ラッパーMOTSUが自ら開発！エンタメ現場の映像演出にかかる“カロリー”をゼロにする、世界初※1の音紋認識型「全自動ポン出しアプリ」OneManVJを5月8日リリース

MOTSU

元m.o.v.e（アニメ『頭文字D』等の主題歌）のラッパー/MCであり、現在DeeJei.Tokyo（読み：ディージェイ・トーキョー）としてソフトウェア開発を行うMOTSUは、エンタメ現場においてクリエイターの負担を劇的に減らす、世界初※1の音紋認識型「全自動映像ポン出しアプリ（OneManVJ）」を2026年5月8日（金）に正式リリースいたします。

■ 開発の背景：映像演出は必須。しかしポン出しにかかる「カロリー」が高すぎる

現代のエンタメ現場やクラブ、DJイベントにおいて、「演奏と映像の同期演出」はステージを成立させるために不可欠な要素となっています。しかしVJ（ビジュアル・ジョッキー）とアーティストやDJのパフォーマンスの同期、「適切なタイミングで映像を再生する（ポン出し）」という作業は極めて煩わしく、神経をすり減らす作業でした。

開発者であるMOTSU自身が、これまで世界中を飛び回り無数のライブ現場をこなしてきた中で、「ポン出しに気を取られてパフォーマンスに集中できない」という現実を誰よりも痛感してきました。この大きなペイン（痛み）をテクノロジーで解決すべく、現場のリアルを最も知る人間が自らAIを駆使して誕生したのがこの『OneManVJ』です。

■ OneManVJの最大の特徴（全自動映像ポン出しマシン）

OneManVJは、マイクから直接拾った音を「音紋（オーディオフィンガープリント）」として解析し、現在流れている楽曲を瞬時に特定します。そして、あらかじめ登録された動画を自動で再生箇所解析・同期再生します。

※1「世界初」表記について：音紋認識（オーディオフィンガープリント）技術を用いたライブ映像演出向け全自動キュー再生アプリケーションとして（自社調べ、2026年5月時点）

【3つの革新的なポイント】

1. 音楽に自動で反応・特定（Shazamの映像版）

BPMや音量に反応するだけの従来のVJソフトとは異なり、楽曲そのものを高精度に認識します。

2. 完全自動・途切れのない演出

アーティストやDJはソフトウェアを一切触る必要がありません。曲を切り替えるだけで、デュアルデッキによるクロスフェードなど自然な映像遷移が全自動で行われます。

3. 機材費の概念を変える破壊的価格

競合他社のVJソフトが数万円～数十万円する中、インディークリエイターでも導入しやすい【\7,800（買い切り価格）】で提供します。サブスクリプションではありません。

これにより、アーティストは操作の煩わしさから完全に解放され、純粋なクリエイティブとパフォーマンスにのみ100%注力することが可能になります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HdXyzgI6RzU ]

■ 開発者プロフィール：MOTSU (DeeJei.Tokyo)

MC/ラッパー/作詞家/音楽プロデューサー。

日本のポピュラー音楽シーンにおいて、長年にわたり先進的なサウンドを牽引。特に音楽ユニット「m.o.v.e」としては、大人気アニメ『頭文字D』『MFゴースト』の主題歌を数多く担当し、国内のみならず世界中のファンから熱狂的な支持を集める。

これまで世界各国での海外ライブを成功させる傍ら、テクノロジーを活用した新たなクリエイティブ表現を模索。

2026年、DeeJei.Tokyoとして「現場の課題を解決する」ソフトウェア開発を本格化。

・X (Twitter): https://x.com/Motsu_MC

■ 製品概要

・製品名: OneManVJ（ワンマンブイジェイ）

・リリース日時: 2026年5月8日（金）12:00

・価格: \7,800（買い切り） ※5曲まで使用可能な無料のFree版も同時公開

・対応OS: Windows 10/11 / macOS 12以降

・販売プラットフォーム:

BOOTH

https://deejei-tokyo.booth.pm/items/8293489

itch.io

https://deejeitokyo.itch.io/onemanvj10

・公式サイト: https://deejei.tokyo

・プレス用特設サイト: https://deejei.tokyo/press/x7k9m2vQ8nRfW4

【本件に関するメディア・報道関係者様からのお問い合わせ先】

DeeJei.Tokyo

代表：MOTSU

公式Webサイト：https://deejei.tokyo

メール：ghettoblastachannel@gmail.com

※メディア関係者様向けに、プロモ版ご提供、およびプレスキットのご用意がございます。

詳細をご希望のメディア様はお気軽にお問い合わせください。