ユーザー・企業・社会の三方が「ありがとう」で繋がる、日本で一番“温かい”経済圏を目指します。

■ サービス名の由来：APOCA（アポカ）とは？

A（ありがとう）

PO（ポイント）

CA（クーポン）

A（ありがとう）

LINK（繋ぐ）

「ありがとう」の連鎖をクーポンポイントで繋ぐ。そんな想いを込めて誕生しました。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ユーザーがワクワクする「3つの絶対的なメリット」

APOCAリンクが提供するのは、ただの割引ではありません。暮らしを豊かにする「安心」と「楽しさ」です。

1. どこへ行っても、1回の利用で「必ず100ポイント」！

加盟店であれば、利用金額に関わらず1回の来店・利用ごとに必ず100Pを進呈。

「少ししか買わなかったからポイントが全然つかない…」という寂しさはもうありません。

貯まったポイントは、次回以降の割引にすぐ活用できます。

2. 業界の常識を破る「ポイント有効期限なし」！

APOCAポイントに期限はありません。

「失効を気にして無理に使う」必要もなく、自分のペースで、本当に必要な時のために、大切に貯めておくことができます。

数年後の大きな出費に備える、そんな新しい貯金のような使い方も可能です。

3. 街中のあらゆるシーンが「ポイ活」の舞台に！

飲食店や美容室はもちろん、クリーニング、さらには冠婚葬祭まで。

「こんなところでも使えるの！？」という驚きが待っています。

さらに、地域のお祭りやマルシェ、今後は大型フェスや花火大会などのイベントにも続々導入予定。

あなたの日常すべてがAPOCAと繋がります。

※使えるお店は公式サイト（https://apoca.link(https://apoca.link)）でチェック

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

リニューアル記念キャンペーン実施中！

今、公式サイトから無料会員登録をするだけで、「1,000円分のAPOCAポイント」をその場でプレゼント！

まずは会員登録をして、街へ出るワクワクを体験してください。

公式サイト：https://apoca.link(https://apoca.link)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

🌍 あなたの「おトク」が、誰かの「支援」に変わる

APOCAリンクは、現代社会が抱える課題（物価高・企業の集客コスト・支援活動の予算不足）を解決する仕組みを持っています。

ユーザーがサービスを使い、街に「ありがとう」が生まれるたびに、売上の一部が復興支援や障害者支援として全国へ届けられます。

「今日のご飯も、明日のカットも、APOCAで。」

あなたの何気ない選択が、日本を明るくする大きな力に変わります。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

続々登場！近日公開予定のNEWコンテンツ

進化は止まりません。期待を超え続けるアップデートを順次公開予定です。

◆待望の「公式アプリ」： ブラウザを開く手間なく、スキマ時間が「ポイ活タイム」に。

アプリ限定のポイント獲得コンテンツも満載！

◆APOCAモール： ネットショッピングでも100P獲得。

さらにポイントでお得にお買い物。

◆つながるコミュニティ： ユーザー同士・事業者同士でワクワクを共有できる、新しい交流の場を準備中。

◆他社サービス連携： あなたが今持っている「あのポイント」とAPOCAが繋がるかも…！？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

APOCAリンクで広がる「新しいお買い物」と「支援の輪」

ただ買うだけでなく、お気に入りのお店を誰かに「紹介」したり、みんなで「応援」したりすることで、さらにポイントが循環します。

「今日のご飯も、明日のカットも、APOCAで。」 期限を気にせず、街中のいろいろなお店でポイントを貯めて、もっと自由にお買い物。

あなたも今日から、地域とつながる「APOCAライフ」を始めてみませんか？

そんな一人一人の「応援」や「お得」が大きな支援に変わり、日本中に寄付が募る活動も行っており、笑顔の数だけ経済がより豊かに明るい未来を創りあげていけるサービスを弊社は目指してます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【会社概要】

社名：株式会社クラウドナイン

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 國松 幸雄

所在地：〒064-0810 北海道札幌市中央区南10条西10丁目1-20 さくらビル6階

URL：https://cloud9.bz/

■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先

APOCAリンク運営事務局

Eメール：info@apoca.link

※加盟店掲載に関するお問い合わせも随時受け付けております。