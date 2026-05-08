【NAS データ復旧】NASのデータが消えた！？「Tenorshare 4DDiG」で安全かつ簡単に復元する方法
共有サーバーやバックアップ用として欠かせないNAS（Network Attached Storage）。しかし、「誤って共有フォルダのデータを消してしまった」「突然NASにアクセスできなくなった」「RAIDが崩壊した」といったトラブルは、ビジネスや個人の大切な資産を脅かす深刻な問題です。
NASのデータ復旧を業者に依頼すると、数十万円単位の高額な費用がかかることも珍しくありません。そこで、「コストを抑えつつ、自宅やオフィスで今すぐデータを救出したい」という方に最適なソリューションが、高機能データ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG」です。
これまで多くのご要望をいただいていた「NASデータ復元機能」が、ついにTenorshare 4DDiGの新機能としてラインナップに加わりました。2026年5月8日にリリースされた最新版より、ネットワークストレージ（NAS）に特化した高度な復元アルゴリズムが標準搭載されています。
従来のデータ復元ソフトとは一線を画し、NASからハードディスクを取り出す手間を一切省いた「リモート復元テクノロジー」を導入。NASを分解するリスクを避けたい、または専門知識がないというユーザー様でも、安全かつスマートにデータを救出することが可能になりました。
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/WyekD
NASデータ復旧に「Tenorshare 4DDiG」が選ばれる理由
Tenorshare 4DDiGは、高度なアルゴリズムを搭載したオールインワンの復元ツールです。NAS特有の複雑なシステムにも対応しており、初心者でもわずか数ステップで復旧作業を完了できます。
Tenorshare 4DDiGの公式サイト：https://x.gd/WyekD
★1. 圧倒的な復元率と幅広い対応力
誤操作による削除、ドライブのフォーマット、システムクラッシュ、ウイルス感染など、あらゆる原因で消失したデータを復元します。
対応ファイル: 写真、動画、ドキュメント、音声など2000種類以上。
対応NASブランド: Synology, QNAP, ASUSTOR, Buffalo, Western Digitalなど、主要メーカーを網羅。
★2. NASを分解せずに復旧可能（リモート復元）
従来の復旧ソフトの中には、NASからHDDを取り出してPCに直接接続しなければならないものもありました。
しかし、Tenorshare 4DDiGはネットワーク経由での接続（SSH）をサポートしているため、NASを分解するリスクを冒さずにデータをスキャンできます。
★3. 業界トップクラスのスキャン速度とプレビュー機能
膨大なデータの中から、目的のファイルを迅速に見つけ出します。復元を実行する前に中身を確認できる「プレビュー機能」があるため、必要なデータだけを確実に選んで復旧でき、無駄な作業が発生しません。
NASのデータを復旧する手順
Tenorshare 4DDiGを使えば、専門知識は不要です。直感的なインターフェースに従うだけで作業が進みます。
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/WyekD
ステップ 1：「NASデータ復元」モードを選択する
Tenorshare 4DDiGをインストール後、プログラムを起動します。メイン画面の左メニューにある「NASデータ復元」タブを選択し、「NASに接続」をクリックして接続を確立します。これにより、データが失われたNASストレージデバイスへの接続準備が整います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348783/images/bodyimage1】
※ケース 1：NASデバイスが自動で検出された場合
お使いのNASデバイスが検出されるとリストに表示されます。「接続」ボタンをクリックして次のステップへ進んでください。
※ケース 2：NASデバイスが検出されない場合
NASデバイスが見つからない場合は、「手動で接続」ボタンをクリックし、NASの接続情報を直接入力します。
ステップ 2：NASの接続情報を入力する
NASデバイスの「IPアドレス」「ポート番号」「ユーザー名」「パスワード」を入力します。情報の入力が終わったら、「今すぐ接続」をクリックします。
※注意：NASのSSHサービスが有効になっていることを事前に確認してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348783/images/bodyimage2】
ステップ 3：場所を選択してスキャンを開始する
接続に成功すると、NASデバイス内のボリューム（場所）が表示されます。復元したいデータが保存されていた特定の場所を選択して、スキャンを開始します。
スキャンには時間はかかりません。完了後、フィルタ機能や検索機能を使って、復元したいファイルを効率よく見つけることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348783/images/bodyimage3】
ステップ 4：プレビューと復元
復元したいファイルを選択してプレビューし、内容を確認します。復元するファイルが決まったら「復元」ボタンをクリックします。
保存先を選択する画面が表示されたら、安全な保存場所を指定してください。データの書き換えや永久的な消失を防ぐため、元の保存場所（データが紛失したNASと同じパス）には保存しないでください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348783/images/bodyimage4】
まとめ：大切なデータをあきらめる前に
NASのデータトラブルは時間との勝負です。放置したり、不適切な操作を繰り返したりすると、データが上書きされ、二度と戻らなくなる恐れがあります。
「Tenorshare 4DDiG」なら、まずは無料のスキャン・プレビュー機能で「どのデータが戻るか」を確認することができます。NASのデータ復旧で悩んでいるなら、まずは4DDiGを試して、大切な思い出や業務資料を取り戻しましょう。
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/WyekD
関連記事：
NAS（ネットワークHDD）のデータを復旧する方法：https://x.gd/y3Zau
NASデータ復旧-BUFFALOなどのNASからデータを復旧：https://x.gd/Pghnj
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGはデータ復旧の専門家です。WindowsとMacに対応しており、様々な状況で失われたデータを復元することができます。AI技術を使用して、失われた動画や破損した動画を復元可能です。
公式HP:https://4ddig.tenorshare.com/jp/windows-data-recovery.html
