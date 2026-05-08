抜擢人事制度およびリチャージ制度を新設

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド(本社:東京都豊島区南池袋1-16-15、代表取締役社長:金田 佳季)は、2026年度において、全社員平均5.3％の賃上げや「休日数の引き上げ」など従業員のエンゲージメント向上を企図した処遇改善に加え、新たに年次・年功に関わらず、事業を牽引する優秀人財の活躍機会を創出する抜擢人事制度および、人財の流動性を高め、組織活性化を図りつつ管理職の再チャレンジの機会を創出するリチャージ制度を創設いたします。

■背景

当社は、2022年よりホテル運営に特化した会社「西武・プリンスホテルズワールドワイド」として新たなスタートを切りました。2024年5月に発表された「西武グループ長期戦略2035」において、「日本をオリジンとするグローバルホテルホテルチェーンへ」を掲げ、国内外250ホテル拠点拡大を目指しております。目標に向けスピーディーな拠点拡大と同時に、お客さまだけでなくオーナーさまに選ばれる企業として高いオペレーション能力を求められており、より多くの専門性高い人財の確保が必要とされます。新たな人財を確保すると同時に、自社内で専門性高い人財を育成する制度設計が重要となっていることから、このたび、2つの人事制度を新たに導入いたします。

■新人事制度について

（1）年功序列に関係なく自発的チャレンジを促す抜擢人事制度「ダイナミックステッププログラム」

「抜擢人事制度」は、管理監督者としての素質を持つ優秀な人財でありながら、昇格条件に含まれる勤続年数などにより、管理監督者へ昇格条件を満たしていなかった人財を、執行役員などの上位役職者の推薦により、抜擢登用する人事制度です。これにより、優秀かつ成長意欲のある人財をホテル運営や経営に関わる総支配人、支配人、部長・課長クラスへ企業主導で早期にステップアップさせることが可能になります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3669_1_2dc156f47b7da953ef061d8eb9831cce.jpg?v=202605080651 ]

（2）再挑戦の機会を創出する「リチャージ制度」

「リチャージ制度」は、管理監督者の役職に就いた後に、管理職として自身のキャリアを考え直したいという申し入れがあった場合や、管理職としてさらに研鑽を求めると評価された社員を対象に、一定の業務改善期間を設け、再チャレンジすることができる人事制度です。これにより、モチベーションの回復とともに、再挑戦への意欲向上を後押しすることを目指しております。

その他の「働きがい」「働きやすさ」を実現する人事制度

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3669_2_cce7bc620e6cbd65ac3d4a3fa2b7b5aa.jpg?v=202605080651 ]

(1)フレックス制度および時間年休導入

私用、通院や育児対応などにより、定時より少しだけ早く帰りたい、という社員の需要を踏まえ、柔軟な働き方ができるよう制度を改定いたします。これにより採用競争力の強化や従業員のエンゲージメント向上を目指します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3669_3_9b1f45e422d3244b79e01f297055d282.jpg?v=202605080651 ]

※上記内容は、リリース時点（2026年5月8日）の情報であり、変更になる場合がございます。