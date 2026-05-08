2026年「愛知県の魅力」調査　“グルメ”が圧倒的人気、8割以上が「今年愛知県に行きたい」と回答

株式会社ファーストイノベーション

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、運営するアンケート調査メディア「SES Plus」にて、「愛知県の魅力・観光意向」に関するアンケート調査を実施しました。調査期間は2026年5月1日～5月4日、有効回答数は366人となります。

愛知つながり応援連動企画としてアンケートが実施されました。

今回の調査では、「愛知県に行ったことがある」と回答した人が多数を占める結果となりました。また、愛知県の魅力として「ひつまぶし」「味噌カツ」などの名古屋グルメが圧倒的人気を集めたほか、ジブリパークや名古屋城といった観光資源、交通アクセスの良さなども高く評価されています。

さらに、「今年愛知県に行ってみたい」と回答した人は全体の85.8％にのぼり、“食・観光・利便性”を兼ね備えた旅行先として高い注目を集めていることが明らかになりました。

■調査概要

調査テーマ：愛知県の魅力・観光意向に関する調査

調査方法：X（旧Twitter）を通じたアンケート調査

調査期間：2026年5月1日～5月4日

有効回答数：366人

回答者属性：全国の10代～60代以上の男女

■愛知県に行ったことはありますか？

愛知県に行ったことはありますか？

1位：行ったことがある（63.9％／234人）

2位：行ったことはないが興味はある（28.4％／104人）

3位：行ったことはなく、特に検討していない（7.7％／28人）

調査では、約6割以上が「愛知県に行ったことがある」と回答しました。

また、「行ったことはないが興味はある」と回答した人も約3割にのぼり、全国的に愛知県への関心が高いことがうかがえます。

特にジブリパーク開業以降、若年層やファミリー層を中心に“次に行ってみたい旅行先”として注目が集まっている傾向が見られました。

■愛知県の魅力イメージランキング (複数回答)

愛知県の魅力イメージ

続いて、「愛知県の魅力だと思うポイント」について調査したところ、“グルメ”が圧倒的1位となりました。

自由回答では、

「ひつまぶし、味噌カツ、天むすなど名物が多くて、どこで食べてもレベルが高い」

「グルメが美味しいこと！」

「喫茶店文化やモーニングが魅力」

など、“食”に関する満足度の高さが目立ちました。

また、名古屋城や徳川家ゆかりの歴史スポットへの関心も高く、歴史と現代文化が共存する地域として評価されていることが分かります。

さらに、ジブリパークをはじめとする新たな観光資源の人気も高まっており、“家族旅行・体験型観光”の需要増加も見受けられました。

■今年、愛知県に行ってみたいと思いますか？

今年、愛知県に行ってみたいと思いますか？

1位：ぜひ行きたい（65.0％／238人）

2位：やや行きたい（20.8％／76人）

3位：どちらともいえない（10.4％／38人）

4位：あまり思わない（2.2％／8人）

5位：全く思わない（1.6％／6人）

「ぜひ行きたい」「やや行きたい」を合わせると、全体の85.8％が愛知県への旅行意欲を示す結果となりました。

特に、“名古屋グルメ”や“ジブリパーク”への期待感が高く、観光・グルメ・アクセスのバランスが取れた旅行先として全国的な人気がうかがえます。

一方で、「あまり思わない」「全く思わない」と回答した人は全体の約3.8％にとどまり、愛知県に対する好意的な印象の強さが明らかになりました。

■実際に訪れた人の声

「人が温かくて良い」

「特産物が多い、お土産も種類豊富。図書館や文化施設が全部集約されていて便利。次は徳川家康ゆかりの庭園や市政資料館、えびせん美味しい知多に行きたいです」

「歴史系だと名古屋城や、徳川家ゆかりの場所がありつつ、近代的な施設も充実していて面白かったです」

「グルメが美味しいこと！」

「栄や名駅の辺りでのショッピングでも車で行きやすい!!東京より全然運転しやすい!! ショッピングモールも充実してますし、夏はラグナシアにプールに行くのが毎年の楽しみになってます」

「ひつまぶし、味噌カツ、天むすなど名物が多くて、どこで食べてもレベルが高い」

「グルメが充実していて良かったです。喫茶店等」

「アクセスも良く観光スポットやグルメが充実していてとても楽しい時間を過ごせました♪」

今回の調査では、「愛知県の魅力」として“グルメ”への支持が圧倒的多数を占める結果となりました。一方で、ジブリパークや歴史スポットなど観光資源への評価も高く、“何度でも行きたくなる県”として全国的な支持を集めていることが分かります。

■「愛知つながり応援」について

「愛知つながり応援」は、人と人の“つながり”を起点に、愛知県の魅力を全国へ発信するWEB・SNSキャンペーンです。本キャンペーンは、一般社団法人つながり応援が運営し、自治体の後援のもと推進しています。地域で活動する人が次の人へとつながるリレー形式の発信構造を採用し、観光スポット、店舗、文化、地域の取り組みなどを多様な視点から継続的に発信します。人のつながりを起点とすることで、情報が連鎖的に広がる仕組みを構築しています。

ハッシュタグ「#愛知つながり応援」を活用し、誰でも参加可能なオープン設計とすることで、地域内外を問わず幅広い発信参加を促進します。

また、アンバサダーと企業の連携により、個人の発信力と企業の情報発信力を掛け合わせ、共感・信頼を伴う継続的な情報拡散を実現します。

本キャンペーンを通じて、地域・企業・個人が連動する新たな地域発信モデルの構築を目指します。

公式サイト：https://aichi.tsunagari-ouen.jp/

■「SES Plus」について

SES Plus（Social Examine Service Plus）は、SNSを活用してユーザーのリアルな声を可視化するアンケート型WEBメディアです。時代のトレンドや人々の意識を、定量・定性の両側面から分析・発信しています。

詳細を見る :https://x.com/ses_plus

【株式会社ファーストイノベーション】

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

設立：2016年12月19日

代表取締役社長：木ノ根雄志

事業内容：WEB・SNS・AIを活用した統合支援事業