AI開発に特化したIDE、「Fusuma」登場

株式会社Ｋｏｉ Ｆｉｓｈ Ｌａｂｓ

株式会社Koi Fish Labsは本日、AI開発に特化したデスクトップIDE「Fusuma」をリリースしました。AIチャット・ターミナル・ファイルエクスプローラーをひとつのネイティブウィンドウに統合し、ツール間の行き来をゼロにする新しい開発体験を提供します。

3つのウィジェット

AIチャット

ClaudeとCodexに対応。Markdown・コードブロック・差分・ファイル参照をインラインでリッチ表示。AIエージェントがファイルの読み書きやコマンド実行を自律的に行うため、コピー&ペースト不要で作業が完結します。

ターミナル

完全なPTYエミュレーション。ANSIカラー・リンク検出・TUIサポート対応。htop・vim・開発サーバーをそのまま動かせます。

ファイルエクスプローラー

全文検索付きのファイルエディタ。ツリー・カードビュー切り替え対応。Gitのステージ済み変更とサイドバイサイド差分をその場で確認できます。

自由に並べて、好きなだけ追加

各ウィジェットはドラッグで自由に配置でき、端をドラッグするだけでリサイズ可能。同じウィジェットをいくつでも同時に開けるため、ターミナルを2つ並べてフロント・バックのサーバーを同時監視したり、AIチャットを複数開いてタスクを並行処理することもできます。

主な特徴

ワークスペース瞬時切り替え

ショートカットキーで複数のワークスペースを即座に切り替え。プロジェクトごとにレイアウトを保持したまま作業を再開できます。

LLMが操作できる組み込みブラウザ

AIがWebページを開いて情報を取得・確認する一連の操作をユーザーの介入なしに実行。調査から実装まで途切れなく進みます。

見逃さない通知設計

AIが入力待ちになったとき・タスクが完了したときに明確に通知。別の作業をしながら並行してAIに仕事を任せることができます。

Rustネイティブバイナリによる軽量設計

Rustフレームワーク「Tauri」で構築。アプリサイズは約25MBと、Electronベースのアプリ（多くが200MB前後）と比べて圧倒的に軽量。バッテリーやメモリへの負荷も最小限です。

macOS対応。本日より無料提供開始。こちらから無料でダウンロードできます。

https://fusuma.dev/

アプリに関する新着のニュースはこちらの𝕏アカウントで発信予定です。

https://x.com/koifishlabs

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PImCOiseeOI ]