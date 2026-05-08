兵庫県三田市で地域の防災リーダー48名が「最適化栄養食認証製品」を体験

一般社団法人 日本最適化栄養食協会

一般社団法人日本最適化栄養食協会（理事長：伊藤 裕）は、2026年4月26日(日)に兵庫県三田市が主催する「自主防災組織研修会」において、「最適化栄養食」の講演と試食会を実施しました。

日本最適化栄養食協会講演の様子兵庫県立有馬高等学校講演の様子

この度、一般社団法人日本最適化栄養食協会は、兵庫県三田市で開催された自主防災組織研修会にて、市内の自主防災組織代表者48名を対象に、“最適化栄養食”の重要性に関する講演と認証製品の試食会を実施いたしました。

講演では「災害時の健康課題への対応」をテーマに、災害発生時に懸念される栄養バランスの偏りや、避難生活における食事管理の難しさについて説明。試食会では、災害食認証も取得している「完全メシ カレーメシ 欧風カレー」を実際に食べていただき、“最適化栄養食”の災害食としての有用性についても体験していただきました。

また、研修会の前半には兵庫県立有馬高等学校の「防災ジュニアリーダー」による活動報告も行われ、能登半島地震の被災地ボランティアで得た貴重な学びが共有されました。次世代を担う生徒たちの真摯な発表に、参加した地域のリーダーたちも深い関心を寄せ、日常と非常時の双方で栄養ケアを考える有意義な機会となりました。

なお、当協会と三田市は2026年2月19日に「災害時における食料の調達支援協力に関する協定」を締結しております。本協定は、災害時に市の要請に応じて“最適化栄養食”を速やかに供給し、市民の健康を守る体制を強化することを目的としています。今後も三田市とは、防災に関する食支援の取組について密に連携してまいります。

■「一般社団法人 日本最適化栄養食協会」について

1.目的

年齢や性別、生活習慣など、一人ひとりの状態に合わせて主要な栄養素がバランスよく適切に調整された食を通じ、人々のウェルビーイング (身体的・精神的・社会的に良好な状態にあること) に資することを目的として、次の事業を行う。

2.事業内容

(1) 最適化栄養食及びその評価に関する規格化

(2) 最適化栄養食の栄養設計基準登録、製品認証

(3) 最適化栄養食に関する調査研究

(4) 最適化栄養食の普及に関する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、当協会の目的を達成するために必要な事業

■「最適化栄養食」とは

最適化栄養食とは、年齢や性別、生活習慣などに応じて、一人ひとりの状態に合わせて主要な栄養素がバランスよく適切に調整されていて、ターゲットとする対象者における健康に与える影響がヒト試験などで検証された食です。日本最適化栄養食協会では最適化栄養食の栄養設計を登録し、製品認証を行ってきました。2023年7月に初めて最適化栄養食の認証がされて以来、認証製品累計出荷数は5400万食を突破*1しました。

■「最適化栄養食」認証マークについて

「最適化栄養食協会」および「最適化栄養食」認証マークは、当協会に登録された栄養設計基準を過不足なく満たすことのできた製品にのみ付与されます。

■「一般社団法人 日本最適化栄養食協会」ウェブサイト

[URL] https://www.saiteki-eiyo.org

*1 2023年7月3日～2026年3月31日の「最適化栄養食認証製品」の累計出荷数から算出 (当協会調べ)