映画『ミステリー・アリーナ』公開記念舞台挨拶にて“100億円を守るセキュリティ”超バイトをシェアフルで募集

シェアフル株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのスキマバイトアプリ『シェアフル』やSaaSシフト管理サービス『シェアフルシフト』、就業実績を活用した人材紹介サービス『シェアフルエージェント』などを提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡）は、2026年5月22日（金）公開の映画『ミステリー・アリーナ』の記念舞台挨拶会場にて、展示される「100億円（模造品）」を守る“セキュリティ”超バイトを『シェアフル』にて募集します。

映画『ミステリー・アリーナ』は、推理力と知性を競い合う極限の頭脳戦を描いた話題作です。本作の公開を記念し、劇場に登場する象徴的な存在である「100億円（模造品）」の警備を担う、特別なアルバイトを実施します。

本企画では、映画の世界観さながらの緊張感の中で、展示される100億円を守る“守護神”としてご就業いただきます。来場者の注目を集める重要なポジションであり、映画の世界観に没入できる貴重な機会です。

シェアフルの超バイト企画では、単なるアルバイト募集にとどまらず、「はたらく」という行為そのものに体験価値を加え、参加者の記憶に残る時間を創出することを目的としています。近年、体験型消費や“コト消費”への関心が高まるなか、『シェアフル』ではスキマ時間を活用した柔軟な就業機会の提供に加え、映画やエンターテインメントと連動した新たなはたらき方の創出にも取り組んでいます。

今回は、舞台挨拶の観覧券に加え、ここでしか手に入らないオリジナルグッズも特典として用意しており、映画ファンにとっても魅力的な内容となっています。ぜひご応募ください。

◼️募集要項

日時：2026年5月22日（金）夕方

勤務時間：3.5時間程度

場所：東京都内

※詳細は採用者にのみ別途お伝えいたします

募集人数：1名

給与：日給2万円

交通費：全額支給

主なお仕事内容：100億円（模造品）のセキュリティバイト

応募条件：１.シェアフル公式Xアカウントをフォロー２.対象ポストをリポスト３.『シェアフル』のアプリにて本登録（銀行口座・身分証の登録など）

服装：上下黒色の洋服（ジャケット着用必須）

特典：舞台挨拶の観覧券、オリジナルグッズ

■応募方法

１.シェアフル公式X(https://x.com/sharefull_jp)をフォロー

２.対象ポストをリポスト

３.シェアフルのアプリをダウンロード(https://app.adjust.com/1znp8it4)

４.ホーム画面の「超バイト」バナーをタップ

５.募集要項を確認の上、「応募」ボタンをタップ

応募期間：2026年5月8日（金）～2026年5月13日（水）

採用発表：2026年5月14日（木） 予定

※応募者の中から選考のうえ、採用者を決定いたします。

※採用連絡はメールまたはお電話にて、採用者にのみご連絡させていただきます。

※採用確定後のキャンセルはできませんので、必ず予定をご確認の上ご応募ください。

※ご連絡が2日以上繋がらない場合は採用の権利を取り消させていただく場合があります。

◼️注意事項

・アルバイト中の様子を写真・動画撮影いたします。撮影物については「シェアフル」の公式SNSやWEBメディアに使用されますので、ご了承いただける方に限らせていただきます。

・アルバイト中の私用写真撮影・動画撮影は禁止です。

・雇用元はシェアフル株式会社です。本件についてのシェアフル株式会社以外へのお問い合わせは受付いたしかねますのでご注意ください。

・アルバイト中に得た機密情報の口外は一切禁止です。事前に本件への同意をいただきます。

・当日はマスク着用、消毒などをご使用いただく場合がございます。

・応募資格は、日本国内在住者のみとなります。

・採用連絡時間に関するお問い合わせにつきましては、一切お受け致しません。

・事情により予告なく募集を中止する場合がございますので予めご了承ください。

【映画『ミステリー・アリーナ』】

映画『ミステリー・アリーナ』本予告（60秒）【2026年5月22日(金)公開】(https://youtu.be/hYRpXrVe8v0?si=bQ11KsZvMmrrfMyP)

