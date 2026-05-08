キッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi」8ヶ月ぶりのワンマンライブ開催決定！！ ～Episode 1：本日のおすすめ+8（愛里沙の手料理）～
株式会社ウィスコム（本社：東京都中野区、代表取締役：齋藤隆）は、“食×音楽”をコンセプトに活動するキッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi」の約8ヶ月ぶりとなるワンマンライブ『～Episode 1：本日のおすすめ+8（愛里沙の手料理）～』を、2026年6月20日（土）に、東京・大塚ドリームシアターにて開催いたします。
本公演は、メンバー・仁梅愛里沙の生誕記念ライブとして開催され、ライブパフォーマンスだけでなく、“食”をテーマにした「+8 Tasu-hachi」ならではのSpecial企画も多数実施予定です。ライブタイトルにもある“本日のおすすめ”をテーマに、愛里沙がプロデュースした世界観の中で、歌・ダンス・キッチンカーカルチャーを融合させた、“美味しさもかわいさも楽しめる”エンターテインメントライブをお届けします。
さらに、愛里沙の初ソロ楽曲『全部あ・り・さ(ハード)』の初披露や、生誕ならではの演出企画も予定しており、ファンにとって特別な一日となる内容となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348765/images/bodyimage1】
＜公演概要＞
【公演名】キッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi」2ndワンマンライブ
～Episode.1 : 本日おすすめ +8 （愛里沙の手料理）～
【出演】+8 Tasu-hachi（仁梅 愛里沙、如月 紫愛、南 沙彩）
【日程】2026年6月20日（土）開場17:00 / 開演17:30～（終演後特典会有）
【会場】大塚ドリームシアター（東京都豊島区北大塚2丁目7－11 B1）
【チケット料金】
◆プラチナチケット（限定3組）\15,000
（最前列確約、愛里沙生誕デコチェキ・+8オリジナルTシャツ・+8オリジナルペンライト・記念デジタルカード付き、ライブ開始前に楽屋訪問＆メンバーと撮影、愛里沙と楽屋で乾杯！）
◆スタンダードチケット \3,000
（記念デジタルカード付き）
◆推し増しチケット \5,000
（+8オリジナルペンライト・記念デジタルカード付き）
◆フルコースチケット \8,000
（+8オリジナルTシャツ・+8オリジナルペンライト・記念デジタルカード付き）
◆スタンダードチケット（愛里沙生誕デコチェキ付き） \4,000
（愛里沙生誕デコチェキ・記念デジタルカード付き）
◆推し増しチケット（愛里沙生誕デコチェキ付き） \6,000
（愛里沙生誕デコチェキ・+8オリジナルペンライト・記念デジタルカード付き）
◆フルコースチケット（愛里沙生誕デコチェキ付き） \9,000
（愛里沙生誕デコチェキ・+8オリジナルTシャツ・+8オリジナルペンライト・記念デジタルカード付き）
【チケット販売サイト】
https://livepocket.jp/e/tasu-hachi
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348765/images/bodyimage2】
■キッチンカーアイドルとは？
「キッチンカーアイドル」は、「食×音楽」をコンセプトに活動する新感覚のアイドルグループです。メンバーそれぞれがオリジナルのキッチンカーで働き、自ら調理したこだわりのフードを提供しながら、ライブパフォーマンスやイベント出演を行っています。キッチンカーを通じて地域とつながり、食の魅力と笑顔を届ける彼女たちは、まさに“動くエンタメステージ”。
ステージの上だけでなく、街角やイベント会場でファンと直接触れ合えることも魅力のひとつ。アイドルとしての輝きと料理人としての腕前を両立し、リアルとSNSの両方で話題を呼ぶ、新時代のハイブリッドアイドルです。
■公式HP
https://kitchencar-idol.tasu-hachi.com/
■公式SNS
https://www.tiktok.com/@8.tasuhachi
https://www.instagram.com/tasu_hachi/
https://x.com/8_tasu
