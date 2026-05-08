新電元工業「自治体・公共Week 2026｜第5回 地域防災EXPO」にて停電対策ソリューションの電気自動車用V2X充放電器などを出展

新電元工業株式会社

新電元工業株式会社（本社：東京都、以下 新電元工業）は、2026年5月13日（水）から15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「自治体・公共Week 2026｜第5回 地域防災EXPO」に、電気自動車（EV）の充放電を活用した停電対策ソリューションを出展いたします。

本出展では、大規模停電時などの対策として注目されている「とどまる避難」を日常設備で実現することを目指した、電気自動車用V2X充放電器の実用例を紹介します。施設空調や機械設備で用いられる三相電源を、EV搭載バッテリーからの放電によって供給する場面での活用が期待できます。防災用途としてだけでなく、日常のEV充電（高速基礎充電）や、再生可能エネルギー活用、電力ピークカットなどのエネルギーマネジメント設備としても役立ち、多面的に施設機能をアップデートできるポテンシャルを有します。展示会場では、実際のEVを接続した自立放電運転を行い、三相線式の大型スポットクーラー「ぐっぴーバズーカ」（株式会社イーズ提供）を駆動実証を実施、停電時でも心強いパワフルな電源活用を体験いただけます。

■ テーマ「あつまるEV、とどまる避難。」

事前来場者登録はこちら :https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/bousai.html

すでに多くの地域で電気自動車（EV）が普及しており、災害時には“走る蓄電池”として活用できる可能性が広がっています。しかし、EVが避難所に集まっても、電力として活かせなければ意味がありません。そこで重要になるのが、EVの電力を安全かつ確実に施設へ供給するV2X充放電器です。

避難所に“あつまるEV”の電力からパワフルな三相電源を生成し、公共施設やマンションをそのまま“とどまる避難所”へ変換します。

1．電気自動車用V2X充放電器 実機展示

実際の製品をご覧いただくことで、サイズ感や使用感をご体験いただけます。

2．スポットエアコン「ぐっぴーバズーカ」 動作実証

可搬型の大型空調設備を、EVからの電力供給で駆動するデモンストレーションを行います。（株式会社イーズ提供）

3．電気自動車用6kW「見せない普通充電器」 実機展示

コンパクトで意匠性に優れた施工演出も可能な充電器をご覧いただけます。

4．電気自動車用急速充電器 カタログ展示

新電元工業がラインナップする150kW、90kW、50kWクラスの充電器カタログをご覧いただけます。

■ 展示会概要

展示会名 ：自治体・公共Week 2026｜第5回 地域防災EXPO

会期 ：2026年5月13日（水）～15日（金）10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト(西1～2ホール)

ブース番号：G14-5

■ 新電元工業株式会社について

新電元工業は、 1949年の設立以来、 パワー半導体やスイッチング電源などパワーエレクトロニクスを主な事業領域として、 独創的な技術を活かした数多くの製品を開発し、 世界各国のお客様の期待と信頼にお応えしてきました。

新電元工業は、 半導体技術、 回路技術、 実装技術を併せ持つ世界でも稀なメーカーとしてコア技術を融合し、 発展・応用させていくことで、 持続可能な社会の実現の一翼を担う製品をご提供していきます。詳細については新電元工業のウェブサイト（https://www.shindengen.co.jp/）をご覧ください。

■ 本件に関するお問い合わせ先

新電元工業株式会社 営業本部 ソリューション営業推進部

https://gosfp.shindengen.co.jp/jp/contact/form/

事前来場者登録はこちら :https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/bousai.html