宮崎牛・宮崎ブランドポークをお得に堪能！「第10回サンキューフェア」2026年5月16日(土)開催決定！″豪華予約特典付き″お得な特別セット＆オードブル事前予約受付中！

株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）は、2026年5月16日(土)に”とんかつ・しゃぶしゃぶミヤチク”にて、「第10回サンキューフェア」を開催します。

本イベントは、宮崎市畜産振興連合会が主催する、市内産畜産物の消費拡大を目的とした販売イベントで、今回で第10回を迎えます。宮崎牛および宮崎ブランドポークの魅力を多くの方に体感いただけるイベントとなっております。

また、本イベントでは、事前予約限定で"豪華特典付き"で宮崎牛・宮崎ブランドポークの特別セットを数量限定で販売。最大5.4kgの大容量商品を特別価格で提供し、ご家庭用から贈答用まで幅広くご利用いただけます。割引券やガラポン抽選券のプレゼント、全国送料無料などの特典もご用意。さらに、とんかつ・しゃぶしゃぶミヤチクレストランによるテイクアウト販売や、JAみやざき本店 養豚課による体験企画など、ご家族で楽しめる内容となっております。

お近くにお住まいの方は、ぜひこの機会にご来場いただき、宮崎県産畜産物のおいしさをお楽しみください。

●イベント概要

※当イベントは、一部商品にて令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。

■名称：第10回サンキューフェア

■開催日時：2026年5月16日(土)11:00～17:00

■開催場所：とんかつ・しゃぶしゃぶミヤチク

〒880-0833 宮崎県宮崎市昭栄町173－5

■主催：宮崎市畜産振興連合会

■共催：みやざき中央畜産物消費拡大推進協議会/JAみやざき宮崎中央地区本部 肥育牛部会/JAみやざき宮崎中央地区本部 肉豚部会/JAみやざき宮崎中央地区本部 酪農部会/JAみやざき本店 養豚課/国富町

■特設ページ：第10回サンキューフェア(https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/culture/events/383769.html)

●【数量限定】特別セット販売（事前予約制）

牛ヒレステーキ100g×3/牛ロースステーキ200g×3/牛肩ロース焼肉200g×3/牛ウデorモモ焼きしゃぶ200g×3/牛バラ焼肉200g×3/豚ロースしゃぶ300g×3/豚肩ロース焼肉300g×3/豚バラ焼肉300g×3A：牛・豚大満足セット計5.4kg

《JAみやざき宮崎中央地区管内産宮崎牛・宮崎ブランドポーク使用》

宮崎牛と宮崎ブランドポークを総重量5.4kg詰め合わせた大満足セット。全て真空パックの小分け包装の為、保存にも便利！

友人知人とシェアしてのご購入にもオススメ◎

［予約特典］

・割引券1,000円×3枚

・ガラポン抽選券3枚

ミヤチク直売店価格 37,236円▶▶特別価格 30,000円(税込)

※当商品は令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。

牛肩ロース焼肉200g×2/牛ウデorモモ焼きしゃぶ200g×2/牛バラ焼肉200g×2/豚肩ロース焼肉300g×2/豚バラ焼肉300g×2B：牛・豚バラエティセット計2.4kg

《JAみやざき宮崎中央地区管内産宮崎牛・宮崎ブランドポーク使用》

宮崎牛と宮崎ブランドポークを総重量2.4kg詰め合わせた万能バラエティセット。使い切り少量パックで使いやすい！日々の食卓にいかがですか？

［予約特典］

・割引券1,000円×2枚

・ガラポン抽選券2枚

ミヤチク直売店価格 13,296円▶▶特別価格 10,000円(税込)

