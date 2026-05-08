ジェイリース株式会社と業務提携契約を締結

セカンドサイトアナリティカ株式会社

セカンドサイトアナリティカ株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長：高山 博和、以下：セカンドサイトアナリティカ)は、ジェイリース株式会社(大分県大分市・東京都新宿区、代表取締役社長：中島 土、以下：ジェイリース)と業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。本提携は、AIを活用した抜本的な業務改革および製品・サービスの強化・新規開発を通じ、両社の企業価値向上を目的としています。

■本提携の背景と目的

セカンドサイトアナリティカは、アナリティクスとテクノロジーを活用したサービスを提供する専門企業として、機械学習を核とした先進的なAI技術の研究開発を行い、様々な業種・分野に対してAI活用支援を行っております。これまで同社は、ジェイリースにおける高度な与信審査AIモデル・エンジンの開発を担ってまいりました。

ジェイリースは、家賃債務保証業を中核事業として持続的な成長を目指しております。AIが日々急速に進化し、ビジネスの仕組み等を劇的に変革し得る段階に至っている今、両社は中長期的な企業価値向上を目指し、AIを前提とした業務プロセス・組織体系の抜本的な再構築を図るべく、業務提携いたしました。

■本提携の内容

生成AI・AIエージェント・高精度予測等の様々なAI技術を活用した製品・サービスの強化および新規開発に向けた企画・研究・設計・開発を、両社が協力して行います。具体的には、主に以下の内容となります。

（１）AIを活用した業務プロセスの可視化、最適化および品質向上

（２）AIを活用した既存ビジネスの拡大および新規ビジネスの開発・展開

（３）共同事業、共同技術の企画・開発

■今後の展望

本提携により、ジェイリースは、AIを活用した業務プロセス改革によるコスト構造の最適化、人的リソースの高付加価値業務への再配置および事業運営の高度化を実現し、また、セカンドサイトアナリティカは、AX（AIトランスフォーメーション）推進支援および協働を通じたAI技術の検証、製品・サービスの強化および開発を加速させ、さらに、共同事業の展開も視野に入れ、両社の企業価値向上を図ってまいります。

■各社の情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/34194/table/64_1_220dd2a0061a56366254d04508192ddd.jpg?v=202605080451 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/34194/table/64_2_6ab4c422badacf4d2a65bb3d54b4f6e8.jpg?v=202605080451 ]

＜本件に関する報道関係からのお問い合わせ先＞

セカンドサイトアナリティカ 広報・IR 担当：奥野

Tel：03-4405-9914 E-mail：press@sxi.co.jp

以上