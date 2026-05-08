アンドパッド、ベテランの「勘と経験」を会社の資産に変える「ANDPAD ナレッジAI」を提供開始

株式会社アンドパッド

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッド（本社：東京都港区、代表取締役：稲田武夫、以下アンドパッド）は、建設業特化型AIプロジェクト「ANDPAD Stellarc」の中核をなすプロダクトとして、「ANDPAD ナレッジAI powered by Stellarc」の提供開始をお知らせいたします。

■ 背景

建設業界では深刻な人手不足が続く中、大型プロジェクトの停止や公共工事の中止が相次ぐなど、担い手不足はすでに社会インフラや生活基盤に影響を及ぼし始めています。加えて、熟練技術者のノウハウが属人化しており、若手への技術継承が大きな課題となっています。

一方で、生成AIの導入には「自社データの登録が煩雑」「セキュリティへの不安」「現場定着の難しさ」といった壁が存在しています。 特に施工に関わる情報は、専門性の高い情報であり、膨大な資料や図面、写真などが様々な場所に存在し、検索に多大な時間を要していました。

アンドパッドでは上記の課題をうけ、これまで蓄積されてきた自社の ANDPAD 環境内のデータを基盤に、建設業に特化した専門性の高い情報を理解し、安全かつ手軽に活用できるAIソリューションとして「ANDPAD ナレッジAI powered by Stellarc」の開発に至りました。

■ 特徴

「ANDPAD ナレッジAI」は、建設業特有の専門知識と各社が ANDPAD 内に蓄積してきた独自のデータを掛け合わせ、現場の疑問に即座に回答できる仕組みづくりを支えます。

- ANDPAD 案件情報との連携ANDPAD 上に蓄積された情報に基づき、図面、施工計画書、過去の類似案件などの情報を直接参照して回答します。- 図面やスキャンデータなど画像データの読解・検索独自のベクトル化技術により、PDF化された図面内の文字や概要を読み取ることが可能です。「特定の物件の立面図を出して」といった指示に対して、膨大な資料から即座に該当箇所を提示します。- 協力会社・社外関係者とも安全に共有可能ANDPADの権限設定を引き継ぐため、協力会社や社内関係者に対しても、適切な範囲で情報を共有でき、現場全体の自己解決を促進します。- 「Stellarc」エージェント群との連携今後提供予定の「Stellarc」エージェント群と連携し、知識の検索だけでなく実務作業の自動化を支える中核基盤となります。



詳細：https://ai.andpad.co.jp/knowledge_ai



アンドパッドは今後も、建設業界における更なる課題解決・生産性向上の支援のためAI技術開発を進めて参ります。

■ 「ANDPAD」について

「ANDPAD」は現場の効率化から経営改善まで一元管理できるシェアNo.1※クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用社数26.5万社、ユーザー数69万人を超えています。

国土交通省のNETIS (新技術情報提供システム) では「令和６年度推奨技術」に選定されています。



詳細：https://andpad.jp/

※『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2025年12月号）』（デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ）

■ 会社概要

社名 ：株式会社アンドパッド

所在地 ：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー37F

代表者 ：代表取締役 稲田 武夫

事業内容：クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」の開発・販売・運営、求人・転職サービス「ビルダーワーク」の開発・運営、および建設業界向けBPOサービスなど

コーポレートサイト：https://andpad.co.jp/

サービスサイト ：ANDPAD https://andpad.jp/

ビルダーワーク https://www.builderwork.jp/

Digima https://digima.com/ (株式会社コンベックス)

コミュニティサイト：ANDPAD ONE https://one.andpad.jp/