※当商品は令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。

豚肩ロース焼肉300g×2/豚バラ焼肉300g×2/豚モモしゃぶ300g×2/豚スペアリブスライス200g×4C：宮崎ブランドポーク堪能セット計2.6kg

《JAみやざき宮崎中央地区管内産 宮崎ブランドポーク使用》

宮崎ブランドポークを堪能できる2.6kgセット。焼肉はもちろん、しゃぶしゃぶ、スペアリブまで、様々なシーンでお使いいただけます。

［予約特典］

・割引券1,000円×1枚

・ガラポン抽選券1枚

ミヤチク直売店価格 13,296円▶▶特別価格 10,000円(税込)

■予約締切：5月12日(火) ※予定数量に達し次第受付終了となります。

■ご予約はこちら：「第10回サンキューフェア 特別セット」予約申し込みフォーム(https://miyachiku.net/orderthanks/)

●【限定39セット】オードブル販売※事前予約限定

ローストビーフ/豚の角煮/豚ヒレカツ/特製メンチカツ/デミグラスハンバーグ/ポーク南蛮/酢豚/揚げ春巻き/こだわり焼売肉屋が本気で作った「肉屋の本気盛り」オードブル(3～4人前)

とんかつ・しゃぶしゃぶミヤチクレストランのシェフが手掛ける「肉屋の本気盛り」を特別販売。

宮崎牛ローストビーフや豚の角煮、豚ヒレカツ、デミグラスハンバーグなど、全9種類のメニューを盛り込んだ贅沢な内容です。

［予約特典］

・割引券1,000円×2枚

特別価格：7,000円(税込)

■予約締切：5月12日(火) ※予定数量に達し次第受付終了となります。

■ご予約はこちら：「肉屋の本気盛りオードブル」予約申し込みフォーム(https://www2.miyachiku.net/orderthanks/)

●事前予約特典

１.割引券1,000分プレゼント！

事前予約限定牛豚特別セット、オードブルをご購入いただいたお客様に、とんかつ・しゃぶしゃぶミヤチクレストランのお食事で利用できる割引券をプレゼント！

・使用期限：5/16(土)～6/30(火)まで

※本割引券はオードブルのお支払いではご利用できません。

２.豪華景品が当たる「ガラポン抽選会」

事前予約限定の牛豚特別セットをご購入いただいたお客様限定で、ハズレ無しのガラポン抽選会を実施。

1等：ミヤチク商品券3,000円分

2等：ミヤチク商品券1,000円分

3等：石川牧場特製チーズ

4等：石川牧場特製モナカアイス

5等：【JAみやざき宮崎中央地区管内産豚肉使用】粗挽きウインナー

３.全国送料無料！

本イベントの牛豚特別セットをイベント当日限定で、全国送料無料にて発送受付実施。

遠くにお住まいのご家族や友人への贈り物にぜひご利用ください。

●その他イベント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/148344/table/133_1_8adda21f3216200a73e07e33ff25ef12.jpg?v=202605080451 ]

とんかつ・しゃぶしゃぶミヤチクレストランによる「テイクアウト販売」や、JAみやざき本店 養豚課による「わなげ体験コーナー」、「Instagramフォローキャンペーン」など、ご家族連れでも楽しめる企画をご用意しております。

⚠注意事項

・本商品のご購入には事前予約が必要です。

・お支払いは、現金/宮崎牛・宮崎県産黒牛消費券/ミヤチク商品券/みやざき応援券がご利用いただけます。

・本イベントはドライブスルー形式ではありません。

・イベント当日受付のみ送料無料となります。

・本商品は冷凍商品となります。

・予定数量に達し次第、申込期間内であっても、予約受付を締め切らせていただきます。

・ドメイン指定受信をされている方は「@miyachiku.jp」を受信できるよう設定してください。

◆お問い合わせ

(株)ミヤチク加工販売課

TEL：0120-3819-86（月～土 9:00～17:00）※日・祝日は除く

Mail：contact@miyachiku.jp

お問い合わせフォーム：https://miyachiku.net/contact/(https://www2.miyachiku.net/contact/)

※メールは24時間受け付けておりますが、営業時間内に順次対応いたします。

株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3

●電話：0986-62-2901

●会社HP：https://miyachiku.jp/

●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/

●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/

●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/

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●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/

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