ソリマチの「会計王」「給料王」など業務ソフト5製品が、「ITreview Grid Award 2026 Spring」でアワードを受賞

ソリマチ株式会社

ソリマチ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：反町 秀樹）は、アイティクラウド株式会社が運営する国内最大級のB2B向けIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」における「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、「会計王」をはじめとする計5製品が各部門で表彰されたことをお知らせいたします。

■ 「ITreview Grid Award」について

「ITreview Grid Award」は、実際に製品を使ったユーザーレビューをもとに、満足度と認知度の両面から製品の評判を可視化する独自のアワードです。四半期ごとに発表され、条件を満たした製品には「Leader」（満足度・認知度ともに高く業界をリードする製品）および「High Performer」（満足度が高く今後成長が期待される製品）の称号が贈られます。

■ 受賞製品および部門

今期のアワードにおいて、当社が提供する以下の5製品が受賞いたしました。

「給料王」におきましては、給与計算ソフト部門の『Leader』に加え、Web/電子給与明細システム部門においても『High Performer』のダブル受賞を果たしております。

ITreviewにて掲載中のソリマチ製品一覧(https://www.itreview.jp/vendors/sorimachi)

会計王

受賞部門：会計ソフト 部門

称号：Leader

給料王

受賞部門：給与計算ソフト 部門

称号：Leader

受賞部門：Web/電子給与明細システム 部門

称号：High Performer

販売王 販売・仕入・在庫

受賞部門：販売管理システム 部門

称号：Leader

みんなの青色申告

受賞部門：青色申告ソフト 部門

称号：Leader

MA1

受賞部門：会計ソフト 部門

称号：High Performer

■ 受賞製品の特長

会計王

はじめての方でも直感的に操作できる、使いやすさを追求した中小企業向け会計ソフトです。銀行口座やクレジットカード明細の自動取込機能により、入力作業を大幅に削減。インボイス制度や電子帳簿保存法などの法令改正にも迅速に対応し、日々の経理業務から決算までを強力にサポートします。

製品URL：https://www.sorimachi.co.jp/products_gyou/acc/ (https://www.sorimachi.co.jp/products_gyou/acc/)

給料王

給与・賞与計算から年末調整、社会保険算定まで、労務担当者の負担を軽減する給与計算ソフトです。複雑な法令改正への自動対応に加え、クラウド経由で従業員のスマートフォンやPCへ給与明細を配信できる機能（Web明細）を備えており、ペーパーレス化と業務効率化を同時に実現します。

製品URL：https://sorimachi.co.jp/products_gyou/psl/

販売王 販売・仕入・在庫

見積書・納品書・請求書の作成から、売上・仕入・在庫の管理までをひとつのソフトで統合管理できる販売管理システムです。適格請求書（インボイス）のフォーマットにも対応しており、各種帳票のワンクリック発行や柔軟な集計機能で、販売プロセスの見える化に貢献します。

製品URL：https://www.sorimachi.co.jp/products_gyou/spr/

・みんなの青色申告

個人事業主向けの青色申告ソフトです。簿記の専門知識がなくても入力しやすい画面設計を採用。日々の記帳から決算書の作成、e-Tax（電子申告）による確定申告までをスムーズに完結でき、65万円の青色申告特別控除の適用をサポートします。

製品URL：https://www.sorimachi.co.jp/products_gyou/min/(https://sorimachi.co.jp/products_gyou/min/)

・MA1

ベストセラー会計ソフト「会計王」をベースとしたシステムで、「クラウド型会計ソフトとインストール型ソフトの良いとこだけを抽出」していることが特徴です。

MA1では基本システムはインストール型を採用し、必要な時だけクラウドに接続するシステムを採用しているため、これによりアクセス過多になる繁忙期も安定した動作でご利用いただけます。

製品カタログ：https://res.sorimachi.co.jp/files_pdf/brochure/ma1_2024.pdf(https://res.sorimachi.co.jp/files_pdf/brochure/ma1_2024.pdf?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

弊社は今後もお客様によりご満足いただける製品、サービスをご提供できるよう努めてまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせ

ソリマチ株式会社(https://member.sorimachi.co.jp/form/contact)