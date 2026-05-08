6/6(土)プレーオフラウンド第2戦 江頭2:50さんによる『国立最終熱戦』応援パフォーマンスが決定！

東京フットボールクラブ株式会社

6月6日(土) 明治安田Ｊ１百年構想リーグ プレーオフラウンド第2戦(14:00キックオフ/ MUFGスタジアム(国立競技場))の『Big Thank You Day』のスペシャルゲストとして、江頭2:50さんの来場が決定しました。

当日は、FC東京の勝利のために江頭2:50さんが応援パフォーマンスを実施します。

江頭2:50さんにとって初めてとなる国立競技場での全力パフォーマンスで、スタジアムの熱狂を最高に盛り上げていただきます。

青赤に染まるMUFGスタジアム(国立競技場)で、江頭2:50さんとともに勝利を掴みましょう！

対象試合

6月6日(土）

明治安田Ｊ１百年構想リーグ プレーオフラウンド第2戦

FC東京 vs WESTグループ同順位

14:00キックオフ／MUFGスタジアム(国立競技場)

実施内容

江頭2:50さんによる『国立最終熱戦』応援パフォーマンス

実施時間

試合開始前

※詳細が決まり次第、お知らせします。

実施場所

MUFGスタジアム（国立競技場）ピッチレベル

※詳細が決まり次第、お知らせします。

※天候などの影響により予告なく実施場所を変更する場合がございます。

江頭2:50さんコメント

「おい、FC東京のファン・サポーター！ 今シーズンのFC東京、優勝狙える位置にいるらしいじゃねーか！

やるじゃねえか！ こうなったら、お前ら、絶対に優勝しろよ！

オレは、もう40年近く、中野に住んでいる東京都民なんだよ！ だから、オレも東京都民として応援してやるぜ！

最後の試合、国立でやるんだろ？ オレ、応援に行くから、絶対に勝てよ～～～！！

オレと一緒に、国立競技場で伝説作ろうぜ～～～！！」

江頭2:50さんプロフィール

強烈なキャラクターと予測不能なパフォーマンスで幅広い世代から支持を集める。2020年に公式YouTubeチャンネル「エガちゃんねる EGA-CHANNEL」を開設し、現在は登録者数522万人を突破。テレビやYouTubeをはじめ、幅広いジャンルで活躍中。

江頭2:50プロフィール詳細はこちら(http://bampeiyu-mgmt.com/artist/)

「エガちゃんねる EGA-CHANNEL」はこちら(https://www.youtube.com/channel/UCL6JY2DXJNDOIqCP1CRADng)

チケット購入方法

チケットFC東京(Jリーグチケット)のみでの販売となります。

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