【ブルガリ】アン・ハサウェイ、リサ、マル―マがメットガラでブルガリを纏う

写真拡大 (全18枚)

ブルガリ・ジャパン合同会社




Getty Images


Getty Images

ブルガリのグローバル アンバサダーのアン・ハサウェイは、「ブルガリ エターナル」コレクションの「ヴィミニ」のハイジュエリーネックレスに、ハイジュエリーのダイヤモンドピアスと、ハイジュエリーよりセルペンティのリング、そして「ブルガリ エターナル」コレクションの「ヴィミニ」のピアスを合わせました。





【着用商品】








「ブルガリ エターナル」コレクションより「ヴィミニ」


ネックレス


YG x ダイアモンド






「ブルガリ エターナル」コレクションより「ヴィミニ」


ピアス


YG





ピアス


PT x DIA




「セルペンティ」


リング


YG x WG x ルビー x DIA






Getty Images


Getty Images


ブルガリのグローバル アンバサダーのリサは、ハイジュエリー「エクレティカ」コレクションのサファイアネックレスとサファイアのイヤリングを纏いました。衣装の3Dプリントの腕にはハイジュエリーのセルペンティのネックレス、ブレスレット、リングとウォッチを合わせ、特別な一夜にふさわしい装いを披露しました。



【着用商品】






「エクレティカ」コレクションより


ネックレス


WG x サファイア x DIA






「エクレティカ」コレクションより


イヤリング


WG x サファイア x DIA






「セルペンティ」


ネックレス


WG x DIA






「セルペンティ」


ブレスレット


WG x エメラルド x DIA





「セルペンティ」


リング


WG x エメラルド x DIA





「セルペンティ スピガ」


時計


WG x DIA






Getty Images

ラッパーでシンガーソングライターのマル―マは、新作の「オクト フィニッシモ」にセルペンティのイヤリングとリングを合わせて纏いました。





【着用商品】




「セルペンティ」


イヤリング


WG x エメラルド x DIA





「セルペンティ」


リング


WG x エメラルド x DIA




「オクト フィニッシモ」


37mm


時計


チタン





お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン　0120-030-142　https://www.bulgari.com/ja-jp/


#ブルガリ


#bvlgari