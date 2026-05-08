未経験からWeb業界を目指している方、将来フリーランスを視野に入れている若手クリエイターの方へ！5/20（水）無料セミナー「あなたが選ばれる価値とは何か ― 自己分析と自己ブランディングを再考する」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月20日（水）、未経験からWeb業界を目指している方や将来フリーランスとして活動することを視野に入れている若手クリエイターの方に向けて、「自己分析と自己ブランディング」 をテーマに、無料のオンラインセミナー「あなたが選ばれる価値とは何か ― 自己分析と自己ブランディングを再考する(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173927/?rls)」を開催します。



これからのキャリアパスを考えるうえで欠かせない「自己分析」と「自己ブランディング」をテーマに、“自分自身”を深く掘り下げていきます。情報発信の機会があふれ、誰もが「クリエイター」と名乗れる時代だからこそ、「なぜあなたが選ばれるのか」「あなたという存在が、なぜ代替不可能なのか」

その答えを言語化する力が、キャリアを築くうえで欠かせません。

そこで本セミナーでは、以下のようなテーマを中心にお話しします。

・ 長所・短所・好きなことの本質的な関係性

・ 好きなことが必ずしも“価値提供”につながらない理由

・ 痛み・喜び・葛藤といった経験そのものが“ブランドの源泉”になるという考え方

・ 自分の適性を理解し、市場における価値の置きどころを見極める視点

クリエイターとして “選ばれる個” へと成長するために必要な、自己分析と自己ブランディングの基礎を体系的に整理していきます。



自己分析と自己ブランディングの基礎を整理しながら、クリエイターとして“選ばれる存在”になるための土台を築きたい方は、ぜひご参加ください。



＜こんな方におすすめ＞

・Web、IT業界をめざす未経験者・キャリアの初期段階にいるクリエイターの方

・いつかフリーランスとなることを視野に入れている方

・自分の強み・特徴・価値を言語化したい方

・「選ばれる存在」になるための軸を見つけたい方

・好きなこと／長所・短所の整理がうまくできない方

あなたが選ばれる価値とは何か ― 自己分析と自己ブランディングを再考する

■日時

2026年5月20日（水） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

Laugh Mind 代表取締役社長

柴田 翔太郎（しばた・しょうたろう）氏

専門学校でファッションデザインを学び、その後グラフィックやWeb業界へとキャリアを広げる。

北海道から上京し、クリーク・アンド・リバー社経由で電通テックやサイバーエージェントと業務委託契約を結び、明治やサントリーのプロジェクトに参画。現在はLAUGH MINDを設立し、ブランディング戦略の立案やWEBGLを活用した没入型Webサイトの制作を手がけている。



■参加費

無料



■定員

60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173927/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173927/?rls)

※締切：2026年5月20日（水） 20：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「自己分析と自己ブランディングを再考する」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)