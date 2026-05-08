【無料ウェビナー開催】「今の集客構造に限界を感じている不動産会社様へ　大阪激戦区で成果を上げた会社の集客戦略ウェビナー」を5月21日（木）に開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、2026年5月21日（木）に、「今の集客構造に限界を感じている不動産会社様へ 大阪激戦区で成果を上げた会社の集客戦略ウェビナー」と題した不動産会社向け無料オンラインセミナー（以下、ウェビナー）を開催いたします。

本ウェビナーでは、自社HPをSEO資産として育てることで、ポータルに頼らない集客の仕組みをどのように構築したのか、事例をもとに、具体的な運用方法と成果につながった戦略をご紹介いたします。

また、実際に取り組みを行った株式会社クロスワン様にもご登壇いただき、現場のリアルな視点でお話しいただく予定です。※本事例は特定の条件・運用環境での実績であり、同様の成果を保証するものではありません。

■ウェビナー内容

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260521/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_cross_one_260508

・ポータル依存の課題と、自社HP集客に切り替えるための考え方

・大阪激戦区で成果を上げたクロスワン様による3ステップの運用事例

・自社HPをSEO資産として育てるための具体的な改善・運用ポイント

・新しい収益軸のご紹介

■ウェビナー詳細

タイトル： 今の集客構造に限界を感じている不動産会社様へ

大阪激戦区で成果を上げた会社の集客戦略ウェビナー

開催日：2026年5月21日（木）

開催時間：

1回目：14:00～14:40

2回目：17:00～17:40

※両回とも同一内容です。どちらかご都合のよい時間帯にご参加ください。

参加費：無料

会場：オンライン開催（Microsoft Teams使用・事前登録制）

※全国どこからでもご参加可能です。

※お申込み完了後、参加URLを自動送付いたします。

■参加登録方法

ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。

以下のリンクより登録をお願い申し上げます。

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

誠に恐れ入りますが、大阪府・福岡県・兵庫県・東京都の不動産会社様は本ウェビナーの対象外となります。

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260521/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_cross_one_260508

■WEB集客PROとは

WEB集客PROは、不動産会社向けに特化した定額制のWEB集客支援サービスです。

WEBサイト運用、WEBコンサルティング、Web広告運用、SEO、SNS運用、360°パノラマ画像の撮影等、幅広くお客様をサポートいたします。

詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/l/web-attract-pro/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_cross_one_260508詳しい資料はこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/web-attract-pro?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_cross_one_260508

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/

■株式会社クロスワンについて

株式会社クロスワンは、大阪市中央区心斎橋に本社を構え、美容サロンテナントの仲介・管理を中心とした不動産事業を展開する企業です。美容サロン開業支援やシェアサロン事業など、美容業界に特化したサービスを提供しています。



会社概要

会社名：株式会社クロスワン

所在地：大阪市中央区心斎橋筋1丁目5番30号 ジ・アトリウム 6階

代表者：代表取締役 辻 一将

免許番号：大阪府知事(2)第60814号

URL：https://www.cross-one.co.jp/beauty-salon/