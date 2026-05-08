【ブルガリ】アン・ハサウェイ、リサ、マル―マがメットガラでブルガリを纏う

ブルガリ・ジャパン合同会社

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ブルガリのグローバル アンバサダーのアン・ハサウェイは、「ブルガリ エターナル」コレクションの「ヴィミニ」のハイジュエリーネックレスに、ハイジュエリーのダイヤモンドピアスと、ハイジュエリーよりセルペンティのリング、そして「ブルガリ エターナル」コレクションの「ヴィミニ」のピアスを合わせました。

【着用商品】

「ブルガリ エターナル」コレクションより「ヴィミニ」

ネックレス

YG x ダイアモンド

「ブルガリ エターナル」コレクションより「ヴィミニ」

ピアス

YG

ピアス

PT x DIA

「セルペンティ」

リング

YG x WG x ルビー x DIA

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ブルガリのグローバル アンバサダーのリサは、ハイジュエリー「エクレティカ」コレクションのサファイアネックレスとサファイアのイヤリングを纏いました。衣装の3Dプリントの腕にはハイジュエリーのセルペンティのネックレス、ブレスレット、リングとウォッチを合わせ、特別な一夜にふさわしい装いを披露しました。

【着用商品】

「エクレティカ」コレクションより

ネックレス

WG x サファイア x DIA

「エクレティカ」コレクションより

イヤリング

WG x サファイア x DIA

「セルペンティ」

ネックレス

WG x DIA

「セルペンティ」

ブレスレット

WG x エメラルド x DIA

「セルペンティ」

リング

WG x エメラルド x DIA

「セルペンティ スピガ」

時計

WG x DIA

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ラッパーでシンガーソングライターのマル―マは、新作の「オクト フィニッシモ」にセルペンティのイヤリングとリングを合わせて纏いました。

【着用商品】

「セルペンティ」

イヤリング

WG x エメラルド x DIA

「セルペンティ」

リング

WG x エメラルド x DIA

「オクト フィニッシモ」

37mm

時計

チタン

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/

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