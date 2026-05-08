【イー・ガーディアン株式会社】AIと人の高度な融合による「AI BPOセンター」へのトランスフォーメーションを推進

イー・ガーディアン株式会社

イー・ガーディアン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高谷 康久、以下「イー・ガーディアン」）は、投稿監視をはじめとするBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業において、AI技術と専門スタッフの知見を高度に融合させた次世代型業務モデル「AI BPOセンター」へのトランスフォーメーションを推進いたします。

イー・ガーディアンは、総合ネットセキュリティ企業として投稿監視、本人確認、広告審査、ソーシャルリスニング、サイバーセキュリティなど、インターネット世界の安心・安全を実現するべく、ネットセキュリティに関するあらゆる課題をワンストップでサポートしております。昨今では、市場における生成AI技術の発展を受け、AI技術を活用したITソリューション開発にも注力しております。

■ 背景と目的

昨今の生成AI技術の飛躍的進展により、BPO領域におけるAI活用の可能性が拡大しています。一方で、企業の重要なデータやプラットフォーム上の情報をAIに委ねるにあたっては、「セキュリティ」「ガバナンス」「品質の安定性」、そして「判断に対する説明責任」といった観点から、慎重な検討を求める声が根強く存在しています。

イー・ガーディアンは、こうした市場の懸念を真摯に受け止め、お客様が「真に安心して任せられる」AI活用のあり方を追求してまいりました。この度、これまで培ってきた運用の専門知見を基盤に、受託案件ごとにAI活用の実現可能性（フィージビリティ）を精緻に検証するフェーズへと移行し、「AI BPOセンター」としての体制構築を本格化いたします。

■ 「AI BPOセンター」が提供する価値

本取り組みは、単なるプロセスの自動化やコスト削減のみを目的としたものではありません。AIの機動力と、ヒトの深い洞察力を最適に組み合わせることで、以下の価値を創出いたします。

・強固なガバナンスと安全性：

業務特性やリスク特性に応じ、AIが担う領域とヒトが介在する領域（Human-in-the-Loop）を個別に設計し、安全性と品質を担保します。

・品質の高度化と効率性の両立：

従来と同等以上の品質水準を維持しつつ、AIの処理能力を活用することで、より迅速かつ適正なコストでのサービス提供を目指します。

・継続的な進化：

実証実験を通じて得られた知見を蓄積し、個別の業務フローに最適化されたAIモデルの適用を進めてまいります。

■ 今後の展開

現在、お客様の事前のご了承を得た特定の受託案件において先行して検証を進めております。各案件において十分な安全性と有効性が確認され、安定的な運用体制が整ったものから順次、お客様へ個別にご案内・ご提案を差し上げる予定です。

イー・ガーディアンは、人の判断力・現場知見と先進のAI技術を融合させた「AI BPOセンター」への変革を通じ、変化の激しいデジタル社会において、お客様のビジネスを支える最も信頼されるパートナーであり続けることを目指してまいります。

【イー・ガーディアングループ 概要】

1998年設立。2016年に東証一部上場。2022年に東証プライム市場へ移行。イー・ガーディアンはネットパトロール、カスタマーサポート、デバッグ、脆弱性診断などネットセキュリティに関わるサービスを一気通貫で提供する総合ネットセキュリティ企業です。センターは、提携先を含めてグループで国内8都市海外3都市19拠点の業界最大級の体制を誇ります。昨今はFintech・IoT業界への参入やAI・IT活用によるDX推進、セキュリティ関連サービスの拡充など、時代を捉えるサービス開発に従事し、インターネットの安心・安全を守っております。

■イー・ガーディアン株式会社 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 高谷 康久

所在地 ：東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー8F

設立 ：1998年5月

資本金 ：1,967百万円（2026年3月末日現在）

業務内容 ：ブログ・SNS・掲示板企画コンサルティング/リアルタイム投稿監視/ユーザーサポート/

オンラインゲームカスタマーサポート/コンプライアンス対策・風評・トレンド調査/

コミュニティサイト企画・サイト運営代行・広告審査代行サービス業務/人材派遣業務

URL ：https://www.e-guardian.co.jp/