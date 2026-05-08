【5月限定50％OFF】新高1生の「不安」を「自信」に変える、難関大対策向け映像授業「学研プライムゼミ」半額割キャンペーン。

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）が展開する難関大受験対策のオンライン映像講座「学研プライムゼミ」では、2026年5月8日（金）より高校1年生を対象とした「ゼミホーダイ高1生講座 半額割キャンペーン」を実施いたします。



高校入学直後は、学習内容の難化や進度の速さにプレッシャーを感じやすい時期。学研プライムゼミでは、高校の勉強スタートにぴったりの月額制プラン「ゼミホーダイ高校1年生講座」の各科目プランについて、通常月額8,800円（税込）のところを、5月から受講開始される方に限り初月4,400円（税込）にてご提供いたします。

キャンペーン対象プランの受講申し込み期限は5月25日（月）まで。

予備校界トップクラスの講師陣による映像授業を、受講しやすい価格設定でご提供する「学研プライムゼミ」。ゼミホーダイプランで、効率よく学び、部活動などの高校生活と両立しながら、無理なく「志望大学合格」に向けた盤石な基礎を築きましょう。

▼学研プライムゼミ「ゼミホーダイ」特設ページはこちらから

https://gpzemi.gakken.jp/prime/article/zemihoudai/

「不安」を「希望」に変える。高校生活の成否を分ける“最初の壁”を突破しよう

高校生活が始まって1か月。新1年生の皆さんは、中学校時代とは比較にならない学習内容の難化と、ハイスピードで進む授業にプレッシャーを感じ始めている頃ではないでしょうか。高校の学習には、付け焼き刃の対策では通用せず、一度つまずくと取り戻すのが困難な、まさに「最初の壁」が存在します。

そんな今だからこそ活用してほしいのが「学研プライムゼミ」。予備校界トップクラスの実力派講師陣による難関大対策をオンラインで受講できる、映像授業の講座です。

現在学研プライムゼミでは、月額制プラン「ゼミホーダイ高校1年生講座」を5月からスタートされる方を対象に、初月受講料が半額（通常月額8,800円→4,400円〈税込〉）となるキャンペーンを実施しています。

効率よく理解が高められるオンライン映像授業で、高校生スタートの「最初の壁」を突破してください。

キャンペーン対象の受講プラン

■ゼミホーダイ高校1年生講座［英語、数学、現代文］

難関大合格につながる高校1年生の基盤づくりを映像授業で。科目別で3プランをご用意。

各プランとも通常月額8,800円（税込）→ 5月（初月）は4,400円（税込）

※以降も受講を継続される場合、6月からは毎月通常月額（6月より月額9,900円〈税込〉に改定予定）でのお支払いとなります。

受験生・高2生にも。全学年の「基礎体力」づくりにも強力サポート

学研プライムゼミの月額プラン「ゼミホーダイ」は、高校1年生の学習スタートはもちろん、高校生の大学受験に向けた学習ニーズに幅広く対応したラインアップを提供しています（本キャンペーン対象外）。

■ゼミホーダイ受験生講座［英語、数学、現代文、物理、化学、生物、日本史、世界史、地理］

志望大学合格に向けた、本格的な受験対策のキックオフとして。

科目別／通常月額：14,300円（税込）

■ゼミホーダイ高校2年生講座［英語、数学、現代文］

これまでの弱点を克服し、難関大合格に必要な「学力の基礎体力」を早期に固めるために。

科目別／通常月額：9,900円（税込）

自分のペースで進められる映像授業のメリットを最大限に生かして効率よく学習を行い、実力を確かなものにしましょう。

「学研プライムゼミ」とは？

学研プライムゼミは、難関大を目指す受験生のためのオンライン映像授業です。

実力派講師陣によるオンライン授業、学習段階に合わせて自由に選べるカリキュラム、講師が自ら作った完全オリジナルのテキストで、もっと上の結果を目指しましょう。

▼学研プライムゼミ公式サイトはこちら

https://gpzemi.gakken.jp/prime

100講義以上の無料体験授業をはじめ、充実の会員特典。

▼まずは無料の会員登録を！

https://pz-gpzemi.gakken.jp/tmpCreate2

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開