MINISFORUMとIntel、エージェント NASの次なるチャプターを発表

MICRO COMPUTER (HK) TECH LIMITED左から6人目より～右から2人目まで：インテル中国技術部ゼネラルマネージャー 高宇氏（Gao Yu）、MINISFORUM会長 姜瑞静（Jiang Ruijing）、MINISFORUMシニアプロダクトディレクター 靳輝（Jin Hui）、MINISFORUM ワークステーション＆NASプロダクトディレクター 蒋学（Jiang Xue）、MINISFORUM チャネルディレクター 蓋斌韜（Gai Bintao）、 MINISFORUM ブランド・マーケティング部ディレクター Emily Yeh

MINISFORUMとインテルは、「インテリジェントエージェントを活性化し、エッジコンピューティングの新たな章を開く」をテーマに、アモイ市で共同ローンチイベントを正式に開催しました。MINISFORUMは、インテル Core Ultra シリーズ 3 およびインテル Core シリーズ 3 プロセッサーを搭載した2つの新しいエージェントNAS、「All-Flash S5」と7ベイの「All-Flash S7」を発表しました。

「MINISFORUMは、従来のコンパクトPCの枠を超え、統合型エージェント型エッジコンピューティングソリューションへと事業を拡大し続けています。これらの新製品は、ストレージ、演算処理、そしてインテリジェントエージェントが連携する、よりプライバシーが保護され、効率的なエージェントAIの未来という当社のビジョンを体現したものです」と、MINISFORUMの会長であるロイ・ジャン氏は述べました。

■ 新しいエージェント NAS体験：コンパクト・インテリジェンス・静音

Agent NAS All-Flash S5

MINISFORUMのオールフラッシュNAS「S5」は、エージェントNASの概念を再定義する製品です。5基のM.2 2280 PCIe 4.0 x1 SSDスロットを搭載し、HDDベースのシステムにありがちな騒音、振動、高い待機電力を排除したオールフラッシュ構成を実現しています。完全な静音性と洗練された外観を求めるユーザーに最適です。

【コンパクトさ】

コンパクトで洗練された筐体の中にSSDストレージの性能を最大限に引き出すよう設計されたS5は、10GbE RJ45ポート×1、2.5GbE RJ45ポート×1、USB4 40Gbpsポート×2、USB 3.2 Type-Aポート×2、HDMI 2.1ポート×1、およびAC電源入力端子を備えています。

【インテリジェンス】

MinisOpenClawは、MINISFORUMが開発したAIエージェントで、ワンクリックでインストールしてAIアシスタント機能を利用できます。AIによる意味論的写真検索などのインテリジェントな機能を備えており、ユーザーは「ビーチで撮った自分の写真を探して」といったリクエストを行うことができます。

【静音性】

ファンレス設計と全SSD構成は、この製品のコンセプトの中核をなしており、ホームシアターやその他の騒音に敏感な環境に最適な、真に静かな使用体験を実現します。ユーザーは、仕事、エンターテインメント、休息といったあらゆるシーンでローカルAIコンピューティングの利点を享受できるほか、ベッドのそばに設置した静音NASにより、睡眠時には完全に静寂な環境を確保できます。

■S7※：ワークステーションが持つビジョンから7ベイ・オールフラッシュ・エージェントNASへ再構想

※S7はコンセプト製品としての展示となっており、一般販売の予定はございません。

Agent NAS All-Flash S7

本イベントでは、MINISFORUM MS-03ワークステーションプラットフォームをベースにした新しいエージェントNAS構成も初公開されます。これは、ローカルAIコンピューティングや高性能ストレージワークロード向けの7ベイ・オールフラッシュNASです。

強力なストレージ拡張性と高速接続性を実現しながら、最大7台のNVMe SSDをサポート、オールフラッシュの高性能ストレージを提供します。ネットワーク面では、デュアル10G SFP+ファイバーポート、10G RJ45ポート1基、2.5G RJ45ポート1基、および2つのUSB4 40Gbpsポートを備え、ホームラボ導入者やコアなファン層を含む幅広いユーザーに対し、高速データ転送と低遅延アクセスを可能にする、柔軟性が高くエンタープライズ対応の構成を提供します。また、S7にはLEDステータスディスプレイが搭載されており、ユーザーはシステムステータスやストレージの動作状況などの情報を一目で確認できます。

■ MINISFORUMについて

MINISFORUMについて

2018年に設立されたMINISFORUMは、プライベートAI時代に向けたエッジコンピューティングデバイスを開発する、グローバルなエッジコンピューティングソリューションブランド兼システムインテグレーターです。同社の製品ラインナップには、Agent NAS、AIミニワークステーション、AIミニPC、AtomManミニゲーミングPCなどが含まれ、世界100カ国以上で400万人以上のユーザーに利用されています。世界的な販売・サポートネットワークを基盤とし、その中核となる理念のもと、MINISFORUMは技術の進歩を日常生活と調和させると共に、コンピューティングパワーの普及を推進し、世界中の家庭や企業に高性能コンピューティング環境を届けています。

会社概要

会社名：MICRO COMPUTER株式会社

代表者：代表取締役 姜瑞静

最高経営責任者：谷尾祐希

商標：MINISFORUM（ミニスフォーラム）

URL：https://www.minisforum.jp/(https://www.minisforum.jp/)