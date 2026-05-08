新車カーリース「クルカ」、5月の「人気おすすめランキング」を発表！トヨタが1～4位を独占した激戦区で、唯一割り込んだのは ″消えゆくSUV″ !?

株式会社クルカ

新車カーリース「クルカ」を運営する株式会社クルカ（本社：東京都千代田区、代表取締役：早川 由紀夫）は、2026年5月の「人気おすすめランキング」TOP5を公開しました。

今月は一部改良モデルの先行受付を開始したトヨタ「アルファード」「ヴェルファイア」が月額63,800円～の同額で1・2位を獲得。5月6日に正式発売されたばかりの2026年新型「ヴォクシー」「ノア」が発売直後に即3・4位へランクインし、トップ4をトヨタ車が独占するという異例の結果となりました。そのなかで唯一割り込んだのが、2026年7月に生産終了が予定されている三菱「エクリプスクロス」（月額37,400円～）。今月もクルカ独自の「コスパ最強」バッジを獲得しています。

■新車カーリース「クルカ」 5月人気おすすめランキング｜https://newcar.shop/(https://newcar.shop/)

1位：トヨタ「アルファード」｜月額 63,800円（税込）～

圧倒的な高級感と落ち着きのあるデザインで上質な移動空間を実現。2026年6月に予定される一部改良モデルではセキュリティ大幅強化・内装ブロンズ刷新が話題を呼んでおり、先行受付も好調。



詳細ページ：https://newcar.shop/carlist/alphard/

2位：トヨタ「ヴェルファイア」｜月額 63,800円（税込）～

上質さとスポーティさを兼ね備えた存在感のある一台。「アルファード」と同額で2位にランクイン。アンビエントライトの制御改善など一部改良での進化も注目を集めている。

詳細ページ：https://newcar.shop/carlist/vellfire/

3位：トヨタ「ヴォクシー」｜月額 49,500円（税込）～【2026年新型】

5月6日に一部改良モデルの正式発売。フロントグリルのブラック加飾・12.3インチへのディスプレイ大型化・SNOW EXTRAモード追加など実用性とスタイルが向上。発売直後に即3位へランクイン。

詳細ページ：https://newcar.shop/carlist/voxy/

4位：トヨタ「ノア」｜月額 46,200円（税込）～【2026年新型】

「ヴォクシー」とともに一部改良モデルが同日発売予定。落ち着いたデザインと広い室内が魅力のファミリー向け定番ミニバン。全グレードのハイブリッド統一も話題となり、発売直後に4位へ。

詳細ページ：https://newcar.shop/carlist/noah/

5位：三菱「エクリプスクロス」｜月額 37,400円（税込）～【コスパ最強バッジ獲得】

新型フィーバーが吹き荒れる中、唯一トップ5に踏みとどまった非トヨタ・非ミニバン車。走行性能・安全性・デザインのバランスが高く評価され、今月もコスパ最強バッジを継続獲得。2026年7月に生産終了予定。



詳細ページ：https://newcar.shop/carlist/eclipse-cross_phev/

■5月の人気おすすめランキング｜背景・考察

3月に1位を獲得した「デリカD:5」や「ハリアー」など人気SUV・ミニバンが軒並み後退した背景には、「アルファード」「ヴェルファイア」の一部改良モデル発表と、「ノア」「ヴォクシー」の新型発売が重なったことで、ユーザーの関心が一気にトヨタ系新型・改良モデルへ集中したことが挙げられます。いわば"トヨタ新型フィーバー"が既存の人気モデルを押し出した5月でした。

今月のランキングは、クルカがここ1ヶ月で連続して先行受付・先行予約リリースを打ってきたトヨタ4車が、そのまま1～4位を独占するという結果になりました。一部改良「アルファード」「ヴェルファイア」はセキュリティ強化と内装刷新が話題を呼び、2026年新型「ノア」「ヴォクシー」は発売直後からランキングに直接反映されるほどの即効性を見せました。

＜"消えゆくSUV"が、それでも選ばれ続ける理由＞

そのトヨタ4強の包囲網に、ただ一台だけ割り込んだのが「エクリプスクロス」です。「ハリアー」や「ヴェゼル」と同等クラスのミドルSUVでありながら、4WD走行性能・充実装備・先進安全性能を月額37,400円～で実現。PHEVはすでに2025年8月に生産終了、ガソリン仕様も2026年7月に生産終了が予定されており、多くのディーラーで新規オーダーが困難な状況が続いています。「最後に新車で乗れるコスパSUV」として、価格・性能・希少性の三つが重なった今、クルカへの問い合わせは継続的に高まっています。

月額37,400円～という数字は、1位・2位の「アルファード」「ヴェルファイア」（63,800円～）の約59%の価格です。新型ミニバン2車が市場を席巻し、高額帯の人気車が上位を占めるなかでも「コスパ最強」として評価され続けていることが、このモデルの底力を証明しています。クルカは頭金0円・ボーナス払い0円の均等月額リースを提供しており、月額の差額がそのまま家計への負担差として体感しやすい構造です。

■ クルカ事業部｜営業 大塚 龍太郎のコメント

新型ミニバンフィーバーの中でも、「エクリプスクロス」への問い合わせは衰えていません。価格・性能・希少性という三つの要素が重なった今が、この車を新車で手に入れられる最後のチャンスだと感じているユーザーが増えています。

■新車カーリース「クルカ」概要

新車カーリース「クルカ」は、頭金0円、ボーナス払い0円、車検、自動車税不要の月々定額でご利用いただける、 最低価格保証のカーリース（サブスクリプション）サービスです。

＜クルカが選ばれる3つの理由＞

・01｜頭金・ボーナス払なし

クルカの新車リースは初期費用をグッと抑えて人気の「新車」にお得に乗れる！

・02｜税金・諸費用込み

税金・諸費用コミコミの定額制。余計な出費を気にせず、新車を安心してご利用いただけます。

・03｜短期リース3年

変化するライフスタイルにも柔軟に対応！車検費用の心配不要で気軽に乗り換えたい方に「新車3年リース」のクルカ！

詳しくはこちら：https://newcar.shop/

■会社概要

会社名 ：株式会社クルカ

設立 ：2019年8月5日

代表者 ：代表取締役 早川由紀夫

所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6日比谷パークフロント18F

事業内容：カーリース事業、レンタカー事業、中古車売買事業、AI研修事業

URL ：https://newcar.shop/