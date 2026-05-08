インフルエンサー向けPR案件マッチングサービス「UZU広告」、独自アルゴリズムで報酬を最適化するランク制度を導入

株式会社APOC

株式会社APOC（本社：東京都板橋区、代表取締役：齋藤峻輔、以下「APOC」）は、提供するインフルエンサー向けPR案件マッチングサービス「UZU広告」が、インフルエンサーごとの報酬ランク制度を導入したことをお知らせいたします。

これまでUZU広告では、案件ごとの報酬金額は原則としてインフルエンサー全員同一の金額で設定されていました。今回のアップデートにより、インフルエンサーごとの影響力・投稿実績・UZU広告への参加状況などをもとにランクを設定し、ランクに応じて報酬金額が変動する仕組みへと移行します。

本アップデートは、報酬を引き下げることを目的としたものではありません。むしろ、より多くの認知拡大や集客に貢献しているインフルエンサー、そして継続的にUZU広告を活用してくださっているインフルエンサーが、これまで以上に評価され、稼ぎやすくなることを目的としています。

また、これまでUZU広告では縦型動画の投稿を前提とした案件が中心でしたが、今後は画像投稿によるPR案件にも対応し、そのような案件も順次増やしてまいります。これにより、動画制作を得意とするインフルエンサーだけでなく、写真・フィード投稿・静止画での表現を得意とするインフルエンサーにも、より多くの参加機会を提供してまいります。

■ UZU広告とは

UZU広告は、審査済みのインフルエンサーと、日本全国の飲食店・観光施設・体験施設・企業をつなぐPR案件マッチングサービスです。

PR案件を探している日本人インフルエンサーおよび外国人インフルエンサーに対して、魅力を発信する機会を提供するとともに、認知拡大や集客を目指す日本の事業者に対して、インフルエンサーを活用した新しい広告・PR手段を提供しています。

UZU広告では、事業者とインフルエンサーの間にある言語・価格・支払い・日程調整などの課題を解消し、双方にとってシンプルで安心できるマッチング環境の構築を目指しています。

■ 報酬ランク制度導入の背景

これまでUZU広告では、インフルエンサーにとってわかりやすく、参加しやすい仕組みを優先し、案件ごとの報酬金額をできるだけシンプルに設計してきました。

一方で、サービスを運営する中で、インフルエンサーの皆さまからは、

・もっと頑張りが報酬に反映される仕組みがほしい

・再生回数や投稿の成果を評価してほしい

・継続的に参加しているインフルエンサーがより評価される仕組みにしてほしい

・動画だけでなく、画像投稿でも参加できる案件を増やしてほしい

といったご意見を多くいただいてきました。

また、事業者にとってインフルエンサー施策の目的は、単なる投稿数の確保ではなく、認知拡大・来店促進・予約獲得・ブランド理解の向上など、実際のマーケティング成果につながることです。

そのため、UZU広告では今回、インフルエンサーの影響力や実績、継続的な参加状況などを総合的に評価し、より貢献度の高いインフルエンサーが高い報酬を得られる仕組みとして、報酬ランク制度を導入いたしました。

■ 報酬ランク制度の主な評価指標

今回導入する報酬ランク制度では、UZU広告独自の評価アルゴリズムをもとに、インフルエンサーごとのランクを決定します。

評価にあたっては、主に以下のような指標を総合的に参照します。

・フォロワー数

・広告を使用していない投稿の再生回数

・UZU広告への過去30日間の参加回数

・その他、投稿実績やサービス利用状況に関する複数の指標

なお、具体的な計算式やアルゴリズムの詳細は非公開としています。

今後もUZU広告では、実際の投稿結果、事業者からの評価、インフルエンサーの利用状況などをもとに、アルゴリズムの精度を継続的に改善してまいります。

■ 画像投稿による案件にも対応

これまでUZU広告では、Instagram ReelsやTikTokなどの縦型動画を前提としたPR案件が中心でした。

一方で、インフルエンサーの皆さまからは、画像投稿やフィード投稿による案件への参加を希望する声も寄せられていました。また、事業者側においても、商品・店舗・体験内容によっては、動画だけでなく画像投稿によるPRが適しているケースがあります。

こうした背景を踏まえ、UZU広告では今後、画像投稿によるPR案件にも対応し、そのような案件を順次増やしてまいります。

これにより、動画制作を得意とするインフルエンサーだけでなく、写真・構図・世界観づくりを得意とするインフルエンサーにも、より多くのPR参加機会を提供してまいります。

■ より“稼げる”プラットフォームを目指して

UZU広告チームはこれまで、インフルエンサー視点での満足度を最重要視しながらサービスを運営してきました。

来店後の報酬反映、最短翌日の振込、チャットなしで案件に参加できるInstant Visit機能など、インフルエンサーが安心して、よりスムーズに案件へ参加できる仕組みづくりを進めてきました。

もちろん、サービスの使いやすさや案件参加までのスムーズさも重要です。一方で、インフルエンサーにとって「しっかり稼げること」は、継続的にサービスを利用するうえで非常に重要な指標だと考えています。

今回の報酬ランク制度は、インフルエンサーがより高い報酬を目指せる仕組みであると同時に、事業者にとっても、より成果につながるインフルエンサーと出会いやすくなる仕組みです。

UZU広告は今後も、インフルエンサーと事業者のどちらか一方だけに偏るのではなく、双方にとって価値が循環するプラットフォームを目指してまいります。

■ 株式会社APOC CEO 齋藤峻輔よりコメント

UZU広告はこれまで、インフルエンサーの皆さまが安心して参加できるサービスであることを大切にしてきました。

一方で、サービスを運営する中で「もっと稼げる仕組みにしてほしい」「成果や継続的な参加を正しく評価してほしい」という声を多くいただき、私たちはその声に真剣に向き合う必要があると感じていました。

今回の報酬ランク制度は、報酬を下げるための変更ではありません。影響力を持ち、良い投稿を生み出し、継続的にUZU広告を活用してくださっているインフルエンサーの皆さまが、これまで以上に正しく評価され、より高い報酬を得られるようにするためのアップデートです。

また今後は、縦型動画だけでなく画像投稿によるPR案件も増やし、それぞれのインフルエンサーが得意な表現方法で活躍できる機会を広げてまいります。

今回の仕組みが完成形だとは考えていません。これからもインフルエンサーの皆さま、事業者の皆さまの声を真摯に受け止めながら、より良い報酬設計、より良いアルゴリズム、より使いやすいサービス体験を追求してまいります。

いつもUZU広告を使ってくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。

引き続き、率直なご意見をお寄せいただけますと幸いです。

■本リリースに関するお問合せ

株式会社APOC COO / 最高執行責任者 後藤竜生

電話：03-6823-8848

メール：ryusei.goto@apocc.co.jp





■会社概要

会社名：株式会社APOC

代表者：代表取締役 齋藤 峻輔

設立：2022年8月

所在地：東京都板橋区板橋４丁目４－３白鳩マンション306

URL：https://apocc.co.jp/

事業内容：海外向けプレスリリース配信サービス「グローバルプレス」、外国人インフルエンサー広告「UZU広告」