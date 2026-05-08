俳優・福地桃子さんを起用した 「なの花薬局」 の最新CM ～すぐそばにある安心～篇を公開！

株式会社メディカルシステムネットワーク

株式会社メディカルシステムネットワーク（本社：札幌市、全国に「なの花薬局」を展開）は、2026年5月8日（金）より、なの花薬局のイメージキャラクターとして7年目を迎える俳優・福地桃子さんを起用した最新CM「すぐそばにある安心」篇を公開いたしました。

本CMは、なの花薬局ウェブサイトおよびメディカルシステムネットワークの公式YouTubeチャンネルにて公開しているほか、2026年5月10日（日）より北海道エリアのテレビCMの放映を開始し、5月11日（月）よりウェブ広告の配信を開始いたします。

4作目となる今回の内容は、企業理念に基づく『まちのあかり』の精神を軸に、 日常の中でふと心が整う瞬間と、なの花薬局が提供する”すぐそばにある安心”を重ねて描いています。地域に寄り添う薬局として、「あなたの日常ともつながっている安心感」と、「一人ひとりの、あかりになる。」というブランドメッセージをより印象的に表現いたしました。

テーマソングには、シンガーソングライターの大橋トリオさんが本CMのために書き下ろした楽曲「ひだまりの傘」を採用しています。やさしく包み込むような楽曲が、映像の世界観をより一層引き立てています。



本CMをテレビやウェブサイト、薬局店頭での展開を通じてご覧いただくことで、身近な医療の相談先として、より多くの方に親しみを感じていただけることを期待しています。当社は今後も地域に寄り添い、皆さまの健康を支えてまいります。

＜CMの概要＞

タイトル：「すぐそばにある安心」篇（30秒）

出演：福地桃子さん

楽曲：大橋トリオさん「ひだまりの傘」

なの花薬局ウェブサイト・公式YouTubeチャンネル公開：2026年5月8日（金）

テレビCM放映開始日：2026年5月10日（日）STV札幌テレビ「シューイチ」

ウェブ広告配信開始日 ：2026年5月11日（月）

■なの花薬局CMブランドメッセージサイト

https://www.nanohana-ph.jp/imagechara/

■メディカルシステムネットワーク 公式YouTubeチャンネル

https://youtu.be/6lSDWfJ7Quo

■出演者

<福地桃子さんPROFILE>

1997年、東京都生まれ。2019年に連続テレビ小説『なつぞら』に出演し注目を集める。近年の出演作に大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』『わかっていても the shapes of love』など。

2024 年より舞台『千と千尋の神隠し』に主人公・千尋役として出演。2025年には是枝裕和監督短編映画『ラストシーン』出演。同年、映画『恒星の向こう側』にて第38回東京国際映画祭コンペティション部門・最優秀女優賞を受賞。 2026年NHK夜ドラ『ラジオスター』でドラマ初主演を務める。

＜大橋トリオさんPROFILE＞

ボーカル、楽器演奏、作編曲など「一人」で多役をこなす"大橋トリオ"。耳心地の良い歌声とメロディライン、洗練されたアレンジを武器に、自身の楽曲はもちろん、上白石萌音やlily(石田ゆり子)など様々なアーティストへの楽曲提供やサウンドプロデュースも手がける。また、映画『余命1ヶ月の花嫁』やNHK土曜ドラマ『探偵ロマンス』の音楽、TBS番組『世界遺産』のテーマ曲なども制作。最近では、是枝裕和監督の短編映画『ラストシーン』の劇伴、近鉄グループホールディングス株式会社の奈良観光キャンペーン「わたしは、奈良派。」新TVCMの音楽「青い口笛」などの制作を担当。2026年3月には17th Album「A BAND」をリリース。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社メディカルシステムネットワーク 経営企画部

TEL：011-613-7750 FAX：011-558-7067 E-Mail：info@msnw.co.jp