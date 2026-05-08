わんわんパラダイス 伊豆高原 リニューアルオープンを記念したリニューアルプランを販売中！





「わんわんパラダイス伊豆高原」（所在地：静岡県伊東市大室高原、支配人：林護、以下 当ホテル）は、リニューアルを記念した期間限定の特別宿泊プラン（以下、本プラン）を販売しています。当ホテルは、2026年4月1日にリニューアルオープンしました。

本プランでは、伊勢えびや相模灘の新鮮魚介のお造り、国産牛・黒毛和牛を使用した料理など、伊豆ならではの食材を活かした和食会席をご用意しています。また、今回のリニューアルを記念し、通常の会席コースに加えて伊豆の名物である金目鯛の煮付けを一尾まるごと提供する特別仕様としています。また朝食では、干物や地元食材を取り入れた和朝食をご用意し、伊豆ならではの味覚とともにゆったりとした朝のひとときをお楽しみいただけます。

今回のリニューアルでは、わんちゃんと一緒にくつろぎながら伊豆の魅力を味わえるレストランをはじめ、ホテル名物の露天風呂 大室温泉「花の湯」へと続く通路を刷新。温泉前後の時間をゆったりと過ごせる開放的な空間としています。さらに、トップライトへと続く大きな窓から自然光が差し込むロビーには、エリア随一の広さを誇る屋内プレイスペース（全天候型ドッグラン）を備え、天候に左右されず愛犬と過ごせる環境を整えています。

当ホテルは、温暖で過ごしやすい伊豆高原・大室山の麓に位置し、海と山の豊かな自然に囲まれた立地にあります。「食」「温泉」「観光」が一体となった滞在を、愛犬とともにお楽しみいただけます。都心から約90分で訪れることができるリゾートとして、愛犬家の皆さまをお迎えしています。

■リニューアル記念宿泊プラン概要

料金：1泊2食付 16,880円～（2名1室利用時 / 1名あたり、消費税込み）

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料理イメージ（夕食・朝食）

■改装箇所（2026年4月1日リニューアルオープン）

【レストラン】





ステンドグラスを配した天窓に届くリゾート地ならではの高い天井が印象的なレストランは、木のぬくもりが感じられる暖かな空間になりました。わんちゃんと一緒に伊豆の名物料理をご堪能ください。

【温泉までのアプローチ】





ホテル名物の露天風呂までの通路をリニューアル。

ゆったりくつろげるスペース、開放的な空間で、温泉の前後に心身ともにリラックスできる癒し空間です。

【ロビー/屋内プレイスペース】





エリア随一の広さを誇る屋内プレイスペースは、犬種分けされたスペースを新設いたしました。屋内の環境は天候に左右されず安心で、わんちゃん・飼い主も存分に楽しめるのが特徴のわんちゃん用屋内プレイスペース。

■愛犬と楽しむ多彩な館内・屋外施設

敷地内にはさまざまな犬種に対応した屋外ドッグパークや屋内プレイスペースを備え、愛犬がのびのびと過ごせる環境を整えています。さらに、愛犬との旅の思い出づくりを楽しめるフォトスタジオも備えています。





1階外 / DOG PARK





2階外 / DOG PARK

■愛犬と巡る伊豆高原の観光スポット

伊豆高原エリアは、大室山や城ヶ崎海岸などの景勝地を有する自然豊かな観光地です。周辺には、愛犬と一緒に利用できる観光施設やカフェ、遊歩道などが点在し、海岸沿いの散策や四季折々の自然を楽しむことができます。温暖な気候に恵まれたエリア特性もあり、愛犬との旅行先として高い人気を集めており、ホテルを拠点に伊豆ならではの観光を満喫いただけます。





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【わんわんパラダイス 伊豆高原】





わんわんパラダイス伊豆高原は、日本有数のリゾート地・伊豆高原に位置する、愛犬と一緒に過ごせるリゾートホテルです。ホテルタイプとコテージタイプを備え、人数や滞在スタイルに応じてお選びいただけます。 敷地内には2カ所のドッグパークを設けており、相模湾を望むエリアや大室山を望むエリアなど、自然を感じながらお楽しみいただけます。大室山側のドッグパークは「小型犬専用」と「犬種フリー」に分かれており、小型犬から大型犬まで安心してご利用いただけます。 また、夏季にはグループ施設「ほったらかしの宿 ゆうふり伊豆高原」内のわんちゃん用プールもご利用いただけます。

住所：〒413-0235 静岡県伊東市大室高原3-490

TEL：050-5443-6483（コールセンター 9:30～18:00）

チェックイン：15時／チェックアウト：11時 客室数：52室 コテージ：12棟

公式ウェブサイト：https://iconia.co.jp/hotel-wan-wan-paradise-izukogen-shizuoka

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【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





会社概要

【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp