株式会社カドフジは、『わらび餅専門店 門藤 安中店』を2026年6月にグランドオープンいたします。

わらび餅専門店 門藤が販売する本わらび餅【脆味】とは、香美脆味(こうびぜいみ)『韓非子』揚権(ヨウケン)篇にでている四字熟語から名付けました。





一年中愉しむことができる門藤の本わらび餅





【香美】は、香辛料のきいた豪華な食べ物。

【脆味】は、とろけるように柔らかい美味しい菓子。という意味です。

とろける様な食感を、風味の違う三種のきな粉で愉しめるお土産にぴったりの一品です。





とろけるような食感をご体験ください





【春】 花見菓子にもよし

【夏】 ガラスに盛って涼味菓子に

【秋】 抹茶と一緒に茶菓子として

【冬】 ほんのり温めて温わらび餅として





一年中愉しむことができる門藤の本わらび餅、ぜひご賞味ください。









その他にも当店自慢の、新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」など、幅広い年齢層の方々にご満足いただけるメニューを取り揃えております。





ぜひ実店舗に足をお運びいただき、当店の味を直接お楽しみいただければ幸いです。





ミシュランシェフとタイアップした自信作のわらび餅入りドリンク





ほかにはない弾力とのどごしの良さ、こだわりのきな粉の風味を味わっていただきたいわらび餅





風味の違う三種のきな粉(ふくゆたか・黒ごま・深煎り)をお愉しみください





【店舗概要】

店舗名：わらび餅専門店 門藤 安中店

開店日：2026年6月6日

所在地：〒379-0116 群馬県安中市安中1-24-92