住友生命保険相互会社 静岡支社 日の出支部様で日々の「スキンケア」や生活習慣を考える「出張肌診断」を実施

日本ヘルスメイト株式会社

肌にやさしく素肌の美しさを引き出す「天然ゲル」に着目したスキンケア・メイクアップアイテムを販売し、 「健康意識向上」や「暑熱ケア」の普及、働く女性のセルフケアを応援する化粧品ブランド「エミュアール化粧品」を展開する、 日本ヘルスメイト株式会社（代表取締役社長：白石郁宏、本社：静岡県静岡市、以下「当社」）は、 住友生命保険相互会社 静岡支社 日の出支部様にて、職員の皆さまの健康意識向上の一環として「出張肌診断」を実施しました。 当日は7名の職員の皆さまに参加いただき、肌状態の可視化を通じて、日々のスキンケアや生活習慣を見直すきっかけとなりました。

「出張肌診断」当日の様子

当日は朝礼の時間をお借りし、日々のスキンケアの考え方や大切さについてご紹介。その後、希望者7名を対象に個別の肌診断を実施しました。

診断では、キメ・毛穴・シミ・乾燥などの状態が数値化され、同年代との比較も表示されるため、「点数が出るのが少し怖い」といった声もありつつも和やかな雰囲気の中で実施されました。

実際には、

・朝は水洗いだけで済ませている

・日焼け止めを塗る習慣がない

・保湿ケアを省略している

といった、忙しい日常の中で起こりがちなスキンケアの傾向も見受けられました。

また、子育てと仕事を両立されている方も多く、限られた時間の中でご自身のケアと向き合う様子や、「5分だけ早起きしてみます」といった前向きな変化のきっかけが生まれる場面も見られました。

本取組みは、職員の皆さまがご自身の肌状態を知り、日々のセルフケアを見直すきっかけとなる「肌の健康チェック」としてご活用いただきました。

住友生命保険相互会社 静岡支社 日の出支部様からのコメント

職員の皆さまにも好評で、健康増進型保険 住友生命「Vitality」の考え方とも親和性がある取組みとして、新たな気づきにつながりました。

企業向け「出張肌診断」とは

開催概要

日程：2025年8月27日 9：30～12：00

参加者：7名

場所：住友生命保険相互会社 静岡支社 日の出支部

「出張肌診断」を始めた背景

近年、企業における健康経営への関心が高まる中、従業員一人ひとりのコンディション管理が重要視されています。

特に、対面でのコミュニケーションが多い職種においては、第一印象の一部である「肌の状態」も重要な要素のひとつです。

一方で、仕事や子育てに忙しい働く女性の多くが、十分な時間をかけたスキンケアが難しく、自己流ケアに頼ってしまっている実態もあります。

こうした背景から、社員の皆さまがご自身の状態を客観的に把握し、無理のないセルフケアにつなげる機会として、肌診断を実施しました。

エミュアール化粧品では、素肌の健康が日々の前向きな気持ちや行動につながり、働く女性の毎日を支える力になると考えています。

肌の状態が整うことで気持ちも前向きになり、仕事や日常のパフォーマンスにもつながる--

素肌の健康は、毎日のモチベーションに影響を与える重要な要素のひとつです。

エミュアール化粧品はこれからも、「働く私の相棒スキンケア」をコンセプトに、企業における健康支援や福利厚生の一環として、働く女性のセルフケアをサポートする取り組みを広げてまいります。

今後の実施予定

今月2026年5月、6月にも、静岡市近隣の中小企業様にて、 働く方の健康意識向上やセルフケアについて一緒に考える「出張肌診断」の実施を予定しています。

会社概要

日本ヘルスメイト株式会社（エミュアール化粧品）

所在地： 〒422-8063 静岡県静岡市駿河区馬渕2-2-12

代表取締役： 白石郁宏

URL ： https://emuart.jp/company/

エミュアール化粧品HP：https://store.emuart.jp/