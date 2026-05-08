頭頸部扁平上皮がん市場規模、シェア分析、成長および予測レポート（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「頭頸部扁平上皮がん市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社のGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
頭頸部扁平上皮がん（HNSCC）市場は、従来の細胞障害性治療から免疫療法および精密医療への移行を背景に、大きな変革期を迎えています。HNSCCは世界で7番目に多いがんであり、口腔、咽頭、喉頭の粘膜上皮から発生します。この疾患は主に、タバコおよびアルコールへの累積曝露、ならびに高リスク型ヒトパピローマウイルス（HPV）感染という二つの異なる病因経路によって引き起こされます。2026年時点において、治療環境は免疫チェックポイント阻害剤の存在感拡大、有望な新規治療パイプライン、そしてバイオマーカーに基づく治療選択への戦略的注力によって特徴付けられています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/343
市場規模および成長動向
世界の頭頸部扁平上皮がん市場規模は、2024年に26億米ドルでした。市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測されており、2035年末までに79億米ドルを超える見込みです。
地域別では、北米が主要市場となっており、2035年までに52%以上の市場シェアを占めると予測されています。この優位性は、アルコールおよびタバコ使用による頭頸部がん発症率の増加に加え、先進的な免疫療法の高い導入率によって支えられています。主要7市場（米国、EU4、英国、日本）の中では、米国が最大の患者人口を占めており、HPV16関連頭頸部がんの高い有病率を反映しています。日本では、2024年にHPV16陽性中咽頭扁平上皮がん（OPSCC）の新規症例数が約30,000件に達しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348778/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
HNSCC市場は、複数の重要な疾患および治療領域に基づいて分類することができます。
疾患状態別：
局所進行HNSCC（LA-HNSCC）：
最大の患者セグメントであり、手術、放射線療法、または化学放射線療法による根治的治療を必要とします。集学的治療にもかかわらず、患者の約半数が最終的に局所再発または遠隔転移を経験します。
再発／転移性HNSCC（R/M HNSCC）：
製薬企業による介入の主な対象領域であり、歴史的には生存期間中央値が12～15か月と極めて厳しい予後を特徴としていました。このセグメントは、免疫療法市場の主要な商業的推進力となっています。
HPV16陽性 vs. HPV陰性：
この分子学的区分は、予後および治療計画においてますます重要になっています。HPV陽性中咽頭がんは、大きなリンパ節転移を伴う場合が多いにもかかわらず、放射線感受性が非常に高く、HPV陰性症例と比較して大幅に良好な予後を示します。
治療タイプ別：
免疫療法（PD-1阻害剤）：
KEYTRUDA（ペムブロリズマブ）およびOPDIVO（ニボルマブ）を含む、最大かつ最も急成長しているセグメントです。
化学療法（プラチナ製剤ベース）：
免疫療法との併用、または化学放射線療法の基盤治療として使用されます。
頭頸部扁平上皮がん（HNSCC）市場は、従来の細胞障害性治療から免疫療法および精密医療への移行を背景に、大きな変革期を迎えています。HNSCCは世界で7番目に多いがんであり、口腔、咽頭、喉頭の粘膜上皮から発生します。この疾患は主に、タバコおよびアルコールへの累積曝露、ならびに高リスク型ヒトパピローマウイルス（HPV）感染という二つの異なる病因経路によって引き起こされます。2026年時点において、治療環境は免疫チェックポイント阻害剤の存在感拡大、有望な新規治療パイプライン、そしてバイオマーカーに基づく治療選択への戦略的注力によって特徴付けられています。
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市場規模および成長動向
世界の頭頸部扁平上皮がん市場規模は、2024年に26億米ドルでした。市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測されており、2035年末までに79億米ドルを超える見込みです。
地域別では、北米が主要市場となっており、2035年までに52%以上の市場シェアを占めると予測されています。この優位性は、アルコールおよびタバコ使用による頭頸部がん発症率の増加に加え、先進的な免疫療法の高い導入率によって支えられています。主要7市場（米国、EU4、英国、日本）の中では、米国が最大の患者人口を占めており、HPV16関連頭頸部がんの高い有病率を反映しています。日本では、2024年にHPV16陽性中咽頭扁平上皮がん（OPSCC）の新規症例数が約30,000件に達しました。
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市場セグメンテーション
HNSCC市場は、複数の重要な疾患および治療領域に基づいて分類することができます。
疾患状態別：
局所進行HNSCC（LA-HNSCC）：
最大の患者セグメントであり、手術、放射線療法、または化学放射線療法による根治的治療を必要とします。集学的治療にもかかわらず、患者の約半数が最終的に局所再発または遠隔転移を経験します。
再発／転移性HNSCC（R/M HNSCC）：
製薬企業による介入の主な対象領域であり、歴史的には生存期間中央値が12～15か月と極めて厳しい予後を特徴としていました。このセグメントは、免疫療法市場の主要な商業的推進力となっています。
HPV16陽性 vs. HPV陰性：
この分子学的区分は、予後および治療計画においてますます重要になっています。HPV陽性中咽頭がんは、大きなリンパ節転移を伴う場合が多いにもかかわらず、放射線感受性が非常に高く、HPV陰性症例と比較して大幅に良好な予後を示します。
治療タイプ別：
免疫療法（PD-1阻害剤）：
KEYTRUDA（ペムブロリズマブ）およびOPDIVO（ニボルマブ）を含む、最大かつ最も急成長しているセグメントです。
化学療法（プラチナ製剤ベース）：
免疫療法との併用、または化学放射線療法の基盤治療として使用されます。