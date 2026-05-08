【ヴァンドーム青山】横浜元町店 スペシャルブライダルフェア開催

株式会社ヴァンドームヤマダ

2026年4月25日(土)～5月31日(日)まで、ヴァンドーム青山 横浜元町店ではスペシャルブライダルフェアを開催中。

フェア期間中にご成約いただいた方へ、横浜元町店限定の特典をご用意しています。

横浜元町路面店ならではのゆったりとした空間で大切なリングをお選びいただけます。

VENDOME AOYAMA BRIDAL COLLECTION

2026 イヤーモデル エンゲージメントリング\352,000～（Pt950, Diamond0.15ct～）

花嫁をより美しく輝かせる気品とセンスが光るヴァンドーム青山のブライダルコレクション。

日常のシーンに溶け込み永く愛せる、洗練されたシンプル＆ベーシックなデザインに、細やかな心使いで指を一番美しく見せるラインを、ディテールまで追求しています。

新しくも変わらない美しさは、百貨店の1階でブライダルジュエリーの販売をいち早く始めたパイオニア精神と、高い品質と着け心地を実現するオリジナリティに基づいています。

【WEB来店予約サービス】

横浜元町店では来店予約をご利用いただけます。

ご予約をいただくことで当日お客様をお待たせすることなく、大切なブライダルリングをじっくりとお選びいただく時間を過ごしていただけます。

WEBまたはTELのご予約でご来店いただいた方には、プレゼントを差し上げております。

WEB来店予約ページ

>>https://bridal.vendome.jp/pages/reservation(https://bridal.vendome.jp/pages/reservation)

フェア期間 : 2026年4月25日(土) ～ 5月31日(日) 11:00～19:00

場所 : ヴァンドーム青山 横浜元町店

〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町2-90 アンフィニ元町 1F

定休日 : 木曜日

お問い合わせ : 045-264-8766

公式サイト :https://bridal.vendome.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/vendomeaoyama_bridal/ヴァンドーム青山ブライダル