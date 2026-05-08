「衛星データ利活用プロジェクト」を募集します

神奈川県

人工衛星の研究開発・製造・量産などの拠点が県内に集積しているという強みを活かして、県は、宇宙関連産業の振興に取り組んでいます。

こうした取組の１つとして、衛星データを用いた新たなビジネスモデルを創出しようとする県内企業等のプロジェクトを募集し、それらの事業化を支援します。

1 プロジェクトの内容等

（１） プロジェクトの内容

以下のア～ウすべてを満たす県内企業等のプロジェクトを募集します。

ア 県内における人工衛星・サービス産業の活性化や、県内における宇宙関連の産業エコシステムの構築に資するもの

イ 衛星データを用いた新たなビジネスモデルの創出を目指すもの

ウ 支援期間終了後の事業化を目指すもの

（2） プロジェクトの要件

以下のア～ウすべてを満たすプロジェクトを対象とします。

ア 衛星データを用いることによって、社会課題の解決または市場ニーズへの対応を図るものであるこ と

イ 原則として1年以内に事業化の方向性を見出すことができ、一定の成果（実証実験、試行導入、顧 客ヒアリング結果など）を得られる計画を有すること

ウ 本事業以外に、県から同一内容で他の委託・補助を受けていないこと

（3） 主な応募資格

プロジェクトを統括する者が、県内企業等であること

2 採択予定件数・支援上限額

採択予定件数 最大８件程度

（注記）衛星データの解析などにＡＩを活用するもの１件以上、県政課題の解決に資するもの２件以上の採択を予定しています。

支援上限額1,000万円（税込）／１プロジェクト当たり

（注記）上限額であって、プロジェクト完了後に精査のうえ最終決定します。

3 支援の概要

（1） 主な支援内容

プロジェクトの実施に係る費用の一部を支援するほか、専門家による課題の解決や、知的財産権等の確保、実用化に向けた戦略等に関する助言、伴走支援などを行います。

（2） 支援期間

覚書締結日から令和９年２月28日（日曜日）まで

（注記）採択者は、プロジェクトの実施に係る覚書を締結していただきます。

4 募集期間

令和８年５月８日（金曜日）から６月５日（金曜日）17時まで（必着）

（注記）企画提案書の提出に先立って、５月29日（金曜日）17時まで（必着）に参加意思表明の提出が必要です。

5 応募方法等

（1） 応募方法

本募集に関する詳細は、募集要項をご覧ください。

募集要項は、以下の県公式ウェブサイトからダウン ロードできます。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/utyuu/eiseidata.html

（２） 応募に関する問合せ先

令和８年度衛星データ利活用プロジェクト推進事務局（有限責任監査法人トーマツ）

電子メール：kanagawa_satellite@tohmatsu.co.jp

（注記）本事業の事務局業務は、有限責任監査法人トーマツに委託しています。

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部 宇宙産業・ベンチャー支援担当課長 小柴 電話045-285-0213

産業振興課 宇宙産業支援グループ 藤原 電話045-210-5640