YouTube: https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
X：https://x.com/4DDiG_Japan
NOTE：https://note.com/tenorshare_4ddig
HATENA：https://pc-tips.hatenablog.com/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
NASのデータ復旧を業者に依頼すると、数十万円単位の高額な費用がかかることも珍しくありません。そこで、「コストを抑えつつ、自宅やオフィスで今すぐデータを救出したい」という方に最適なソリューションが、高機能データ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG」です。
従来のデータ復元ソフトとは一線を画し、NASからハードディスクを取り出す手間を一切省いた「リモート復元テクノロジー」を導入。NASを分解するリスクを避けたい、または専門知識がないというユーザー様でも、安全かつスマートにデータを救出することが可能になりました。
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/WyekD
NASデータ復旧に「Tenorshare 4DDiG」が選ばれる理由
Tenorshare 4DDiGは、高度なアルゴリズムを搭載したオールインワンの復元ツールです。NAS特有の複雑なシステムにも対応しており、初心者でもわずか数ステップで復旧作業を完了できます。
Tenorshare 4DDiGの公式サイト：https://x.gd/WyekD
★1. 圧倒的な復元率と幅広い対応力
誤操作による削除、ドライブのフォーマット、システムクラッシュ、ウイルス感染など、あらゆる原因で消失したデータを復元します。
対応ファイル: 写真、動画、ドキュメント、音声など2000種類以上。
対応NASブランド: Synology, QNAP, ASUSTOR, Buffalo, Western Digitalなど、主要メーカーを網羅。
★2. NASを分解せずに復旧可能（リモート復元）
従来の復旧ソフトの中には、NASからHDDを取り出してPCに直接接続しなければならないものもありました。
しかし、Tenorshare 4DDiGはネットワーク経由での接続（SSH）をサポートしているため、NASを分解するリスクを冒さずにデータをスキャンできます。
★3. 業界トップクラスのスキャン速度とプレビュー機能
膨大なデータの中から、目的のファイルを迅速に見つけ出します。復元を実行する前に中身を確認できる「プレビュー機能」があるため、必要なデータだけを確実に選んで復旧でき、無駄な作業が発生しません。
NASのデータを復旧する手順
Tenorshare 4DDiGを使えば、専門知識は不要です。直感的なインターフェースに従うだけで作業が進みます。
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/WyekD
ステップ 1：「NASデータ復元」モードを選択する
Tenorshare 4DDiGをインストール後、プログラムを起動します。メイン画面の左メニューにある「NASデータ復元」タブを選択し、「NASに接続」をクリックして接続を確立します。これにより、データが失われたNASストレージデバイスへの接続準備が整います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348783/images/bodyimage1】
※ケース 1：NASデバイスが自動で検出された場合
お使いのNASデバイスが検出されるとリストに表示されます。「接続」ボタンをクリックして次のステップへ進んでください。
※ケース 2：NASデバイスが検出されない場合
NASデバイスが見つからない場合は、「手動で接続」ボタンをクリックし、NASの接続情報を直接入力します。
ステップ 2：NASの接続情報を入力する
NASデバイスの「IPアドレス」「ポート番号」「ユーザー名」「パスワード」を入力します。情報の入力が終わったら、「今すぐ接続」をクリックします。
※注意：NASのSSHサービスが有効になっていることを事前に確認してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348783/images/bodyimage2】
ステップ 3：場所を選択してスキャンを開始する
接続に成功すると、NASデバイス内のボリューム（場所）が表示されます。復元したいデータが保存されていた特定の場所を選択して、スキャンを開始します。
スキャンには時間はかかりません。完了後、フィルタ機能や検索機能を使って、復元したいファイルを効率よく見つけることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348783/images/bodyimage3】
ステップ 4：プレビューと復元
復元したいファイルを選択してプレビューし、内容を確認します。復元するファイルが決まったら「復元」ボタンをクリックします。
保存先を選択する画面が表示されたら、安全な保存場所を指定してください。データの書き換えや永久的な消失を防ぐため、元の保存場所（データが紛失したNASと同じパス）には保存しないでください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348783/images/bodyimage4】
まとめ：大切なデータをあきらめる前に
NASのデータトラブルは時間との勝負です。放置したり、不適切な操作を繰り返したりすると、データが上書きされ、二度と戻らなくなる恐れがあります。
「Tenorshare 4DDiG」なら、まずは無料のスキャン・プレビュー機能で「どのデータが戻るか」を確認することができます。NASのデータ復旧で悩んでいるなら、まずは4DDiGを試して、大切な思い出や業務資料を取り戻しましょう。
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/WyekD
関連記事：
NAS（ネットワークHDD）のデータを復旧する方法：https://x.gd/y3Zau
NASデータ復旧-BUFFALOなどのNASからデータを復旧：https://x.gd/Pghnj
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGはデータ復旧の専門家です。WindowsとMacに対応しており、様々な状況で失われたデータを復元することができます。AI技術を使用して、失われた動画や破損した動画を復元可能です。
公式HP:https://4ddig.tenorshare.com/jp/windows-data-recovery.html
YouTube: https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
X：https://x.com/4DDiG_Japan
NOTE：https://note.com/tenorshare_4ddig
HATENA：https://pc-tips.hatenablog.com/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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