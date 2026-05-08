日東工業、リニモ ラッピング車両「ソーライオン号」の車内照明広告を変更

日東工業株式会社

日東工業株式会社（本社：愛知県長久手市、取締役社長 黒野 透、以下 日東工業）は、愛知高速交通株式会社が運行する東部丘陵線「リニモ（Linimo）、以下 リニモ」のラッピング車両「ソーライオン号」において、車内照明広告の内容を変更いたしました。

日東工業は毎年、次世代教育支援の一環として、地元である愛知県長久手市内の小学3年生を対象に出張工場見学（出前授業）を実施しています。このたび、2025年度の出前授業に参加した児童たちが、学んだことや感じたことを自由な発想で描いた「日東工業紹介ポスター」48枚を、ラッピング車両内の車内照明広告として掲示いたしました。

地元の子どもたちが描いた作品を、ぜひ車内にてご覧ください。

■掲示内容の概要

掲示作品：2025年度に出張工場見学に参加した長久手市立小学校

（市が洞・北・南・西の計4校）の児童による作品

掲示枚数：48枚

掲示場所：リニモ ラッピング車両「ソーライオン号」車内照明広告枠

■リニモ ラッピング車両「ソーライオン号」について

リニモは、藤が丘駅（名古屋市）から八草駅（豊田市）までを結ぶ、日本唯一の磁気浮上式鉄道（リニアモーターカー）です。沿線にある「愛・地球博記念公園（モリコロパーク）」へのアクセス路線としても親しまれています。

「ソーライオン号」は、日東工業のイメージキャラクター「ソーライオンファミリー」が自然の中を散策する姿を全面にデザインしたラッピング車両です。

■日東工業の紹介ポスター（一部）は以下でもご覧いただけます。

https://www.nito.co.jp/solion/特設サイト「ソーライオンの部屋」

「ソーライオンの部屋」の「お知らせ」に掲載しています。

https://www.nito.co.jp/solion/news/

愛知県長久手市役所（西庁舎1階）

設置されている「プライベートボックス(R)」の背面に掲示しています。

https://www.nito.co.jp/news/uploads/2025/81b254fdd1e5619022cf0c4bc3946659.pdf