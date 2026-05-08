Ninja Team Green Cup 筑波サーキット まもなくエントリー受付開始

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2026 Ninja Team Green Cup 筑波サーキット のエントリー受付を2026年5月12日（火）より開始いたします。

本大会は「Ninja ZX-25R」ワンメイクで行われるレースイベント「Ninja Team Green Cup」の1戦として開催され、今シーズンから新たな開催会場として筑波サーキットが加わります。

筑波サーキットは、茨城県下妻市に位置する関東を代表するサーキットで、以前より多くの参加者から開催を望む声が寄せられていました。

その要望に応える形で、2026年シーズンより筑波サーキットでの開催が実現しました。

レース未経験者でも安心して挑戦できるカテゴリーとして好評の「Ninja Team Green Cup」この機会に、Ninja ZX-25Rとともに筑波サーキットを駆け抜けてみませんか。

■特徴

■開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/907_1_29c7fa1115ab78c958eccff014f89900.jpg?v=202605080651 ]・クラス分け

それぞれのライダーが自分に合ったペースで、モータースポーツならではの競う楽しさを味わっていただけるよう、2つのクラスをご用意しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/907_2_7ff442192fa5921ce16c7101cb3191f3.jpg?v=202605080651 ]・サポートプログラム

Ninja Team Green Cupが沢山のレース初心者に選ばれる理由は万全のサポート体制。

専属のサポートスタッフがレース当日の「何をすればよいのかわからない」解決します。

・参加受付の書類準備

・車検の流れ

・ライディングのアドバイス

・不安や疑問の相談



本サポートプログラムはNinja Team Green Cupへ初めて参加される方は無料でご利用いただくことができ、2回目以降は有料（8,000円（税込））でご利用いただけます。

・初参加賞

初めてNinja Team Green Cupへ参加される方には、初参加賞としてNinja Team Green Cup限定レーシングパラソルをプレゼント。

・フォトサービス

プロカメラマンが撮影した写真をもらえるのも、Ninja Team Green Cupの魅力の一つ。

普段のツーリングでは撮れない、サーキットを走るあなたのかっこいい一瞬をプロカメラマンが切り取ります。

初めてのレース挑戦は、誰にとっても特別な瞬間です。

Ninja Team Green Cupならその瞬間を最高の形で残すことができます。

・レンタルレーシングスーツ

Ninja Team Green Cup参加時にご利用いただけるレンタルレーシングスーツをご用意しております。

「いきなりレーシングスーツを購入するのはハードルが高い、、、」「まずは一度試してみたい」という方にぜひご利用いただきたいサービスです。



＜基本情報＞

■Ninja Team Green Cupとは

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/907_3_bac44bc05bb131160408f77643e58e44.jpg?v=202605080651 ]

独自のレギュレーションにより、公道走行に近い状態で手軽にレース参戦ができ、自走での参加も可能。レース未経験の方でもサーキットならではの解放感、疾走感あふれる走行を楽しみながら、モーターサイクルの魅力を体感できるイベントです。

詳しくは特設サイトをご覧ください。

https://www.kawasaki-motors.com/mc/ninjateamgreencup/(https://www.kawasaki-motors.com/mc/ninjateamgreencup/)

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

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