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＜会社概要＞
商 号 ：株式会社ウィスコム
所在地 ：東京都中野区本町6丁目35-14 アダチビル2階
代 表 ：齋藤 隆
H P ：https://wiscom-inc.com/
【主な事業】
・テレビ番組、映画の制作
・イベントの企画、制作、運営
・音楽制作、配信
・ライバー事務所運営
・タレント、アーティスト、モデルのキャスティング
配信元企業：株式会社ウィスコム
本公演は、メンバー・仁梅愛里沙の生誕記念ライブとして開催され、ライブパフォーマンスだけでなく、“食”をテーマにした「+8 Tasu-hachi」ならではのSpecial企画も多数実施予定です。ライブタイトルにもある“本日のおすすめ”をテーマに、愛里沙がプロデュースした世界観の中で、歌・ダンス・キッチンカーカルチャーを融合させた、“美味しさもかわいさも楽しめる”エンターテインメントライブをお届けします。
さらに、愛里沙の初ソロ楽曲『全部あ・り・さ(ハード)』の初披露や、生誕ならではの演出企画も予定しており、ファンにとって特別な一日となる内容となっています。
＜公演概要＞
【公演名】キッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi」2ndワンマンライブ
～Episode.1 : 本日おすすめ +8 （愛里沙の手料理）～
【出演】+8 Tasu-hachi（仁梅 愛里沙、如月 紫愛、南 沙彩）
【日程】2026年6月20日（土）開場17:00 / 開演17:30～（終演後特典会有）
【会場】大塚ドリームシアター（東京都豊島区北大塚2丁目7－11 B1）
【チケット料金】
◆プラチナチケット（限定3組）\15,000
（最前列確約、愛里沙生誕デコチェキ・+8オリジナルTシャツ・+8オリジナルペンライト・記念デジタルカード付き、ライブ開始前に楽屋訪問＆メンバーと撮影、愛里沙と楽屋で乾杯！）
◆スタンダードチケット \3,000
（記念デジタルカード付き）
◆推し増しチケット \5,000
（+8オリジナルペンライト・記念デジタルカード付き）
◆フルコースチケット \8,000
（+8オリジナルTシャツ・+8オリジナルペンライト・記念デジタルカード付き）
◆スタンダードチケット（愛里沙生誕デコチェキ付き） \4,000
（愛里沙生誕デコチェキ・記念デジタルカード付き）
◆推し増しチケット（愛里沙生誕デコチェキ付き） \6,000
（愛里沙生誕デコチェキ・+8オリジナルペンライト・記念デジタルカード付き）
◆フルコースチケット（愛里沙生誕デコチェキ付き） \9,000
（愛里沙生誕デコチェキ・+8オリジナルTシャツ・+8オリジナルペンライト・記念デジタルカード付き）
【チケット販売サイト】
https://livepocket.jp/e/tasu-hachi
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348765/images/bodyimage2】
■キッチンカーアイドルとは？
「キッチンカーアイドル」は、「食×音楽」をコンセプトに活動する新感覚のアイドルグループです。メンバーそれぞれがオリジナルのキッチンカーで働き、自ら調理したこだわりのフードを提供しながら、ライブパフォーマンスやイベント出演を行っています。キッチンカーを通じて地域とつながり、食の魅力と笑顔を届ける彼女たちは、まさに“動くエンタメステージ”。
ステージの上だけでなく、街角やイベント会場でファンと直接触れ合えることも魅力のひとつ。アイドルとしての輝きと料理人としての腕前を両立し、リアルとSNSの両方で話題を呼ぶ、新時代のハイブリッドアイドルです。
■公式HP
https://kitchencar-idol.tasu-hachi.com/
■公式SNS
https://www.tiktok.com/@8.tasuhachi
https://www.instagram.com/tasu_hachi/
https://x.com/8_tasu
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＜会社概要＞
商 号 ：株式会社ウィスコム
所在地 ：東京都中野区本町6丁目35-14 アダチビル2階
代 表 ：齋藤 隆
H P ：https://wiscom-inc.com/
【主な事業】
・テレビ番組、映画の制作
・イベントの企画、制作、運営
・音楽制作、配信
・ライバー事務所運営
・タレント、アーティスト、モデルのキャスティング
配信元企業：株式会社ウィスコム
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