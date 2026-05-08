【母の日】「その親子の衝突、女性ホルモンのせいかも？」MYLILYが、母の日に更年期と思春期の親子間の歩み寄りを促すメッセージを公開

株式会社My Fit

更年期専門オンライン診療サービス「MYLILY(マイリリー)」を運営する株式会社My Fit（本社：東京都中央区、代表取締役：山田真愛、以下当社）は、今年の母の日（2026年5月10日）にあわせて、更年期と思春期という“ふたつのホルモン期”のなかで起こる親子のすれ違いに、相互理解のきっかけを届けるメッセージを公開します。

「いつもありがとう」という感謝の言葉だけでは超えられない、更年期のお母さんと思春期の子どもの間にある体調や心の変化--その日々のすれ違いの背景に女性ホルモンの大きな揺らぎがあると知ることから、母の日を起点に親子間の相互理解に寄り添うきっかけ作りを提案します。

■ 企画の背景：「思春期と更年期は、同じ家で重なる」ー母の日に、お互いの“今”を知ることをきっかけに家庭内での相互理解を促す

母親の女性ホルモンが急激に減少する「更年期」と、子どもの女性ホルモンが急増する「思春期」は、時期的に重なることが多く、この「ホルモンバランスが激動する時期」の重複は親子双方の心身に大きな影響を及ぼします。家庭内での衝突が増加するだけでなく、互いのメンタルヘルスや健康を阻害する要因ともなり得ます。

国立成育医療研究センターが実施した全国調査※（10～16歳の子どもとその保護者が対象）によると、更年期症状の治療を受けていない母親において、その症状が重いほど、思春期の子どもへの関わりに困難を感じやすい実態が明らかになりました。また、そうした環境下では、子ども自身も孤独感や不安、抑うつを抱きやすく、インターネット依存の傾向がより顕著に示されています。

当社はこの事実に着目し、「親子でぶつかり合ってしまったのは、双方がホルモンバランスの急激な変化に大きく影響を受けていたことですれ違いが起こってしまった可能性があるかもしれない」というメッセージを発信いたします。母の日という”母親に感謝を伝える機会”を通じて、感謝だけではなく、家庭内でのすれ違いを抱えたままにせず、互いの心身の状態を親子間で相互理解を深め関係性を改善するきっかけのある社会にしていきたいと考えております。

そのような想いから、今回の啓発メッセージの発信に至りました。

※更年期症状のある母親の家庭では子どものメンタルヘルスが悪化 ～中等度以上の更年期症状があっても医療機関の受診率は10%未満～ https://www.ncchd.go.jp/press/2026/0122.html

■ 企画概要：お母さんと子どものすれ違いをほどく母の日へ「その”ごめんね”、ホルモンのせいかも」

今年の母の日（5月10日）にあわせて、公式Xで思春期と更年期、ふたつのホルモン期が重なる家庭」をテーマにしたビジュアルとメッセージを公開します。

キービジュアルの中心に「いつもごめんね、と、いつもありがとう。」の言葉。投稿画像をそれぞれをタップすると左右に、思春期の子と更年期の母それぞれの「思っていたけど言えなかった親子の日々の本音」をモノローグで描いたメッセージが表示される仕組みで発信いたします。

親子それぞれの心と体に起きていたことを並べて可視化することで、あの日のすれ違いは"もしかしたら女性ホルモンのゆらぎのせい"だったかもしれない、とふと気づける構成にしています。

投稿画像をタップをして開くと「思っていたけど言えなかった親子の日々の本音」が読める仕様

母の日に、お母さんと子どもがお互いの体調を気にかけ合うきっかけとなるメッセージを発信します。「お母さん、いつもありがとう」に加えて、「実は、お互い大変だったんだね」という会話が生まれ、共に理解し合うきっかけになることを目指します。

親子という二者だけではなく、女性ホルモンという第三者の存在がいるという気づきにつながるアクションを通して、家庭内に止まらず社会全体で更年期や思春期に訪れるホルモンバランスの乱れと体調への影響について気軽に話せる機会も増やしていきたいと考えております。



公式X：https://x.com/MYLILY_official

■ 本企画に込めた想い

当社は、母の日というタイミングを通じて、

・更年期を「個人の問題」ではなく「家族や社会、みんなで理解するもの」へ

・感謝の言葉に加えて、体調や気持ちを気にかけるアクションへ

という願いを込めて、本企画を実施しました。

更年期と思春期のすれ違いは、「あのときお母さん（子ども）に言われた一言が忘れられない」「あの頃、私はもっと子ども（お母さん）に優しくできたのに」など長く家族の心に小さな傷として残り続けることがあります。

女性ホルモンの揺らぎは、女性に限らず子どもの成長期にも、パートナーにも、誰のライフステージにも訪れるものです。けれどその中でも、更年期と思春期が同じ家庭の中で重なる時期は、もっとも家族の関係がゆれる瞬間のひとつです。

当社は、「その”ごめんね”は、もしかしたら女性ホルモンのせいだったのかもしれない」と知ることが、親子間の第一歩になるという想いを込めて、本企画を実施します。母の日が、感謝を伝える日であると同時に、相互理解のきっかけになればと思っております。

＜MYLILY（マイリリー）」について＞

MYLILY（マイリリー）は、保険適用の更年期専門オンライン診療プラットフォームです。LINEで診療予約から処方まで完結し、平日・土日を問わず22時まで、更年期を熟知した女性産婦人科医による診察を受けることができます。

当日予約・当日診療が可能。最短翌日で処方薬がポストに届きます。

２０２６年４月より、更年期障害の治療に加え、プレ更年期・月経管理・美容・ウェイトマネジメント・セクシャルヘルスなど、更年期女性の多様な健康課題に包括的に対応するオンライン診療プラットフォームへと進化しました。

【詳細はこちら】HP：https://mylily.jp/

※令和5年3月に行われた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の一部改訂にもとづき、初診の場合、一定の条件を満たした方が利用できます。

URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001233217.pdf

詳細はWebサイト（ https://mylily.jp ）をご覧ください。

※「MYLILY（マイリリー）」は医療機関とユーザーをつなぐプラットフォームです

＜株式会社My Fitについて＞

株式会社My Fitは「健康を後回しにしない社会をつくる」をビジョンに掲げ、実現のため日々挑戦をしております。当社は、更年期専門オンライン診療プラットフォーム「MYLILY（マイリリー）」の開発・提供を中心に、提携医療機関のDX支援および事務支援を行い、テクノロジーの力で更年期医療における体験向上の実現を目指しています。更年期特有の不調へのアクセスのハードルを下げることで、未治療期間を短縮し、早期発見と適切なタイミングでの医療介入に貢献しております。女性のQOL向上と働く世代の生産性維持を支援し、誰もが自分らしい選択ができるよう、更年期の過ごし方を変えていきます。

■受賞歴：Forbes Next IMPACT 30 2026選出、Forbes Next 100 2025選出、経済界 Golden Pitch2024審査員特別賞、IMPACT STARTUP PITCH三井住友フィナンシャルグループ賞など。

社名： 株式会社My Fit

代表者： 代表取締役 山田真愛

所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

設立： 2021年3月

コーポレートサイト： https://my-fit.co/

サービスサイト： https://mylily.jp/