・ストーリー

「ミステリーを愛し、ミステリーに捧げ、ミステリーと生きるすべての方へ―誰よりも早く、誰よりも正確に、この謎を攻略するのは果たして誰だ？

論理とひらめきの先にある、頭脳と知性の闘技場―ようこそ『ミステリー・アリーナ』へ!!」

全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組『ミステリー・アリーナ』。

番組の熱気を一気に盛り上げるのは、司会者・樺山桃太郎（唐沢寿明）。

難攻不落の推理問題に正解者が現れず、賞金はキャリーオーバーで100億円まで膨れ上がっていた。

今回出題される問題は“嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件”。

果たして、正解者は現れるのか？

挑戦するのは、激戦の予選会を勝ち上がった選りすぐりの6人。

閃きの天才少女・一子（芦田愛菜）、直感の勝負師・ギャンブル（鈴木伸之）、

伝説の初代王者・レジェンド（玉山鉄二）、データ分析のシン人類・仏滅（奥野壮）、

理論の先駆者・エジソン（野間口徹）、博識のミステリー女王・あのミス（浅野ゆう子）。

6人の解答者たちは抜群の推理力をフル稼働させ、複雑に編まれたミステリーの内容を解読していくが……。

ただ賞金を懸けて争うだけの番組ではなかった。

推理を外した者にはおそろしいリスクが課されていて――。

・作品概要

●原作: 深水 黎一郎「ミステリー・アリーナ」（講談社文庫）

●出演: 唐沢 寿明 芦田愛菜 鈴木伸之 トリンドル玲奈 他

●監督: 堤幸彦

●製作:Amazon MGM Studios

●制作プロダクション: オフィスクレッシェンド

●公開日: 2026年5月22日（金）

●配給: 松竹

●公式サイト: https://movies.shochiku.co.jp/mysteryarena-movie/

●公式 X(旧 Twitter): https://x.com/mysteryarena_mv

●公式 TikTok: https://www.tiktok.com/@mysteryarena_mv

(C)2026 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.

※シェアフル超バイト：ユーザーが自分のスキマ時間に自身の経験やスキルを活かしながら多様な業種・職種のお仕事に挑戦する“きっかけ”を広く提供していくサービスです。普段生活している中で経験することがない、想像を超えたインパクトのある“特別なアルバイト募集企画”として、「超バイト」を実施しています。

https://sharefull.com/content/superjob/20870/

【運営サービス】

■スキマバイトアプリ『シェアフル』＜ https://sharefull.com/(https://sharefull.com/) ＞

『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」を掲げ、「スキマ時間にはたらきたい個人」と「この日・この時間だけはたらいて欲しい企業」をつなぐ短期人材活用プラットフォームです。個人は、アプリからはたらきたい条件の求人を探し、面接や履歴書なしですぐに応募・就業することができます。企業は、WEBから即時に1日単位で求人を掲載できるので、迅速な人材採用が可能になります。また、就業条件明示・勤怠管理・給与計算・給与振込代行など労務関連業務を『シェアフル』アプリ上で一元管理することができます。現在、1,200万人（※）にご利用いただいており、販売系や軽作業系をはじめとし、ExcelやPowerPoint等、多様な就業経験とスキルを持ち合わせたユーザーが多数登録しています。

※App StoreおよびGoogle Play Storeからのダウンロード数合計（2026年3月時点）

2026年2月より全国で俳優・萩原聖人さん、声優・芹澤優さんを起用したWEB CMを放映しています。

映像URL：https://youtu.be/PXbpTGAj0Po

■人材紹介サービス『シェアフルエージェント』＜https://s.sharefull.com/agent/(https://s.sharefull.com/agent/) ＞

シェアフルエージェントは、求職者に対し正社員の仕事を紹介する人材紹介サービスです。スキマバイトアプリ『シェアフル』における就業実績データを活用し、正社員・長期就業を希望する求職者と企業との最適なマッチングを実現します。履歴書・職務経歴書の作成サポートや、『シェアフル』での就業実績を評価基準とした書類選考免除制度により、求職活動の効率化と選考精度の向上を両立。長期就業を希望するユーザーニーズに応えるべく、採用活動の迅速化と質的向上を支援しています。

【運営会社】

■シェアフル株式会社

シェアフル株式会社は“誰もの「はたらく」をひろげ、新しい「はたらく」をつくる”をミッションとし、パーソルホールディングス株式会社のグループ会社として2019年1月に設立した会社です。短期人材活用プラットフォーム『シェアフル』を提供することで、労働シェアリング市場の拡大を目指します。

■PERSOL（パーソル）グループ＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。