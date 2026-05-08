湘南投資勉強会主催 「個人投資家向けIR説明会」(オンライン)登壇のお知らせ

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（ファベルカンパニー／本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹、古澤暢央、以下「当社」）の代表取締役 稲次正樹が、湘南投資勉強会主催の「個人投資家向けIR説明会」に参加することとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

今回の説明会では、当社の事業内容や今後の成長戦略、2026年９月期第２四半期の決算概要についてご説明いたします。この機会を通じて、株主や投資家の皆さまをはじめ、ステークホルダーの方々に広くご参加いただき、当社へのご理解を深めていただければ幸いです。ご多用とは存じますが、ぜひご視聴くださいますようお願い申し上げます。

■セミナー概要

- 開催日時 ：2026年5月27日(水) 18:30～- 開催形式 ：オンライン(YouTube、Zoomより参加いただけます)- 登壇者：代表取締役 稲次 正樹- 対象者：個人投資家の皆さま- 参加費 ：無料- 視聴方法：開催日当日、時間になりましたら以下のリンクよりご視聴ください。【YouTube】 https://www.youtube.com/live/oVPKDI4xanA【Zoom】https://us02web.zoom.us/j/84304542305?pwd=Uc96uuethf88N3Ep9DtkuRRLzltLec.1- 事前質問：ご質問のある方は、ぜひ以下のフォームよりお送りください。https://forms.gle/8ufFPWsT75D5tdhh8

■会社概要（当社）

会社名 ：株式会社Faber Company ※「ファベルカンパニー」と読みます。

上場証券取引所 ：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：220A）

所在地 ：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役 ：稲次正樹、古澤暢央

資本金 ：1億円

設立 ：2005年10月24日

事業内容 ：ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

本件に関するお問い合わせ

株式会社Faber Company IR担当

E-mail ： ir@fabercompany.co.jp





