BE@RBRICK「サッカー日本代表Ver.」100％ ＆ 400％発売決定！ 1000％クッションなど全13種、6月5日(金)より順次販売開始

株式会社ラクシス

キャラクターグッズ、スポーツグッズを数多く手がける株式会社ラクシス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:大森久司、以下 ラクシス)は、公益財団法人日本サッカー協会(以下 JFA)のライセンス許諾を受け、株式会社メディコム・トイ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:赤司竜彦、以下 メディコム・トイ）が展開する人気フィギュア「BE@RBRICK（ベアブリック）」のサッカー日本代表バージョンを発売いたします。2026年6月5日（金）より、ポップアップストア「and ST TOKYO（原宿）」をはじめ、JFA STOREおよびメディコム・トイ直営店舗にて順次販売を開始いたします。今回はすべて数量限定となります。数に限りがあるため、店舗によっては購入点数の制限を設けさせていただく場合がございます。

■BE@RBRICKがサッカー日本代表ユニフォームを着用した特別仕様で登場！

「アートトイ」として世界中で支持を集めるBE@RBRICKが、ユニフォームデザインをまとった特別仕様で登場します。

プレミアムコレクターズアイテムとしての魅力はもちろん、サッカーファンにも訴求するデザインに仕上げました。

本企画では、「BE@RBRICK 100％ & 400％セット」をはじめ、「1000％クッション」や「ぬいぐるみキーホルダー」など、日常でも楽しめる全13アイテムをラインナップ。

“飾る”だけでなく“使う”楽しさも提案するスペシャルなコレクションです。

■BE@RBRICKとは

2001年、メディコム・トイがテディベア誕生100周年を記念して登場したクマ型ブロックタイプフィギュア。

シンプルなフォルムと「プリントのみでデザインする」というルールが特徴で、国内外のアーティストやブランドなどとのコラボレーションを通じてグローバルに展開されています。日本国内のみならず、世界中のセレブリティからも支持を集め、多くのコレクターを魅了していることでも知られています。

●BE@RBRICK 100％ & 400% セット

サッカー日本代表ユニフォームを着用したBE@RBRICK。

100％（約70mm）と400％（約280mm）の2体セット。描き下ろしビジュアル入りパッケージ仕様。

価格：23,100円(税込)

●ジャガードマフラータオル

価格：4,400円(税込)

サイズ：約20cm x 110cm

ジャガード仕様ならではの高級感とボリューム感が魅力の一枚。

JFAロゴとBE@RBRICKのワッペンが存在感を放つタオルです。

●アクリルキーホルダー (ブリスター風)

価格：1,650円(税込)

サイズ：約12cm x 8cm

100％BE@RBRICKがパッケージの中に収められているかのようなデザイン。裏面には本物のような注意表記をあしらっています。

●ダイカットステッカー (ホログラム調)

価格：1,100円(税込)

サイズ：約5cm x 5cm

高級感のあるホログラム仕様。

スマートフォンやPCなどに貼ってお楽しみいただけます。

●ベアクリップ（2個セット）

価格：1,980円(税込)

サイズ：約7cm x 3cm

100％サイズ（全高約7cm）のBE@RBRICKと同スケールの

ヘアクリップ2個セットです。

サッカー観戦の時にも身に着けたくなるアイテムです。

●ハイレゾファイバータオル (フェイスタオル)

価格：2,750円(税込)

サイズ：約83cm x 35cm

躍動感のあるキービジュアルが全面にプリントされた、

鮮やかな色彩が魅力のフェイスタオルです。

●トートバッグ

価格：5,500円(税込)

サイズ：約40cm x 30cm x 20cm

シンプルなデザインのトートバッグで、内側には今回のキービジュアルを施し、ショルダー部分にはBE@RBRICKの文字を立体的にあしらった、おしゃれなバッグです。

●スマートフォンタブ

価格：2,750円(税込)

サイズ：約7cm x 3cm ロープ120cm

BE@RBRICKをスマートフォンと一緒に持ち歩けるグッズ。

男女問わず使えるデザインです。

●タンブラー (300cc)

価格：3,520円(税込)

サイズ：約Φ70cm x 12cm

BE@RBRICKの正面と背面がプリントされた、

オールシーズン使用できるステンレスタンブラー。

オフィスや学校でも使いやすいサイズです。

●BE@RBRICK 1000%クッション

価格：8,800円(税込)

サイズ：約83cm x 40cm x 15cm

1000%のBE@RBRICKがプリントされた

クッションが登場。コレクター心をくすぐるレアアイテムです。

●クッションキーホルダー

価格：2,200円(税込)

サイズ：約11cm x 11cm

バッグにつけたり、家や車の鍵につけたりと、

さまざまなスタイルで楽しめる、かわいいキーホルダーです。

●ダイカットカードケース

価格：3,080円(税込)

サイズ：約20cm x 11cm

パスケースやトラベルタグとして、カバンやスーツケースに

取り付けて使用でき、通勤・通学・旅行で活躍する

カードケースです。

●コースター（2個セット）

価格：2,200円(税込)

サイズ：約Φ8cm x 0.5cm

自宅でのサッカー観戦をより楽しくしてくれる、

かわいいデザインのコースターです。

■コピーライト

(C)JFA (C) 2026 MEDICOMTOY (C)luxis

■発売元

株式会社ラクシス

■販売情報

「BE@RBRICKサッカー日本代表Ver.」ポップアップストア

原宿の「and ST TOKYO」にBE@RBRICKの世界観を表現したポップアップスペースが登場！

会場：and ST TOKYO（原宿）

期間：2026年6月5日(金)～6月28日(日)

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-30 WITH HARAJUKU 1階

営業時間：平日 11:00 ~ 21:00 /土日祝 10:00 ~ 21:00

※公式WEBストア and ST(アンドエスティ) では、6月8日(月)12:00より順次発売開始予定

特設ページ：https://dot-st.to/m/bearbrickJFA26

■「JFA STORE」（日本サッカー協会 オフィシャルストア）

※2026年6月11日(木)より順次発売予定

・JFA STORE：https://official-store.jfa.jp/

・JFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」

■MEDICOM TOY OFFICIAL SHOP

※2026年6月11日(木)より順次発売予定

・MEDICOM TOY TOKYO

・東京スカイツリータウン・ソラマチ店

・MEDICOM TOY PLUS

・MEDICOM TOY NEXT

・MEDICOM TOY PLUS NAGOYA

・MEDICOM TOY WEST

公式サイト：https://store.medicomtoy.co.jp/

■注意事項

※画像はイメージです。

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

※内容は予告なく変更・中止となる場合があります。

※商品数には限りがございます。詳細は各店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、発売日・取扱店舗が変更となる場合があります。

■ラクシス公式Xアカウント

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