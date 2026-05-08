【大阪・岸和田】WHATAWONに新巨大エア遊具『MJMJ』5月2日（土）OPEN！さらにスケールアップした新アトラクションへ

株式会社antiqua

大阪・岸和田のエンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」に、

新・巨大エア遊具「THE MEGA JUMP MOUNTAIN JAPAN」【MJMJ】が2026年5月2日（土）よりオープンしました。

詳細を見る :https://whatawon.co.jp/newmjmj/

これまでご好評をいただいていたエア遊具エリアが、さらにスケールアップ！

新たに巨大スライダーや大型アスレチックエリアが加わり、“跳ねる・すべる・走る”を全力で楽しめる体験型アトラクションへと進化しました。

GW期間中から多くのお客様で賑わいを見せており、子どもたちが夢中になって遊ぶ姿や、家族で楽しむ様子で会場は連日大盛況。

広々とした屋外空間の中で、家族や友人、愛犬と一緒にゆったり過ごせるのもWHATAWONならでは。

遊びも、グルメも、休憩も楽しめる、新たなおでかけスポットとして注目を集めています。

圧倒的な存在感。新たに登場した巨大スライダー

今回新設された『MJMJ』は、高さのある巨大スライダーが目を引く超巨大エア遊具。

遠くからでも目を引くインパクト抜群のビジュアルで、エリア内でもひときわ存在感を放っています。

広々としたエリア内には、飛んだり跳ねたりして遊べるふわふわゾーンや、思いきり動かして楽しめる大型アスレチック要素も展開され、が全力で走り回り、何度も滑って遊びたくなるような、夢中になれる空間となっています。

巨大スライダーを滑り降りる爽快感や、友達や家族と一緒に遊ぶ楽しさは、屋外ならではの開放感も相まって、思わず時間を忘れてしまうほど。

外遊びが気持ちいいこれからの季節にぴったりな、WHATAWONの新人気スポットです！

“遊ぶ”だけじゃない。誰でも気軽に立ち寄れるWHATAWONの魅力

WHATAWONは、グルメ・ショッピング・イベント・ドッグランなど、多彩なコンテンツが揃う滞在型エンターテインメントモール。

ペット同伴で過ごせるエリアも充実しており、家族でのおでかけはもちろん、カップルでの休日デートや、友人同士のおでかけ、ドライブ途中の立ち寄りスポットとしても人気を集めています。

お子さまがエア遊具で遊ぶ間にカフェでゆっくり過ごしたり、愛犬との時間を楽しんだりと、それぞれの過ごし方ができるのもWHATAWONならではの魅力です。

ご利用料金

WHATAWONで楽しめるイベントを見る :https://whatawon.co.jp/category/event/event_insession/

【 平日 】

・時間無制限 800円

【 土日祝・大型連休 】

・30分 500円

・1時間 900円

・延長30分 450円

【 営業概要 】

「THE MEGA JUMP MOUNTAIN JAPAN」【MJMJ】

■営業時間：11:00～18:00

■場所：WHATAWON（ワタワン）

■所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

思いきり遊びたい方も、ゆったり過ごしたい方も。

子どもも、大人も、愛犬も、それぞれの楽しみ方ができるWHATAWONで、新しくなった超巨大エア遊具「THE MEGA JUMP MOUNTAIN JAPAN」『MJMJ』をぜひお楽しみください。

WHATAWON（ワタワン）は、“遊ぶ・食べる・泊まる・体験する”をテーマにした大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモールです。グルメ・ショッピング・イベント・ドッグランなど、多彩なコンテンツを展開し、ペット同伴でも楽しめる施設として幅広い世代から支持を集めています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

関連URL

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/