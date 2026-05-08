スズキ株式会社が「CAPCOM CUP 13」のトップパートナーに就任

株式会社カプコン

このたびCAPCOM eSportsは、世界的モビリティメーカー「スズキ株式会社」に、世界最強の称号をかけて行われる「CAPCOM CUP 13」の『トップパートナー』として就任いただくことを決定いたしました。

さらに昨年度より規模を拡大し、「スズキ株式会社」には「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026」、「CAPCOM Pro Tour 2026 Premier」、「CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Japan」、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2026」にご協賛いただきます。本年度は、昨年度以上に取組みを強化し、より戦略的な支援体制を構築いたします。

スズキ株式会社からの継続的かつ強固なご支援を受け、CAPCOM eSportsは世界最高峰の『ストリートファイター6』が紡ぐeSportsの価値を、世界中のファンに向けてさらなる興奮と感動とともにお届けすべく、一層の発展と飛躍を目指してまいります。

スズキ株式会社からのコメント

かつてないほどの熱狂を見せ、加速し続けるeスポーツ業界の盛り上がり。今年3月の「CAPCOM CUP 12」では、両国国技館でその熱量がまさに頂点に達する瞬間を目の当たりにしました。

己のスタイルを極限まで磨き上げていくプレイヤーの皆様の姿は、操る悦びを追求し続けるスズキの二輪づくりのスピリットと完全に重なるものです。

我々は、この素晴らしいコミュニティとの共鳴をさらに増幅させ、ともに次なるステージへ駆け上がるべく、株式会社カプコン様とのパートナーシップを「強化」することにいたしました。

皆様の闘志がレッドゾーンまで吹き上がるような、最高にアツい戦いを見せてください！

スズキ株式会社 常務役員 二輪事業本部長 伊勢 敬

スズキ株式会社について

■社名：スズキ株式会社

■本社所在地：静岡県浜松市中央区高塚町300

■代表者：代表取締役 社長 鈴木 俊宏

■ホームページ：https://www.suzuki.co.jp/(https://www.suzuki.co.jp/)

■主要事業：四輪車・二輪車・船外機・電動車いす等

「CAPCOM Pro Tour」/「CAPCOM CUP」について

「CAPCOM Pro Tour（カプコンプロツアー）」は、『ストリートファイター6』で行われるカプコン公式の個人戦大会で、世界中のプレイヤーが年間チャンピオンを目指し、各地で激戦を繰り広げます。

各大会で上位の成績を収めた選手には決勝大会「CAPCOM CUP（カプコンカップ）」への出場権が与えられ、世界最強プレイヤーの座をかけて戦います。

「ストリートファイターリーグ」について

「ストリートファイターリーグ」は、『ストリートファイター6』で行われるカプコン公式のチームリーグ戦で、JP、US、EUROPEの世界3地域で開催されます。

各地域のリーグ戦を勝ち抜いた代表チームが決勝大会「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ」へと駒を進め、世界最強チームの称号をかけて激突します。