Pilates Mee Life、新店舗「小山店」を2026年5月4日にオープン！栃木県初出店、小山駅から徒歩9分の少人数制マシンピラティス

株式会社RiAGEL

マシンピラティス専門スタジオ「Pilates Mee（ピラティスミー）」および「Pilates Mee Life（ピラティスミーライフ）」を運営する株式会社RiAGEL（代表取締役：田村亮人）は、2026年5月4日、栃木県に「Pilates Mee Life 小山店」をオープンしました。小山駅から徒歩9分の場所に位置する新店舗では、最大5名の少人数制ピラティスを提供しています。

Pilates Mee Life 小山店 詳細ページ

https://m-pilates.com/shop/tochigi/oyama/(https://m-pilates.com/shop/tochigi/oyama/)

Pilates Mee Life 小山店の特徴

JR「小山駅」東口から徒歩9分。新幹線も停車する北関東有数のターミナル駅エリア

JR小山駅東口から徒歩9分、「小山ステーションヒルズ」内に位置しています。小山駅には東北新幹線をはじめ、宇都宮線・水戸線・両毛線の在来線4路線が乗り入れており、小山市内はもちろん結城・下野・栃木方面など周辺エリアからもアクセスしやすい立地です。駅東口周辺は再開発により整備が進んでいるエリアで、日々のお買い物や用事のついでに立ち寄りやすい環境が整っています。

Pilates Mee Lifeの他店舗も利用可能。お出かけ先での「ついでにレッスン」も

Pilates Mee Life会員は、全国のPilates Mee Life店舗でもレッスンを受けることができます。2026年5月4日時点で小山店は栃木県唯一のスタジオですが、会員であれば出張や旅行、帰省の際に他エリアのPilates Mee Life店舗に立ち寄ってレッスンを継続することが可能です。また、最大3名制のPilates Meeプランへ切り替えれば全国120店舗以上のスタジオも利用でき、ライフスタイルの変化にも柔軟に対応できます。

Pilates Mee Life 小山店の雰囲気

Pilates Mee Life 小山店で提供するレッスン

1人のインストラクターにつき最大5名までの少人数制マシンピラティスレッスンを提供しています。一般的なグループレッスンでは10名以上の大人数で行うことも多いなか、5名制に限定することで一人ひとりのフォームや姿勢をインストラクターがしっかりと確認・修正でき、正しい負荷で効果的なトレーニングが可能です。

レッスンでは、お客様それぞれの身体の状態やお悩みに合わせてインストラクターがメニューを組み立てるため、初心者の方でも安心して取り組むことができます。

Pilates Mee Life 小山店の料金体系

Pilates Mee Life 小山店のアクセス

〒323-0022

栃木県小山市駅東通り２丁目８－１ 小山ステーションヒルズ 206

小山駅 徒歩9分

Pilates Mee Life 小山店の営業情報

Pilates Mee Life 小山店 オープン特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151208/table/11_1_3e4bfe1c8ec911b63410ecfd5f0ab455.jpg?v=202605080651 ]

通常9,800円/税込の体験レッスンが無料になるキャンペーンを実施しております。さらに、当日入会で通常33,000円/税込の入会金が無料となります。これを機にぜひ体験レッスンをお申し込みください。

Pilates Mee Life 小山店 体験レッスンのご予約

こちら(https://reserve.m-pilates.com/booking/store/124?_gl=1*l86u2k*_gcl_au*MTgzODg0NzYxMS4xNzc0NTg5MzI1)から体験レッスンをご予約ください。また、LINEの友達追加(https://lin.ee/QiYux7e)で空き枠のお知らせを受け取れます。

Pilates Mee Lifeについて

Pilates Mee Lifeは、1人のインストラクターにつき最大5名のお客様を同時に指導する、少人数制のマシンピラティススタジオです。一人ひとりの身体の状態に合わせた指導を受けられる環境を、より手頃な価格で提供することで、ピラティスを日常の一部として長く続けやすい仕組みを実現しています。

当日予約・当日キャンセルに対応しているほか、チケットの翌月持ち越しも可能なため、忙しい方でもライフスタイルに合わせて柔軟に通うことができます。最大3名のセミパーソナル形式で展開する「Pilates Mee」の店舗と合わせると全国120店舗以上のネットワークがあり、ピラティスを通じて一人でも多くの方が豊かな生活を送れるよう、全国規模でスタジオを拡大しています。

公式サイト

https://m-pilates.com/(https://m-pilates.com/)

Pilates Mee Life 運営情報

運営会社：株式会社RiAGEL

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール513

運営責任者名：田村 亮人