【先着70名・申込受付中】町出身作家・菰野江名氏 講演会を開催｜菰野町70周年記念事業

菰野町

三重県菰野町は、町制施行70周年記念事業の一環として、菰野町出身の作家・菰野江名（こものえな）氏を迎えた講演会を「『まどろみの星たち』ができるまで」をテーマに、2026年5月16日（土）に開催します。

菰野氏は、小説「つぎはぐ、さんかく」で第11回ポプラ社小説新人賞を選考委員の満場一致で受賞した注目の新鋭作家です。当日は、地域ゆかりの作家による講演を通して、幅広い世代の皆さまに文学の魅力をお届けします。

また、講演会終了後にはサイン会も実施予定です。

※サインを希望される方は、菰野江名氏の著書をご持参ください。

（おひとり様１冊限り、当日販売はありません）

開催概要

■日時：2026年5月16日（土）14:00～（開場13:30）

■会場：菰野町図書館 2階 催事室

■所在地：〒510-1253 三重県三重郡菰野町潤田1250

■定員：70名（先着順）

■申込方法：図書館カウンターにて受付

■申込開始：2026年5月1日（金）

託児サービス

■対象：生後6か月～未就学児

■定員：10名（先着順）

■利用料：無料

※講演会の参加申込み時にあわせてご予約ください。

地域から生まれた新たな才能に触れられるこの機会に、ぜひご参加ください。

菰野町出身作家・菰野江名さんについて

菰野町出身の作家・菰野江名さん（東京都在住）は、現役裁判所書記官として働きながら「つぎはぐ、さんかく」で第11回ポプラ社小説新人賞を受賞し、作家デビューを果たしました。

同氏の作品は繊細な心情描写と独自の世界観で注目を集め、温かみのある文体で多くの読者から支持される新鋭作家です。

著書には他に「さいわい住むと人のいう」「まどろみの星たち」があり、読者の心に静かに寄り添う作品を生み出しています。

本イベントについて詳しくはこちら

https://www2.town.komono.mie.jp/site/70th-komonotown/9843.html