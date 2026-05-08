■「わんぱく大作戦」とは

広島の子どもたちの「挑戦」「冒険」「発見」を応援するプロジェクト「わんぱく大作戦」。広島ならではの食・自然・文化・人とのふれあいをテーマに、年間を通して様々なイベントを開催しています。「わんぱく大作戦」プロジェクトは、子どもたちの“わんぱくスピリット”を応援する８つの団体・企業などから成り立っています。 普段の生活ではなかなかできない体験を通して、子どもたちの好奇心や主体性を育み、「やってみたい！」の気持ちを大切にします。

■「わんぱくスポーツトライアル」を開催

今回、小学３～６年生を対象とした体験型イベント「わんぱくスポーツトライアル」を2026年6月28日（日）に開催します。ソフトテニス・バスケットボール・バレーボール・バドミントンの4種目のスポーツを1日で体験できます。専門コーチの指導のもと「初めてのスポーツ」にも挑戦、スポーツの楽しさを伝えるとともに子どもたちの可能性を広げるサポートを行います。

≪昨年度の様子≫

■「わんぱくスポーツトライアル」実施概要&参加者募集

【開催日時】：２０２６年６月２８日（日）９時～１２時 【場所】 ：広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館 大アリーナ） 【対象】 ：小学３~６年生 【定員】 ：８０名 【締切】 ：６月４日（木） 【参加費】：１,５００円（税込） 【持ち物】：ジャージ等のスポーツウェア、体育館シューズ、靴袋、タオル、飲み物 など 【申込フォーム】 https://www.tv-fanbase.jp/campaign-term/tss:wanpaku2026sportstrial ※締切 ６月４日（木）23：59まで ※応募多数の場合は抽選になります。 「わんぱくスポーツトライアル」詳細なスケジュールは下記をご確認ください。 ・わんぱくスポーツトライアル チラシ https://www.tss-tv.co.jp/archives/050/202604/af57f6352235dc47c3a26c3210cbc12791647d7e8793b21ff2088aa2064f2edf.pdf

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【主催】 ・(公財)広島県教育事業団(広島県立総合体育館) ・わんぱく大作戦プロジェクト2026 学校法人鶴学園 ＪＡ共済 (株)サニクリーン中国 味の素(株) (株)もみじ銀行 (株)良和ハウス 大田鋼管(株) ㈱テレビ新広島 【本件に関するお問い合わせ先】 わんぱく大作戦事務局（テレビ新広島内） 電話：082-255-0331（平日9:30～17:30）